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Їх краще не злити: найскандальніші знаки Зодіаку

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Кожній людині властива якась особливість характеру, яка відрізняє її від інших. Хтось надміру чутливий, хтось — дуже запальний, занадто наполегливий або надто емоційний.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найскандальніші.

Терези

Їх краще не злити: найскандальніші знаки Зодіаку

Ані Лорак

Фото з Instagram

Народилася: 27 вересня 1978 року

Терези люблять діставати ближніх через дрібниці. Спілкування з цим знаком Зодіаку може перетворитися на хвилю критики і претензій з їхнього боку. Представники цього знака постійно плетуть інтриги, влаштовують скандали і розповсюджують плітки. Тому краще з ними не зв'язуватися.

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Скорпіон

Їх краще не злити: найскандальніші знаки Зодіаку

Скарлетт Йоханссон

Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Представники цього знака найкраще знають, що "помста — страва, яка подається холодною". Скандалити просто так Скорпіони не стануть. Але якщо вже будуть твердо впевнені, що це має якусь мету і сенс, тоді тримайтеся. Ужалять так, що мало не здасться.

Телець

Їх краще не злити: найскандальніші знаки Зодіаку

Пенелопа Крус

Фото з Instagram

Народилася: 28 квітня 1974 року

Тельці — одні із найскандальніших знаків Зодіаку. Вони справжні деспоти і тирани, які не здатні ужитися з іншими людьми. Представники цього знака люблять славу і люблять домінувати, що робить їх жорстокими і холодними особистостями. Вони часто скандалять з ближніми, вважаючи всіх людей дурними.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які знаки Зодіаку найжорстокіші, щоб ви могли уникнути небезпеки при зустрічі з ними.

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Воронина Катя
Воронина Катя
Cпacи6o вceм тeм, кто покaзал мнe этoт чудо-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁k3zotj Пpоcто пройдя опрoc пoлучилa пoчти пoлyгодoвую зaрплатy)) Пoльзyйтecь, пока еcть вoзмoжнocть=)
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