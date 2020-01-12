Гороскоп Таро на 13-19 січня: хто ризикує напитися

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 13 по 19 січня 2020 року обіцяє щасливі дні Близнюкам, вечірку Ракам і нову подорож Дівам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений на основі колоди Таро "Універсальний ключ" художника-італійця Давида Корсі.

Овен – П'ятірка Денаріїв

Тимчасові матеріальні труднощі або відсутність розумного балансу між доходами і витратами. Необхідність відмови від невеликих радостей. Брак віри і духовності. Порада: на цьому тижні Таро пропонують вам проаналізувати поточну фінансову ситуацію. Можливо, ви витратили на свята трохи більше, ніж могли собі дозволити. Але ситуацію можна виправити. Вже до кінця тижня баланс буде відновлено. Головне – не піддаватися новим спокусам.

Таро Універсальний Ключ, 4 Денаріїв

Телець – Зірка

Закінчення чорної смуги, очікування позитивних змін, найкращі надії, які виправдаються, оновлення. Порада: ця прекрасна карта нагадує про те, що найтемніша ніч перед світанком. Навіть якщо вам здається, що весь світ налаштований проти вас, пам'ятайте: треба просто трохи почекати. Ваш світанок ось-ось настане.

Таро Універсальний Ключ, Зірка

Близнюки – Сонце

Щастя, радість, задоволення, здоров'я, гроші, любов. Порада: ця карта вважається однією з найбільш позитивних в колоді. Таро обіцяють просто чудовий тиждень – в усіх відношеннях. Переживаючи хвилини щастя і радості, не забувайте ділитися ними з оточуючими – з тими, хто вам дорогий, і з тими, кому дуже потрібна моральна підтримка.

Таро Універсальний Ключ, Сонце

Рак – Дев'ятка Кубків

Веселе проведення часу, вечірка, випивка, веселощі, релакс, приємне неформальне спілкування, обжерливість. Порада: на цьому тижні ви можете опинитися на якомусь святковому заході – день народження, весілля, ювілей або щось ще. Ви можете виступати в ролі господаря або в ролі гостя. Таро рекомендують використовувати це спілкування для налагодження корисних зв'язків, не надто напиватися і бути здатним швидко повернутися в форму, якщо того вимагатимуть обставини.

Таро Універсальний Ключ, 9 Кубків

Лев – Імператор

Влада, авторитет, великі повноваження, повага, лідируюча роль, іноді – деспотизм. Порада: на цьому тижні вас можуть визнати справжнім професіоналом або людиною, яка здатна впоратися з проблемою. І ви дійсно будете здатні виправдати такі очікування. Головне – віра в свої сили, цілеспрямованість. Поменше озирайтеся на чужу думку і не допускайте жорсткості в спілкуванні з тими, хто залежить від ваших рішень.

Таро Універсальний Ключ, Імператор

Діва – Шут

Нова подорож (в прямому чи в переносному сенсі), початок нового важливого етапу життя, світлі надії, імпульс до перетворень. Порада: на цьому тижні ви можете надихнутися грандіозної ідеєю. Її реалізація потребує чимало сил, терпіння і часу. І все ж це того варте! Результат, якого ви досягнете, дасть вам право з гордістю сказати: так, я зробив це!

Таро Універсальний Ключ, Шут

Терези – Туз Жезлів

Імпульс до дії, прорив, активні кроки у напрямку до нової мети, революція, масштабні зміни, ініціатором яких станете ви самі. Порада: тиждень обіцяє бути дуже активним. Завдяки своїм зусиллям, а також допомоги Неба, яку обіцяє ця карта, вам вдасться досягти неймовірних результатів. Звертайте увагу на всі ділові пропозиції, які будуть надходити в ці дні. Вони можуть показувати шлях до успіху і процвітання.

Таро Універсальний Ключ, Туз Жезлів

Скорпіон – Місяць

Ілюзії, мана, обман, неясні перспективи. Сплеск почуття і чуттєвості. Загострення "п'ятого почуття", підказки підсвідомості. Порада: ця карта трактується досить неоднозначно, оскільки може вказувати на небезпеку прийняття непродуманих рішень і замішання. Таро рекомендують прислухатися до голосу інтуїції, який в ці дні буде особливо добре чути. Звертайте увагу і на "знаки" - вони можуть розповісти багато про що.

Таро Універсальний Ключ, Місяць

Стрілець – Верховна Жриця

Таємниця, питання, на яке не можна знайти відповідь, запрошення у внутрішній світ, в світ духовності і медитації. Порада: Таро рекомендують на цьому тижні проявляти активність не стільки зовнішню, скільки внутрішню. Вони радять відправитися у внутрішню подорож і знайти всередині свого серця відповіді на всі питання, які довгий час хвилюють вас. Сприятливими будуть духовні практики.

Таро Універсальний Ключ, Верховна Жриця

Козеріг – Повішений

Невтручання в те, що відбувається, позиція спостерігача, відсутність можливостей для активних дій, тимчасове припинення якогось процесу. Порада: якщо ви ніяк не можете вплинути на ситуацію, просто погляньте на неї з боку. Цей досвід спостерігача дано вам не випадково. Можливо, перебуваючи в гущі подій, ви не помічали чогось дуже важливого. Важливе можна побачити тільки, перебуваючи поза процесом, абстрагуючись від нього і його результату.

Таро Універсальний Ключ, Повішений

Водолій – Двійка Мечів

Складний вибір між двома практично рівноцінними варіантами, відчуття втрати ґрунту під ногами, занадто великі надії на здатності інтелекту. Порада: карта говорить про те, що розум здатний вирішити далеко не кожну проблему. Щоб побачити океан і місяць, дівчині потрібно зняти пов'язку з очей і обернутися. Таро пропонують користуватися не тільки розумом, але й іншими способами отримання інформації, зокрема, інтуїцією і внутрішнім почуттям.

Таро Універсальний Ключ, 2 Мечів

Риби – Справедливість

Чесне вирішення спорів, з'ясування правди, розстановка крапок над "i", судові засідання, юридичні питання. Порада: на цьому тижні ви можете зіткнутися з необхідністю прийняти не дуже приємне, але справедливе рішення. "Сократ мені друг, але істина дорожче" - стане вашим гаслом. І все ж Таро радять не переборщити з неупередженістю, інакше ви можете втратити прихильність близьких людей.

Таро Універсальний Ключ, Справедливість

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