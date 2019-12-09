Їм наплювати на всіх! Найцинічніші знаки Зодіаку

Деякі люди буквально не здатні співчувати й думати про інших. Цинізм у них в крові, причому проявляється він найчастіше в найбільш негативних барвах.

OBOZREVATEL склав список найцинічніших знаків Зодіаку. Їх потрібно уникати у своєму житті.

Фото: Joinfo

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Представники цього знака з важкістю можуть комусь довіритися, для цього їм потрібно дуже багато часу. Швидше за все саме в цьому і криється причина цинізму Левів. Вони майже завжди налаштовані песимістично, їм здається, що всі люди думають лише про власні інтереси та ніколи не роблять добрих вчинків просто так. Потрібно дуже сильно постаратися, щоб переконати Левів у зворотному.

Козеріг

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Народилася: 20 cічня 1986 року

Козерогам властиво поводитися цинічно, вони просто не знають, як робити по-іншому. Навіть звичайний комплімент люди, народжені під цим знаком Зодіаку, не можуть прийняти щиро. Їм здається, що це спосіб маніпуляції ними. Самі ж представники цього знака часто не можуть говорити приємні речі іншим людям.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, не тільки найцинічніші, але ще вони вперті й до жаху занудні. Скорпіони думають, що завжди мають рацію, не сприймають інших думок, а також з легкістю переступлять через вас, якщо їм це буде вигідно. Крім того, представники цього знака дуже вимогливі, при чому дуже рідко, насправді, самі відповідають поставленій планці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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