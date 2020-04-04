Гороскоп Таро на 6-12 квітня: знаки Зодіаку на карантині

Гороскоп по картах Таро на "карантинний" тиждень з 6 по 12 квітня 2020 обіцяє спілкування в сімейному колі Левам, генеральне прибирання Стрільцям і вибух творчого потенціалу Скорпіонам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений на основі колоди Таро "Універсальний Ключ".

Овен – Верховна Жриця

Таро Універсальний Ключ, Верховна Жриця

Завдяки карантину ви, нарешті, зможете зайнятися активностями, на які раніше не вистачало часу. Особливо ефективними будуть духовні практики – медитація, йога тощо, – а також читання книг. На цьому тижні може загостритися ваше "шосте чуття", ваша інтуїція, і в якомусь сенсі ви станете "екстрасенсом", який здатний бачити справжню сутність речей.

Телець – Вісімка Мечів

Таро Універсальний Ключ, 8 Мечів

Ви будете сидіти вдома, як того і вимагають правила карантину. Це може бути схоже на ув'язнення, і знайти собі розвагу буде нелегко. Ви звикли до активного спілкування, але на цьому тижні його доведеться звести практично до нуля. Але не турбуйтеся. Це унікальна можливість потренувати свій розум, наприклад, онлайн-курсами з іноземної мови.

Близнюки – Повішений

Таро Універсальний Ключ, Повішений

На карті – людина, яка... медитує в такій незручній позі. На цьому тижні ваша активна діяльність практично зупиниться, і ви будете просто спостерігати за розвитком подій – наприклад, часто заходити на сайт OBOZREVATEL, щоб дізнатися останні новини. Використовуйте цю паузу для побудови нових амбітних планів. Коли карантин закінчиться, ви будете повністю готові до нових подвигів.

Рак – Трійка Кубків

Таро Універсальний Ключ, 3 Кубків

Вас чекає чудовий тиждень релаксу і насолоди. Вдома, у сімейному колі, не виходячи на вулицю, ви проведете безліч приємних годин за спілкуванням з рідними, за дегустацією вина і кулінарних шедеврів, за розмовами про часи, коли про коронавірус ніхто і не чув. Відпочиньте і наберіться сил. Епідемія не вічна, як і ця несподівана "відпустка".

Лев – Десятка Пентаклів

Таро Універсальний Ключ, 10 Пентаклів

Вам випала "сімейна" карта, на якій зображені кілька поколінь. Це говорить про те, що на цьому тижні тема сім'ї буде домінуючою для вас. Спілкування з батьками, бабусями і дідусями, теплі родинні бесіди за чашкою чаю. Можливо, мова піде про сімейний бізнес і нові плани щодо його розвитку.

Діва – Паж Мечів

Таро Універсальний Ключ, Паж Мечів

На час карантину ви поставите перед собою велику мету – наприклад, підтягти англійську. Але зовнішні обставини постійно будуть вас відволікати. Всі друзі і подруги одночасно згадають про вас, меседжери будуть з'являтися на екрані телефону без зупинки. До того ж ще й весна за вікном буде спокушати порушити карантин. Тримайтеся. Сидіть вдома і постарайтеся використовувати цей час з користю.

Терези – Сімка Жезлів

Таро Універсальний Ключ, 7 Жезлів

На цьому тижні вам доведеться захищатися. Можливо, домашні піддадуть сумніву ваші переконання і почнуть заявляти, що ваше життєве кредо в корені невірно. Не погоджуйтеся, захищайте свої позиції. Можливо, доведеться відстоювати свої інтереси на роботі або в бізнесі. Але ця карта дає позитивний прогноз. Якщо ви будете активні, то переможете.

Скорпіон – Вісімка Жезлів

Таро Універсальний Ключ, 8 Жезлів

Незважаючи на карантин, тиждень вам випадає буде дуже активний. Карта символізує прорив, вибух, революцію в сплячому інертному світі, і організуєте її саме ви! Творіть, відкривайте нові грані в собі і в світі, не бійтеся експериментувати і йти проти течії. Це оживить і оновить вас, світ заграє новими фарбами.

Стрілець – Смерть

Таро Універсальний Ключ, Смерть

Ця карта зовсім не про смерть. Її головна тема – тотальне, генеральне прибирання свого життя і свого життєвого простору. Цей карантинний тиждень Таро рекомендують використовувати для того щоб позбутися від мотлоху в будинку, від зайвих кілограмів в тілі, від зайвих людей в оточенні. Чим краще ви все почистите, тим кращі подарунки долі заслужите.

Козеріг – Справедливість

Таро Універсальний Ключ, Справедливість

На цьому тижні вам належить відрізнити правду від брехні, захистити справедливість і свої інтереси. В які форми це виллється, не відомо. Але головне, до чого закликають вас Таро – це керуватися принципом: "Сократ мені друг, але істина дорожче". Будьте неупереджені та об'єктивні, коли мова зайде про оцінку дій своєї другої половинки, бізнес-партнера або шефа.

Водолій – Двійка Жезлів

Таро Універсальний Ключ, 2 Жезлів

У цей карантинний час ви всерйоз задумаєтеся над тим, а що ж далі? Пройдено великий шлях, позаду – безліч досягнень і перемог. Чи не час подумати про нові вершини і великі цілі? Ваша синиця не випурхне з рук, але як щодо журавля в небі? Думайте. Часу для роздумів у вас буде вдосталь.

Риби – Четвірка Кубків

Таро Універсальний Ключ, 4 Кубків

Таро обіцяють на диво гармонійний тиждень! Ті, з ким ви проведете цей карантин, починаючи з дітей і закінчуючи домашніми улюбленцями, будуть доставляти вам тільки радість, нічого, крім радості. Всі поточні побутові питання будуть вирішуватися легко і просто, в домі пануватиме повна згода. Будуть моменти, коли ви запитаєте себе: чи це не щастя?

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