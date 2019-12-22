Гороскоп Таро на 23-29 грудня: на кого чекає дорога

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 23 по 29 грудня 2019 року застерігає Тельців, Раків і Козерогів і обіцяє приємні моменти Левам, Терезам і Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений на основі знаменитого італійського оракула "La Vera Sibilla Italiana", надзвичайно популярного в Європі в XIX столітті.

Овен

Donna Maritata

Заміжня жінка

Сімейне затишне гніздечко, любляча турботлива дружина, мир і гармонія в домі. Порада: приділяйте більше уваги рідним і коханим людям, проводьте з ними більше вільного часу, балуйте простими і милими подарунками. І не забувайте дякувати Богові і долі за те, що маєте.

Телець

La Nemica

Ворог

Таємний ворог, жінка, яка заздрить вашим успіхам на роботі або в особистому житті. Порада: будьте обережні з людьми у вашому оточенні, які здаються милими і доброзичливими, але можуть мати на меті підсидіти і зайняти ваше місце. І меньше щирості.

Близнюки

Sospiri

Зітхання

Туга за чимось недосяжним, мрії про те, що важко отримати, спогади про кохану людину, яка далеко. Порада: якщо вас будуть відвідувати подібні думки, постарайтеся не зациклюватися на них. Сміливо і з оптимізмом дивіться в майбутнє. Зрештою, скоро Новий рік, розпочніть його з чистого аркуша.

Рак

Il Nemico

Ворог

Недоброзичливець, який не приховує свого негативного ставлення до вас, вступає з вами в конфронтацію, викликає на "дуель", в усьому змагається з вами. Порада: прийміть виклик. Доведіть усім ворогам і світу, що ви заслуговуєте на те, що маєте. Крім того, чесна боротьба зробить вас сильніше і додасть авторитету в очах оточуючих.

Лев

Allegrezza al Cuore

Радість серця

Гармонійна взаємодія в команді, задоволення результатами праці, святкування досягнень. Порада: дозвольте собі невелику паузу. Насолоджуйтеся спілкуванням з людьми, які вам приємні, подякуйте їм за співпрацю та поділіться своїм щастям з тими, кому його бракує.

Діва

Dottore

Лікар

Невелике нездужання або вимушене обмеження в русі. Допомога авторитетної людини, яка дозволить впоратися з проблемою. Порада: зверніть увагу на стан здоров'я, робіть профілактичні заходи. Прислухайтеся до слів людей, яким ви довіряєте.

Терези

Bambino

Дитина

Чиста радість, задоволення життям, відпочинок, безтурботність. Порада: не сприймайте життя занадто серйозно. Постарайтеся поглянути на нього очима дитини, яка вміє радіти самим незначним речам. Карта може вказувати і на зачаття.

Скорпіон

Viaggio

Подорож

Шлях, переміщення на близьку чи далеку відстань, віртуальна чи реальна зміна локації, нові приємні враження. Порада: якщо ви планували здійснити поїздку, відкиньте всі сумніви. Вона пройде чудово. І не сидіть вдома. Активність піде вам на користь.

Стрілець

Dispiacere

Засмучення

Новина, яка може зіпсувати настрій, несподіваний поворот подій, ситуація, що розвивається не за планом. Порада: якщо щось іде не за планом, просто скоректуйте план. І пам'ятаєте прислів'я: "Не поспішайте засмучуватися, якщо ви запізнилися на корабель. Можливо, ви запізнилися на "Титанік".

Козеріг

Il Ladro

Злодій

Крадіжка, матеріальні втрати, збиток. Порада: на цьому тижні приділіть особливу увагу збереженню матеріальних цінностей. Перед тим, як виїхати на свята, уважно перевірте, чи перекриті газ і вода, чи надійно заховані цінні речі. Розумні запобіжні заходи допоможуть уникнути проблем.

Водолій

Letterato

Письменник

Творче натхнення, письменство, ідеї для нових сюжетів, цікаве проведення часу. Порада: якщо ви маєте відношення до літературної діяльності, почніть писати нову книгу. Якщо ні – просто "зависніть" з цікавою і корисною книгою. Витрачений час принесе користь.

Риби

L'Amica

Подруга

Доброзичливець, добра знайома, людина, якій можна цілком довіряти. Порада: поруч з вами є людина, яка готова підтримати і допомогти. Вірте в те, що вона щиро бажає вам добра, і повністю покладайтеся на її допомогу.

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