Гороскоп Таро на 24 лютого – 1 березня: хто отримає владу

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 24 лютого по 1 березня 2020 року обіцяє застілля Овнам і Козерогам, тотальну романтику Скорпіонам і перемогу Левам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений за допомогою колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті, заснованої на класичній системі Таро Уейта.

Овен - Трійка Кубків

Свято, торжество, застілля. Успіх команди однодумців. Ця карта обіцяє легкий тиждень, наповнений позитивними емоціями. Після напруженої праці ви, нарешті, отримаєте можливість перепочити і спочити на лаврах. Невимушене спілкування з друзями і однодумцями в неформальній обстановці або присутність на урочистостях і офіційних заходах – все це може символізувати ця карта. Порада: постарайтеся обзавестися корисними зв'язками на зустрічах без краваток, але не будьте занадто відверті з малознайомими людьми.

Таро Снів, 3 Кубків

Телець - Імператор

Влада, великі повноваження, авторитет. Здійснення мрії завдяки власним зусиллям і талантам. Ця карта говорить про те, що на цьому тижні вам можуть бути надані додаткові важелі впливу на ситуацію. Ви зможете якщо й не перевернути світ, то домогтися бажаних змін у своєму житті і в оточенні. Таро радять сміливо братися за складні завдання, вірити в свої сили і вести за собою. Повірте, ви знаєте і вмієте набагато більше, ніж вам здається.

Таро Снів, Імператор

Близнюки - Сімка Кубків

Спокуса, втрата орієнтирів, багатство вибору. Значення цієї карти можна виразити в одній фразі: "очі розбігаються". На цьому тижні перед вами може відкритися безліч перспектив, надійде маса привабливих пропозицій, перед якими буде важко встояти. Ви будете схильні покладатися на почуття, а не на розум, тому підвищується небезпека скоєння необдуманих кроків. Таро рекомендують тверезо зважувати всі "за" і "проти" і з безлічі варіантів вибрати один – найоптимальніший.

Таро Снів, 7 Кубків

Рак - Шістка Мечів

Перехід, транзит, зміна обстановки, подорож, вимушена втеча від обставин. Ці дні можуть бути пов'язані з великими змінами. Наприклад, якщо вам давно набридла квартира, в якій ви живете, може бути прийнято рішення про переїзд. Якщо робочий колектив став нестерпний, можлива зміна роботи. Якщо рідна країна стала не в радість – приймете рішення про еміграцію. Карта може вказувати і на зміни в переносному сенсі слова, наприклад, на радикальну зміну ставлення до чого-небудь. Порада: в цей відповідальний період тримайтеся за свою сім'ю і кохану людину. Вони стануть вашим якорем під час "штормів".

Таро Снів, 6 Мечів

Лев - Лицар Жезлів

Активні дії, сильне прагнення, жага змін. Ця карта обіцяє дуже активний тиждень. Активність може бути пов'язана як з необхідністю відстоювати свої інтереси і місце під сонцем, так і з бажанням зробити прогрес і досягти великої мети. Це карта непосид, людей підприємливих і сильних. Таро рекомендують скористатися можливостями, які вам будуть дані, і не сидіти склавши руки. Пам'ятайте, що навіть невеликий крок наближає до мети.

Таро Снів, Лицар Жезлів

Діва - Королева Монет

Материнська турбота про дім, сім'ю, дітей і навколишній простір. Гармонізація відносин. Ця карта символізує домашній затишок і тих, хто його створює. Тиждень прекрасно підійде для облаштування житла, для закладки саду, для невеликого ремонту в будинку, пересадки кімнатних рослин, шиття штор або чогось подібного. Покращуйте якість свого життя, його "декорації", щоб насолоджуватися кожною миттю, проведеною з тими, кого ви любите.

Таро Снів, Королева Монет

Терези - Двійка Монет

Вибір напрямку, рух до мети, відсутність перешкод, райдужні перспективи. Ця карта говорить про те, що мета, до якої ви прагнули дуже довго, нарешті, зовсім близька. Залишилося зробити зовсім небагато. Жодних перешкод на горизонті не видно, але в кінці шляху належить відповісти на останнє запитання: чого саме ви хочете. Але, якою б відповідь не була, всі варіанти гарні. Ви нічим не ризикуєте.

Таро Снів, 2 Монет

Скорпіон - Закохані

Любов, романтика, сексуальні стосунки з коханою людиною, взаєморозуміння. Це одна з найромантичніших карт колоди. Вона обіцяє тиждень, який пройде під знаком ніжних почуттів і яскравих емоцій від спілкування з тим, хто вам небайдужий. Тяжіння тіл і душ, бажання ділитися своїми переживаннями, підтримка і повне прийняття партнера – все це обіцяють Таро в ці 7 днів. Нове знайомство, яке розпочнеться на цьому тижні, обіцяє відносини особливого гатунку.

Таро Снів, Закохані

Стрілець - Четвірка Жезлів

Нові несподівані можливості, подарунок Долі, вихід на новий рівень. На карті зображено казковий ліс. Крізь густі зарості пробивається світло, яке виходить з величезних воріт. Ці врата – врата долі, які вам належить відкрити. За ними – краще майбутнє. Таро радять не боятися зробити крок йому назустріч. Якими б несприятливими не були обставини, що б вас не лякало, сміливо йдіть вперед. Тільки ваша власна душа знає правильний напрямок. Довіртеся їй.

Таро Снів, 4 Жезлів

Козеріг - Дев'ятка Кубків

Вечірка, застілля, релакс, спілкування з друзями, сімейне свято, байдикування. На карті зображений бог виноробства Бахус – злегка п'яний і задоволений життям. Подібний стан Таро обіцяють на цьому тижні і вам. Його центральною подією може стати якесь торжество чи просто зустріч старих друзів з напоями та закускою. Це символ ігнорування проблем і насолоди життям як таким. Плрада Таро така: відпочивайте і розважайтеся, але не зависайте в цьому стані дуже надовго. Життя не може складатися з одних тільки свят.

Таро Снів, 9 Кубків

Водолій - Вісімка Монет

Матеріальний добробут, отриманий завдяки своїй праці. Ця карта ілюструє прислів'я: "Кожна людина – коваль свого щастя". Якщо ви хочете чогось досягти, просто дійте. Щодня робіть хоча б щось – крок або півкроку – у напрямку до мети. І рано чи пізно ви її досягнете. Ця карта – символ поступального руху до мрії, а також завзятості, наполегливості і цілеспрямованості. Проявіть ці якості, і завдання не здасться вам занадто важким.

Таро Снів, 8 Монет

Риби - Туз Мечів

Сміливе рішення, радикальна зміна ситуації, прорив, перемога. На цій карті зображена давньоримська богиня мудрості Мінерва. Її тіло представляє собою гострий меч, яким вона розрубує всі "гордієві вузли". На цьому тижні Таро закликають вас до серйозного відповідального кроку. Саме Небо дає вам унікальну можливість впоратися з непростою ситуацією, "обнулитися" і розпочати життя з чистого аркуша – без старих помилок і омани.

Таро Снів, Туз Мечів

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