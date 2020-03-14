Гороскоп Таро на 16-22 березня: на кого чекає успіх

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 16 по 22 березня 2020 року обіцяє романтику Овнам, Ракам, Левам і успіхи у справах Терезам, Скорпіонам і Стрільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений за допомогою колоди "Таро Тота" відомого британського містика Алістера Кроулі.

Овен – Двійка Кубків (Любов)

Взаємна любов, сильне почуття, романтика. Ця карта - одна з найбільш позитивних в колоді Таро. Вона говорить про те, що в особистому житті, нарешті, все налагодиться найкращим чином. Поруч виявиться людина, яку можна назвати своєю другою половинкою. З ним можна розділити все – і погане, і хороше, йому можна довірити найбільші секрети і бути впевненим в тому, що він не підведе.

Таро Тота, 2 Кубків

Телець – Вісімка Кубків (Неробство)

Неробство, застій, відсутність руху. На цьому тижні Таро обіцяють вам надзвичайно спокійний період і відсутність будь-яких значущих подій. Можливо, через карантин? Ця несподівана пауза вам не сподобається, і все ж таки постарайтеся використовувати її ефективно. Наприклад, почніть новий курс вивчення іноземної мови (зрозуміло, тільки онлайн), навчіться готувати якусь екзотичну страву або прочитайте книгу, яка давно припадає пилом на полиці і чекає свого часу.

Таро Тота, 8 Кубків

Близнюки – Сила (Жадання)

Жадання, творчість, секс, пристрасть. У класичному Таро ця карта не настільки агресивна – вона символізує перемогу над своїми слабкостями. Тут же карта обіцяє по-справжньому бурхливий тиждень, наповнений почуттям і чуттєвістю, бажаннями плоті і їх задоволенням. Карти радять вам використовувати цю вибухову енергію в мирних, творчих цілях – для творчості і перетворення свого життя.

Таро Тота, Сила

Рак – Туз Кубків

Жертовна любов, здатність віддавати, сильний імпульс до змін в особистому житті. Ця карта символізує сплеск емоцій, сильне романтичне захоплення і нове дихання там, де, здавалося, сил уже не залишилося. На цьому тижні сам хід подій може відкрити перед вами нові можливості. Можливо, від вас навіть не буде потрібно ніяких зусиль. Рада Таро – просто заходьте в ті двері, які будуть відкриті для вас, будьте й самі відкриті світу.

Таро Тота, Туз Кубків

Лев – Королева Кубків

Чутливість, емоційність, внутрішня краса. Ця карта говорить про те, що на цьому тижні вам слід сміливо проявляти свої почуття і ділитися переживаннями. Головне – "не метати бісер перед свинями", ділитися тільки з тими, хто приймає вас такою (таким), як ви є, без осуду або заздрості. У ці дні у вас може з'явитися новий хороший друг, спілкування з яким принесе масу приємних хвилин.

Таро Тота, Королева Кубків

Діва – Вісімка Мечів (Втручання)

Втручання, занепокоєння, складний вибір. На цьому тижні найбільшим ворогом для вас будете ви самі. Голова буде забита тривожними думками (через епідемію коронавіруса?) І буде здаватися, що проблем дуже багато. Прагнення швидко вирішити всі проблеми – реальні і надумані – буде головним гальмом до вирішення. Необхідно набратися терпіння і заспокоїтися. Нехай все йде своєю чергою. Неможливо контролювати все. Є речі, які просто треба прийняти і яким просто дозволити бути.

Таро Тота, 8 Мечів

Терези – Лицар Жезлів

Енергія, рух, прояв почуттів. Ця карта говорить про те, що, незважаючи на коронавірус і карантин, тиждень у вас буде дуже активним. Йдеться, перш за все, про прояв свого внутрішнього потенціалу. У ці дні ви отримаєте унікальні можливості для цього і відчуєте, що здатні на дуже багато, якщо не на все. Прояв почуттів може бути винагороджений великим почуттям у відповідь, а прояв ділових якостей може призвести до кар'єрного росту.

Таро Тота, Лицар Жезлів

Скорпіон – Трійка Пентаклів (Робота)

Робота, обов'язки, заробіток. Ця карта говорить про те, що вам необхідно брати найактивнішу участь в тому, що відбувається навколо вас. Дати подіям розвиватися своєю чергою – можна, але не зараз. Необхідно спрямовувати та коректувати процес своїми руками, втручатися в нього, ліпити своє майбутнє на свій розсуд. Якщо в ці дні ви будете діяти правильно, ви зможете закласти фундамент майбутнього щастя і процвітання.

Таро Тота, 3 Пентаклів

Стрілець – Четвірка Жезлів (Завершення)

Завершення, єдність, досягнення мети. На цьому тижні процес, який займав довгий час, може, нарешті, благополучно завершитися. Всі пазли виявляться на своєму місці, і перед вами постане прекрасна картина. Протиріччя будуть подолані, гострі кути згладжені, конфлікти забудуться. Це "колесо" закрутиться в правильному напрямку. Таро радять використовувати цей сприятливий імпульс не тільки для реалізації своїх цілей, але і для підтримки коханих і дорогих людей.

Таро Тота, 4 Жезлів

Козеріг – Десятка Кубків (Насичення)

Насичення, задоволення, гармонія. Карта говорить про те, що ви будете щедро ділитися любов'ю, радістю і іншими дарами, які отримали. Чаша почуттів переповнена, вони виливаються з неї на весь навколишній світ і роблять його прекрасним. Таро радять просто дозволити відбуватися цьому процесу, довіритися долі і плисти за течією. Цього разу вона несе вас в правильному напрямку.

Таро Тота, 10 Кубків

Водолій – Лицар Кубків

Устремління, пристрасть, трансформація. Цей тиждень може принести багато можливостей для виходу на новий рівень особистісної еволюції і для переосмислення, зокрема, сексуального аспекту свого життя. Таро радять чесно і неупереджено поглянути на свої "найнепристойніші" бажання, прийняти їх як частину своєї природи, а потім перетворити на щось більш еволюційне і чисте. Така духовна практика розширить свідомість і додасть ще одну ступінь свободи.

Таро Тота, Лицар Кубків

Риби – Вісімка Пентаклів (Розсудливість)

Розсудливість, внутрішнє і зовнішнє багатство, розвиток. Цей період може бути пов'язаний з набуттям гармонії – у взаєминах з собою і з зовнішнім світом. Сюди ж можна віднести такий окремий випадок відновлення гармонії як зцілення. Всі позитивні перетворення відбуватимуться поволі, без вашого втручання – так само, як зима змінюється весною. Ваше завдання – лише забезпечити їх їжею, енергією, ресурсами та захистом.

Таро Тота, 8 Пентаклів

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!