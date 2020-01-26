Гороскоп Таро на 27 січня – 2 лютого: на кого чекають гроші і слава

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 27 січня по 2 лютого 2020 року обіцяє активні дії Тельцям, грошові накопичення Терезам і задоволення поточним станом справ Овнам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений на основі колоди Таро "Мікеланджело", створеної за мотивами творів великого італійського живописця.

Овен – 9 Денаріїв

Повне задоволення своїм станом і оточенням. Добробут, досягнутий власними зусиллями. Успіх в кар'єрі та бізнесі. Порада: ця карта вважається вкрай позитивною і по-справжньому "грошовою". Вона обіцяє стабільний фінансовий стан і відсутність проблем з ресурсами. Її зворотною стороною є те, що вона може говорити про "золоту клітку", в яку людина уклала себе добровільно, про створення ідеальних умов і відрив від реальності. Якщо це дійсно так, постарайтеся час від часу залишати цю "клітку" - виходити із зони комфорту.

Таро Мікеланджело, 9 Денаріїв

Телець – Колісниця

Активна діяльність, рух в прямому чи в переносному сенсі, досягнення, успіх, підвищення авторитету, повага оточуючих і нагорода за професійну працю. Порада: на цьому тижні вам можуть доручити надзвичайно відповідальну справу, з якою зможете впоратися тільки ви. Сміливо беріться за неї – у вас все вийде. Так ви станете неформальним лідером, заслужите повагу і придбаєте нових прихильників і шанувальників. Але, досягнувши вершини, постарайтеся не допускати егоїзму і зарозумілості.

Таро Мікеланджело, Колісниця

Близнюки – 10 Жезлів

Занадто великий обсяг роботи, перевантаження – фізичне або моральне, брак часу на найнеобхідніше, стрес, невелике нездужання, зниження імунітету. Порада: на цьому тижні на вас може звалитися величезний обсяг завдань. Може здатися, що це просто неможливо виконати за відведений час. І все ж вихід є. Таро радять частково делегувати повноваження – доручити виконання частини завдань комусь іншому. Список того, що залишається зробити, переглянути і викреслити ті звдання, які не є пріоритетними. Крім того, не намагайтеся використовувати свій вільний час для підгонки "хвостів". Відпочинок необхідний для повноцінного відновлення сил.

Таро Мікеланджело, 10 Жезлів

Рак – 3 Жезлів

Вибір подальшого шляху, багатоваріантність, пауза напередодні серйозного кроку і великих змін. Порада: на цьому тижні ви можете опинитися перед необхідністю приймати доленосне рішення. Наприклад, займатися одним бізнесом або іншим, вибрати одну людину на роль супутника життя чи іншу, поїхати в одну країну чи в іншу. Але Таро кажуть, що від вас буде вимагатися не так роздуми на ці теми, скільки активні дії. Вибір необхідно зробити усвідомлено і швидко, щоб не упустити сприятливий момент і не збитися з правильного шляху.

Таро Мікеланджело, 3 Жезлів

Лев – 9 Жезлів

Прекрасні перспективи, величезні можливості, які можуть відкритися зовсім несподівано. Активність, що приносить результат, який перевершує всі очікування. Порада: слово-ключ цієї карти – дія. На цьому тижні вам не можна розслаблятися, не можна спочивати на лаврах, не можна відволікатися від своєї головної мети. Саме в ці дні раптово можуть з'явитися додаткові бонуси і просто подарунки долі, які зроблять примарну мету абсолютно реальною і досяжною. Головне – вірити в свої сили і не зупинятися.

Таро Мікеланджело, 9 Жезлів

Діва – Пустельник

Вимушене або добровільне "відлюдництво", прагнення до усамітнення. Бажання ділитися з оточуючими своїми знаннями і досвідом. Відхід від дійсності. Заглиблення в свій внутрішній світ. Порада: іноді паузи в спілкуванні дійсно необхідні. Вони дозволяють спокійно розібратися в ситуації і в своїй ролі в ній. Але якщо відхід від світу продиктований образою, це все-таки не найкращий варіант. Таро рекомендують помедитувати, помолитися або просто відпочити в приємному відокремленому місці, а потім знову зануритися в цей божевільний світ. Він не такий уже й поганий. Ви скоро переконаєтеся в цьому.

Таро Мікеланджело, Пустельник

Терези – 4 Денаріїв

Надмірна стурбованість грошовими питаннями, своїм добробутом і розміром банківського рахунку. Акцент на накопиченні, а не на витрачанні матеріальних благ. Порада: це карта скнари. Але вона має і позитивний аспект. Він полягає в тому, що вміння зберегти капітал – особливий дар. У більш широкому сенсі карта може говорити про прагнення зберегти те, що дорого для людини, наприклад, своїх коханих і рідних людей. До негативного аспекту карти можна віднести тотальне небажання ділитися. В цьому випадку слід дотримуватися балансу. Зокрема, іноді дозволяти собі невеликі витрати, навіть якщо вони позбавлені сенсу.

Таро Мікеланджело, 4 Денаріїв

Скорпіон – Паж Жезлів

Цікава пригода, подорож, велика зацікавленість новою ідеєю, прагнення здійснити мрію тут і зараз, недооцінка небезпек і загроз. Порада: зверніть увагу на гекона біля ніг головного героя. Він не бачить його, він повернувся в інший бік, а між тим, цей плазун виглядає досить підозріло. На обличчі чоловіка блаженна посмішка – він вже передчуває щось приємне. Таким чином, Таро рекомендують уважно вивчити обстановку, озирнутися на всі боки, і лише потім діяти. Втім, Скорпіони – люди не боязкого десятка. Небезпеки, навпаки, можуть додати їм азарту.

Таро Мікеланджело, Паж Жезлів

Стрілець – 7 Мечів

Обман, шахрайство, зрада друга, підкилимні ігри за спиною, приховані вороги. Порада: на цьому тижні вам слід проявляти особливу обережність як з майном, так і з словами, які ви промовляєте. Безтурботність і легковажність можуть коштувати надто дорого. Перевірте замки на міцність, встановіть сигналізацію, якщо це необхідно, віднесіть готівку в банк. У розмові з колегами і навіть друзями не видавайте зайву інформацію. Пам'ятайте, що говорять американські поліцейські: "все, що ви скажете, може бути використано проти вас".

Таро Мікеланджело, 7 Мечів

Козеріг – Вищий Суд

Юридичні питання, судові засідання. Засудження і прощення. "Розбір польотів" і винагорода. Порада: ця карта дуже неоднозначна. На ній зображена сцена "останнього суду", коли "ангел засурмив і мертві повстали з могил". Вона може програватися в самих різних аспектах. Це може бути прощення всіх боргів – грошових і моральних, оскільки в біблійному сюжеті йдеться саме про це. Але може означати і ситуацію пильної уваги до ваших дій і слів. Якщо ви відчуєте, що ваше життя – у всіх на виду, поводьте себе зразковим чином.

Таро Мікеланджело, Вищий Суд

Водолій – Королева Денаріїв

Ділова жінка, бізнес-вумен. Успіх у справах, фінансове благополуччя, вдалі вкладення, ефективна команда. Порада: на цьому тижні ви можете досягти чудових результатів і піднятися кар'єрними сходами, але не стільки завдяки власним зусиллям, скільки завдяки вмінню взаємодіяти з колегами і однодумцями. Навіть найамбітніший проект буде вам по плечу. Негативною стороною карти є те, що вона символізує жінку, яка пожертвувала особистим життям заради кар'єри. Таро радять не допускати цього і дотримуватися балансу.

Таро Мікеланджело, Королева Денаріїв

Риби – 8 Мечів

Відчуття зв'язаності по руках і ногах, невелике нездужання, вимушена ізоляція, невпевненість, сумніви. Порада: в ці дні з якихось причин вам може здатися, що весь світ налаштований проти вас. Що вороги занадто сильні, а друзі занадто слабкі. Що ви не зовсім розумієте, що відбувається навколо. Насправді це не зовсім так. Потрібно просто "зняти пов'язку з очей" і поглянути на ситуацію неупереджено. Де вони, вороги? Їх немає. Вони втекли, залишивши свою зброю.

Таро Мікеланджело, 8 Мечів

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