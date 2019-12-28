Гороскоп Таро на 30 грудня – 5 січня: хто заслужив на рай

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 30 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року обіцяє славу Близнюкам, успіх в бізнесі Ракам і любов Овнам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений на основі колоди Таро "Універсальний ключ" художника-італійця Давида Корсі.

Овен – Двійка Кубків

Любов, сильна прихильність, спорідненість душ, гармонійні відносини з коханою людиною і з оточенням. Висока ймовірність зачаття дитини. Порада: якщо ви перебуваєте в конфлікті з будь-ким і хочете його вирішити, зробіть це в останні дні року, що минає. На хвилі очікування свята і загальних веселощів можна вирішити найскладніші проблеми.

Таро Універсальний ключ, 2 Кубків

Телець – Трійка Пентаклів

Гідна винагорода за професійно виконану роботу. Підвищення по кар'єрних сходах. Зростання професіоналізму. Освоєння нової спеціальності або навички. Участь у тренінгах. Порада: будьте трошки перфекціоністом. Постарайтеся робити все ідеально, на вищому рівні, і люди неодмінно це помітять. Так ви зміцните свої позиції і досягнете визнання.

Таро Універсальний ключ, 3 Пентаклів

Близнюки – Шістка Жезлів

Перемога, тріумф, визнання заслуг, вшанування, підвищення вашого авторитету в очах оточуючих, вихід на новий соціальний щабель. Порада: опинившись на вершині слави, постарайтеся не заразитися на зіркову хворобу. Пам'ятайте, що слава – річ, що приходить. Головне – в будь-якій ситуації, і тріумфу, і поразки, залишатися людиною.

Таро Універсальний ключ, 6 Жезлів

Рак – Королева Пентаклів

Успіх в бізнесі, вдале вкладення капіталу, успішна побудова ефективної команди, гарний прибуток, авторитет і повага ділових партнерів. Порада: головна героїня карти – успішна, але самотня бізнес-вумен. Якщо ваша кар'єра і робота стають перешкодою на шляху до особистого щастя, перегляньте пріоритети.

Таро Універсальний ключ, Королева Пентаклів

Лев – Імператор

Повне володіння ситуацією, незаперечний авторитет, важелі впливу і великі повноваження, впевненість в своїх силах, готовність ділитися своїм досвідом з іншими. Порада: постарайтеся не використовувати на шкоду дану вам владу. Не допускайте, щоб в вашому характері проявилися задатки деспота і самодура. Поважайте думку тих, хто нижче вас за рангом або молодше.

Таро Універсальний ключ, Імператор

Діва – Шістка Петнаклів

Безоплатна допомога, надана вам або така, що надається вами, благодійність, волонтерство, використання чесно зароблених своєю працею капіталів на благі цілі. Порада: якщо ви допомагаєте комусь, постарайтеся, щоб вам не сіли на шию, не користувалися вашою добротою. Якщо допомагають вам, не беріть допомогу як належне. Цінуйте і дякуйте своєму благодійнику.

Таро Універсальний ключ, 6 Пентаклів

Терези – Помірність

Розумний підхід до вирішення завдань, вимушена або усвідомлена стриманість у виконанні своїх "хотєлок", одужання, відновлення сил, повернення до стану гармонії. Порада: не намагайтеся прорахувати і вивіряти кожен свій крок, кожну дію. Дозвольте собі іноді приймати спонтанні рішення, нехай і не дуже раціональні з точки зору логіки.

Таро Універсальний ключ, Помірність

Скорпіон – Сімка Жезлів

Боротьба, в якій ви перебуваєте у вигідній позиції, необхідність відстоювати свої інтереси, переконання, погляди, місце під сонцем, наявність внутрішніх і зовнішніх сил для перемоги. Порада: не йдіть від протистояння, якщо воно неминуче, прийміть виклик, вірте в свої сили і допомогу Неба. Воно на вашому боці.

Таро Універсальний ключ, 7 Жезлів

Стрілець – Шістка Кубків

Приємні спогади про минуле, ностальгія, спроба повернути те, чого повернути не можна, відхід від реального світу і занурення в ілюзії, вміння радіти малим речам. Порада: гортаючи старий фотоальбом, переглядаючи старий улюблений фільм, спілкуючись з давнім другом не забудьте вчасно перевернути цю сторінку. Не зависайте в минулому надовго. Дивіться в майбутнє.

Таро Універсальний ключ, 6 Кубків

Козеріг – Вежа

Стрімкі зміни, необхідність позбутися від чогось досить цінного для вас, щоб розчистити місце для прекрасного нового, відчуття втрати контролю над ситуацією. Порада: подібні речі часто відбуваються з тими, хто нескінченно відкладає давно назрілі зміни. В результаті саме Небо підштовхує вас до них. Прийміть все з вдячністю. Скоро ви зрозумієте: все було на краще.

Таро Універсальний ключ, Вежа

Водолій – Дев'ятка Пентаклів

Благополуччя, задоволення життям, матеріальний достаток і процвітання, досягнуті своїми власними зусиллями, райський сад, створений власноруч. Порада: постарайтеся не закапсулюватися в своєму ідеальному світі, де ви оточені ідеальними предметами і людьми. Така "золота клітка" може виявитися в'язницею. Свобода дорожче.

Таро Універсальний ключ, 9 Пентаклів

Риби – Двійка Мечів

Непростий вибір, рішення, яке приймається розумом, а не серцем, крайнє зосередження на проблемі, втрата орієнтиру, сумніви, побоювання. Порада: якщо вам треба буде розв'язати складну задачу, відкрийте очі – постарайтеся поглянути на ситуацію такою, як вона є, і повністю прийняти її. Далі прислухайтеся до того, що говорить інтуїція. На відміну від інтелекту, цей голос завжди правий.

Таро Універсальний ключ, 2 Мечів

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