Гороскоп Таро на 17-23 лютого: кому світять гроші

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 17 по 23 лютого 2020 року обіцяє щастя в родині Левам, активні дії Дівам і нову любов Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений за допомогою колоди Таро "Універсальний Ключ" італійського художника Давида Корсі, заснованої на класичній системі Таро Уейта.

Овен – Лицар Мечів

Активні дії, прагнення до незалежності, серйозний прорив. Цей тиждень буде багатим на події та рішення. З'явиться можливість розрубати гордіїв вузол, вийти зі складної ситуації і істотно просунутися на шляху до мети. Карта дуже позитивна, але лише за умови, що ви не будете сидіти склавши руки. Романтичні питання слід відкласти. Вас ніщо не повинно відволікати від найголовнішого.

Таро "Універсальний Ключ", Лицар Мечів

Телець – Трійка Жезлів

Близькість мети, закінчення важкого етапу, реалізація найамбітніших цілей. У ці дні ваша мрія може виявитися на відстані витягнутої руки. Слід зробити лише останній крок, щоб вона повністю матеріалізувалася. Перед вами можуть відкритися нові горизонти і можливості. Головне – вірити в свої сили і не нехтувати допомогою тих, хто бажає вам добра.

Таро "Універсальний Ключ", 3 Жезлів

Близнюки – Шістка Денаріїв

Благодійність, допомога нужденним, волонтерство. На цьому тижні тема надання допомоги (швидше за все, матеріальної) може вийти на перший план. Підтримку можуть давати вам або, навпаки, в ролі благодійника будете виступати ви. Ділитися з тими, хто потребує – благородне заняття, яке приносить плюси в карму. Єдина порада: постарайтеся не зловживати добротою інших людей і не допомагати тим, хто не здатний її оцінити.

Таро "Універсальний Ключ", 6 Денаріїв

Рак – Дев'ятка Денаріїв

Розкіш, багатство, райське затишне гніздечко, створене своїми руками. Це період задоволення життям, собою і своїм оточенням. Матеріальних проблем на горизонті немає. Все буде складатися так, як ви хочете, відповідно до планів і розрахунків. Але дозвольте Долі втрутитися в процес, допустіть елемент несподіванки і спонтанності, ризикніть вийти із зони комфорту, щоб побачити нові фарби життя.

Таро "Універсальний Ключ", 9 Денаріїв

Лев – Десятка Денаріїв

Стійке матеріальне становище родини, успішний сімейний бізнес, надійна фінансова "подушка безпеки". На цьому тижні може активізуватися взаємодія з родичами всіх поколінь. Можливо відкриття сімейного бізнесу або початок роботи в компанії, в основі якої лежить сімейний капітал. Таро рекомендують поважати традиції роду і покладатися на його підтримку.

Таро "Універсальний Ключ", 10 Денаріїв

Діва – Туз Жезлів

Активні дії, імпульс до перетворень і змін. Це одна з найбільш динамічних карт колоди Таро, тому в ці дні вам буде не до відпочинку. Але карта також символізує допомогу Неба. Тому будь-які починання вже на старті будуть приречені на успіх. Головне – не боятися ламати стереотипи, в тому числі власні, похитнути підвалини, дозволити новому увійти у ваше життя, мріяти про велике і будувати наполеонівські плани.

Таро "Універсальний Ключ", Туз Жезлів

Терези – Королева Денаріїв

Прагматичний підхід до вирішення будь-якої задачі, успіх в бізнесі та управлінні. У ці дні ви отримаєте можливість проявити свої найкращі організаторські здібності, вміння заробляти великі гроші. Можуть надійти цікаві бізнес-пропозиції, в тому числі про відкриття власної справи. Розглядайте все, будьте готові до сміливих експериментів і дійте. Єдина порада – зробіть так, щоб бізнес і кар'єра не стали перешкодою для вашого щасливого сімейного життя.

Таро "Універсальний Ключ", Королева Денаріїв

Скорпіон – Десятка Жезлів

Перевантаження, дедлайн, стомлення, стрес. На цьому тижні на вас можуть навалити занадто багато роботи, з якої вам буде дуже важко впоратися. Або ви самі звалити на себе непосильний тягар завдань. Таро рекомендують розрулити ситуацію і поберегти себе. Всього не переробити. Визначте пріоритетні завдання і сконцентруйтеся на них, а решту відкладіть на потім. Щось довірте надійним людям. Вечорами дозволяйте собі релакс і гарненько висипайтеся.

Таро "Універсальний Ключ", 10 Жезлів

Стрілець – Король Денаріїв

Гроші, гроші і ще раз гроші. Ця карта символізує великі фінансові надходження і успішний бізнес. На цьому тижні ви можете проявити свої найкращі ділові якості і серйозно зміцнити свої тили. Гасло цих днів – прагматизм. Не вірте нікому, якщо мова йде про заробіток. Перевіряйте кожен документ, який підписуєте. Торгуйтеся до кінця, не здавайте позицій, коли мова йде про ваші інтереси.

Таро "Універсальний Ключ", Король Денаріїв

Козеріг – П'ятірка Мечів

Перемога в битві, програш у війні. Можливо – розчарування і незадоволення результатами своєї діяльності. На цьому тижні ви можете добитися того, до чого давно прагнули. Але при найближчому розгляді з'ясується, що ціна, яку ви заплатили, занадто висока, а приз не такий вже цінний. Таро рекомендують оцінювати ситуацію з боку і бути готовим поступитися в малому, щоб отримати велике.

Таро "Універсальний Ключ", 5 Мечів

Водолій – Паж Кубків

Освідчення в коханні або "звістка" від таємного шанувальника. Перше побачення або любовне листування. Цей тиждень може запам'ятатися подією, що стосується справ сердечних. Цей Паж – символ щирого почуття, яке може бути запропоновано вам. Прийміть цей дар. Нехай логіка, прагматизм і здоровий глузд не вб'ють те чисте, світле і дуже крихке, що приходить у ваше життя.

Таро "Універсальний Ключ", Паж Кубків

Риби – Лицар Кубків

Романтика, новий коханий або кохана чи нове життя колишніх стосунків. Карта обіцяє тиждень, наповнений прекрасними і ірраціональними речами – почуттями, чуттєвістю, любов'ю. Союз, який може народитися в ці дні, буде надзвичайно гармонійним. Незважаючи на те, що День святого Валентина минув, ваші найкращі романтичні зустрічі ще попереду. Таро радять пуститися в нову пригоду і не боятися втратити голову.

Таро "Універсальний Ключ", Лицар Кубків

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