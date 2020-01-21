Гороскоп Таро на лютий 2020 року: на кого чекає любов і слава

Гороскоп на лютий 2020 року картах Таро обіцяє дуже позитивний період Овнам, активний – Ракам і романтичний – Козерогам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на місяць по розкладу Таро. Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Карта ліворуч символізує основну тональність місяця. Карта праворуч – головна порада.

Овен – Десятка Кубків – Дев'ятка Мечів

Карти Таро обіцяють щасливий лютий. Радість від спілкування з рідними і близькими, здоров'я, успіх в особистому житті, райдужні перспективи, відсутність проблем, легкість буття. Порада: не вірте нічним кошмарам, поганим передчуттям і страхам. Вони не мають ніяких підстав. Ваші перспективи прекрасні! Головне – вірити в свої сили, в допомогу Неба і не боятися нічого.

Десятка Кубків – Дев'ятка Мечів

Телець – Туз Мечів – Вежа

У лютому вас чекають активні дії, прорив, вихід на новий рівень, позбавлення від всіх перешкод шляхом розрубування "гордієвого вузла". Ваші успіхи будуть прямо залежати від інтелектуальних зусиль і від рішучості. Якщо ви захочете перевернути світ – у вас обов'язково вийде! Порада: в період масштабних змін постарайтеся не зруйнувати найцінніше, що становить основу вашого життя. Пам'ятайте про крихкість відносин, про непоправність деяких кроків. Керуйтеся принципом медиків: "не нашкодь".

Туз Мечів – Вежа

Близнюки – Трійка Кубків – П'ятірка Кубків

У лютому Таро обіцяють вам успіх, досягнутий в злагодженій команді, перемогу в конкурентній боротьбі, підвищення авторитету, гармонійну взаємодію з близькими людьми та колегами, успішне вирішення всіх конфліктів і суперечок і приємне проведення часу. Порада: цінуйте те, що маєте (на карті чоловік дивиться на порожні кубки, не помічаючи повних), використовуйте можливості, які вам вже дано, не перебільшуйте втрати, якщо такі будуть, і не впадайте у відчай після першої ж невдачі. Пам'ятайте: не помиляється лише той, хто нічого не робить.

Трійка Кубків – П'ятірка Кубків

Рак – Паж Мечів – Диявол

У лютому головною темою для вас може стати тема протистояння. Можливо, доведеться поборотися за свої переконання та ідеали, а також за місце під сонцем. Конкуренти будуть особливо активні, і вам доведеться використовувати всі свої вміння і знання, щоб протистояти їм. Порада: не піддавайтеся спокусі перемогти нечесним шляхом. Перед вами виникнуть різні варіанти, як отримати бажане, уникнувши прямого зіткнення. Не йдіть на це. Ви можете розраховувати на допомогу Неба тільки в разі чесної гри.

Паж Мечів – Диявол

Лев – Шістка Жезлів – Шут

У прогнозі на лютий вам випала карта перемоги і тріумфу. Переможець в'їжджає в підкорене місто, натовп вітає його і радіє. У цьому місяці ви можете отримати нагороду, до якої йшли дуже довго. Ваші заслуги будуть очевидні і незаперечні. Це дозволить піднятися в очах оточуючих і просунутися по кар'єрних сходах. Порада: не допускайте легковажних кроків. Завжди "дивіться під ноги" - ретельно оцінюйте кожен крок, не дивіться на світ крізь рожеві окуляри, тверезо оцінюйте ситуацію. І нехай випробування славою буде для вас не занадто важким.

Шістка Жезлів – Шут

Діва – Пустельник – Сімка Жезлів

Таро говорять про те, що в лютому ваша діяльність буде не стільки колективною, скільки індивідуальною. Можлива відпустка або поїздка в відокремлене місце. Відновлення сил, зцілення і спокій. Навчання когось, передача досвіду або духовне наставництво. Порада: навіть коли навколо немає жодної душі або вас оточують виключно друзі і однодумці, не слід втрачати контроль над ситуацією. Будьте насторожі, щоб бути готовим будь-якої миті відбити атаку – на ваші переконання і ваші життєві цінності.

Відлюдник – Сімка Жезлів

Терези – Трійка Жезлів – Лицар Мечів

Ця карта говорить про досягнення довгоочікуваної мети, про здійснення мрій і про ситуацію, коли людина опиняється в розгубленості від чуда, яке сталося у неї на очах. Порада: коли те, чого ви так довго чекали, виявиться на відстані витягнутої руки, не зависайте в стані насолоди і споглядання, дійте! Ваш розум повинен бути гострим, а голова холодною. Це не найкращий час для прояву емоцій і вирішення питань особистого життя. Активність – насамперед. Спочатку – головне, і лише потім – все решта.

Трійка Жезлів – Лицар Мечів

Скорпіон – Сімка кубків – Вісімка Денаріїв

У лютому у вас можуть розбігатися очі від маси можливостей, привабливих пропозицій і просто красивих речей в вітринах магазинів. Вам може здатися, що отримати все бажане можна легко і просто, не докладаючи особливих зусиль. Але карта-порада говорить про зворотне: тільки своєю працею, своєю цілеспрямованістю і працездатністю ви досягнете того, чого хочете. Засукавши рукава, робіть свою справу, і ви будете щедро винагороджені Небом і людьми.

Сімка кубків – Вісімка Денаріїв

Стрілець – Імператриця – Десятка Денаріїв

Ця карта обіцяє здоров'я, матеріальне благополуччя, щедрі подарунки долі і, можливо, збільшення в сімействі. Порада: нехай ваша сім'я, ваші рідні та близькі будуть вам найкращою опорою. Відчувайте себе частиною величезного генеалогічного древа, відчувайте підтримку всіх поколінь вашої родини – попередніх і тих, що живуть нині. Організуйте сімейний бізнес або станьте частиною фамільної компанії, якщо така є, і успіх вам гарантований.

Імператриця – Десятка Денаріїв

Козеріг – Туз Кубків – Сила

Туз Кубків – найкраща карта, присвячена романтиці і коханню. Вона символізує "причастя любові духовної" - абсолютно особливі відносини, благословенні самим Небом. Таким чином, лютий може пройти під знаком гармонійної взаємодії з найдорожчою людиною на землі. Порада: ця любов – особливий дар. Поводьтеся з ним дбайливо, як з дорогоцінним посудом. Не допускайте образ, принижень, звинувачень на адресу другої половинки. Якщо з'явиться необхідність щось підкоригувати, використовуйте "м'яку силу".

Туз Кубків – Сила

Водолій – П'ятірка Денаріїв – Десятка Жезлів

У лютому у вас може виникнути необхідність в додатковому заробітку, щоб закрити "дірки" в сімейному бюджеті або зібрати кошти для якогось великого придбання. Можливо, заради цього доведеться відмовитися від невеликих радостей життя. Порада: не зважаючи на прагнення якомога швидше вирішити свої фінансові проблеми, не слід перенапружуватися і переробляти. Надмірне навантаження тільки знизить працездатність і спровокує стрес. Бережіть себе, розумно поєднуйте роботу і відпочинок, і всі питання будуть благополучно вирішені.

П'ятірка Денаріїв – Десятка Жезлів

Риби – Королева Денаріїв – Король Мечів

Вам випала грошова карта, що символізує жінку, яка вміє заробляти і будувати ефективну команду. Діловий прагматичний підхід у вирішенні будь-якої задачі принесе свої плоди. Порада: вашим головним порадником повинен стати розум, а не серце. Постарайтеся абстрагуватися від емоцій, робіть ставку на аналіз і здоровий глузд, ретельно прораховуйте кожен свій крок, і до кінця місяця ви зможете підійти з хорошим прибутком – в прямому чи в переносному сенсі.

Королева Денаріїв – Король Мечів

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