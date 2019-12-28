Гороскоп Таро на 30 грудня – 5 січня: хто заслужив на рай

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 30 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року обіцяє славу Близнюкам, успіх в бізнесі Ракам і любов Овнам.
Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений на основі колоди Таро "Універсальний ключ" художника-італійця Давида Корсі.
Овен – Двійка Кубків
Любов, сильна прихильність, спорідненість душ, гармонійні відносини з коханою людиною і з оточенням. Висока ймовірність зачаття дитини. Порада: якщо ви перебуваєте в конфлікті з будь-ким і хочете його вирішити, зробіть це в останні дні року, що минає. На хвилі очікування свята і загальних веселощів можна вирішити найскладніші проблеми.
Таро Універсальний ключ, 2 Кубків
Телець – Трійка Пентаклів
Гідна винагорода за професійно виконану роботу. Підвищення по кар'єрних сходах. Зростання професіоналізму. Освоєння нової спеціальності або навички. Участь у тренінгах. Порада: будьте трошки перфекціоністом. Постарайтеся робити все ідеально, на вищому рівні, і люди неодмінно це помітять. Так ви зміцните свої позиції і досягнете визнання.
Таро Універсальний ключ, 3 Пентаклів
Близнюки – Шістка Жезлів
Перемога, тріумф, визнання заслуг, вшанування, підвищення вашого авторитету в очах оточуючих, вихід на новий соціальний щабель. Порада: опинившись на вершині слави, постарайтеся не заразитися на зіркову хворобу. Пам'ятайте, що слава – річ, що приходить. Головне – в будь-якій ситуації, і тріумфу, і поразки, залишатися людиною.
Таро Універсальний ключ, 6 Жезлів
Рак – Королева Пентаклів
Успіх в бізнесі, вдале вкладення капіталу, успішна побудова ефективної команди, гарний прибуток, авторитет і повага ділових партнерів. Порада: головна героїня карти – успішна, але самотня бізнес-вумен. Якщо ваша кар'єра і робота стають перешкодою на шляху до особистого щастя, перегляньте пріоритети.
Таро Універсальний ключ, Королева Пентаклів
Лев – Імператор
Повне володіння ситуацією, незаперечний авторитет, важелі впливу і великі повноваження, впевненість в своїх силах, готовність ділитися своїм досвідом з іншими. Порада: постарайтеся не використовувати на шкоду дану вам владу. Не допускайте, щоб в вашому характері проявилися задатки деспота і самодура. Поважайте думку тих, хто нижче вас за рангом або молодше.
Таро Універсальний ключ, Імператор
Діва – Шістка Петнаклів
Безоплатна допомога, надана вам або така, що надається вами, благодійність, волонтерство, використання чесно зароблених своєю працею капіталів на благі цілі. Порада: якщо ви допомагаєте комусь, постарайтеся, щоб вам не сіли на шию, не користувалися вашою добротою. Якщо допомагають вам, не беріть допомогу як належне. Цінуйте і дякуйте своєму благодійнику.
Таро Універсальний ключ, 6 Пентаклів
Терези – Помірність
Розумний підхід до вирішення завдань, вимушена або усвідомлена стриманість у виконанні своїх "хотєлок", одужання, відновлення сил, повернення до стану гармонії. Порада: не намагайтеся прорахувати і вивіряти кожен свій крок, кожну дію. Дозвольте собі іноді приймати спонтанні рішення, нехай і не дуже раціональні з точки зору логіки.
Таро Універсальний ключ, Помірність
Скорпіон – Сімка Жезлів
Боротьба, в якій ви перебуваєте у вигідній позиції, необхідність відстоювати свої інтереси, переконання, погляди, місце під сонцем, наявність внутрішніх і зовнішніх сил для перемоги. Порада: не йдіть від протистояння, якщо воно неминуче, прийміть виклик, вірте в свої сили і допомогу Неба. Воно на вашому боці.
Таро Універсальний ключ, 7 Жезлів
Стрілець – Шістка Кубків
Приємні спогади про минуле, ностальгія, спроба повернути те, чого повернути не можна, відхід від реального світу і занурення в ілюзії, вміння радіти малим речам. Порада: гортаючи старий фотоальбом, переглядаючи старий улюблений фільм, спілкуючись з давнім другом не забудьте вчасно перевернути цю сторінку. Не зависайте в минулому надовго. Дивіться в майбутнє.
Таро Універсальний ключ, 6 Кубків
Козеріг – Вежа
Стрімкі зміни, необхідність позбутися від чогось досить цінного для вас, щоб розчистити місце для прекрасного нового, відчуття втрати контролю над ситуацією. Порада: подібні речі часто відбуваються з тими, хто нескінченно відкладає давно назрілі зміни. В результаті саме Небо підштовхує вас до них. Прийміть все з вдячністю. Скоро ви зрозумієте: все було на краще.
Таро Універсальний ключ, Вежа
Водолій – Дев'ятка Пентаклів
Благополуччя, задоволення життям, матеріальний достаток і процвітання, досягнуті своїми власними зусиллями, райський сад, створений власноруч. Порада: постарайтеся не закапсулюватися в своєму ідеальному світі, де ви оточені ідеальними предметами і людьми. Така "золота клітка" може виявитися в'язницею. Свобода дорожче.
Таро Універсальний ключ, 9 Пентаклів
Риби – Двійка Мечів
Непростий вибір, рішення, яке приймається розумом, а не серцем, крайнє зосередження на проблемі, втрата орієнтиру, сумніви, побоювання. Порада: якщо вам треба буде розв'язати складну задачу, відкрийте очі – постарайтеся поглянути на ситуацію такою, як вона є, і повністю прийняти її. Далі прислухайтеся до того, що говорить інтуїція. На відміну від інтелекту, цей голос завжди правий.
Таро Універсальний ключ, 2 Мечів
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