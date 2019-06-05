Їм краще не вірити! Найбрехливіші знаки Зодіаку

Деякі люди воліють брехати заради досягнення своїх цілей або для розваги. Обман для них не є чимось забороненим, скоріше навпаки.

OBOZREVATEL склав список найбрехливіших знаків Зодіаку.

Телець

Пенелопа Крус Фото з Instagram

Народилася: 28 квітня 1974 року

Тельці дуже хитрі. Вони не стільки брешуть, скільки маніпулюють. Представникам цього знака подобається отримувати від людей те, що їм потрібно. Тому вони будуть віртуозно викручувати факти в потрібному собі світлі, недоговорювати і брехати, щоб у людини склалося саме певне враження.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Лукавість для представників цього знака — далеко не рідкісне явище. Причому не можна сказати, що Скорпіони використовують брехню виключно в якихось певних цілях. Найчастіше вони обманюють просто заради забави, розваги. Але, зазначимо, що довіра до них може дорого обійтися навколишнім.

Лев

Кайлі Дженнер Фото з Instagram

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви вкрай брехливі. Вони брешуть, щоб здаватися такими, як усі. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, розповідають казки про себе, своє особисте життя або власні успіхи. Викрити їх неважко, і їхні обмани зазвичай нешкідливі.

Раніше OBOZREVATEL підготував список з найбільш лицемірних знаків Зодіаку, яких варто остерігатися.

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