Гороскоп Таро на 10-16 лютого: хто вчинить подвиг

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 10 по 16 лютого 2020 року обіцяє активні дії Овнам, очікування "врожаю" Терезам і романтичний тиждень Стрільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень. Він зроблений за допомогою колоди Таро "Універсальний Ключ" італійського художника Давида Корсі, заснованої на класичній системі Таро Уейта.

Овен – Лицар Мечів

Активні дії, рішучі кроки, досягнення мети завдяки власним зусиллям, надлишок енергії і сил. Порада: ця карта обіцяє надзвичайно насичений тиждень, повну можливостей для реалізації самих амбітних планів. Використовуйте їх на 100%, не втрачайте унікальних можливостей, але постарайтеся зробити так, щоб від ваших активних дій ніхто не постраждав. Романтичні справи також доведеться на якийсь час відкласти – вам буде просто не до цього.

Таро "Універсальний Ключ", Лицар Мечів

Телець – П'ятірка Мечів

Перемога в битві і програш у війні. Можливо, незадоволеність результатами праці. Сумніви в правильності обраного шляху. Порада: ця карта говорить про кризу, але кризі, який веде до перегляду цінностей, відновленню втраченого балансу і початку нової світлої смуги життя. Таро рекомендують поглянути на те, що відбувається у вашому житті, з боку, неупередженим поглядом, не зациклюватися на дрібницях і побачити те головне, заради чого ви робите те, що робите. Іноді краще чимось пожертвувати і програти в малому, щоб виграти у великому.

Таро "Універсальний Ключ", 5 Мечів

Близнюки – Королева Мечів

Прагнення до незалежності і досконалості, гострий розум, холоднокровність, ефективне вирішення всіх складних питань. Порада: на цьому тижні у вас може з'явитися бажання стати ідеальним (ідеальною) і істотно просунутися по кар'єрних сходах. Бажання похвальне. І все ж Таро рекомендують пам'ятати, що ідеальним бути неможливо, а нескінченне прагнення до ідеалу – марна трата сил. Незалежність має зворотний бік медалі: ви ризикуєте суттєво скоротити коло людей, які по-справжньому цінують вас.

Таро "Універсальний Ключ", Королева Мечів

Рак – Сімка Жезлів

Боротьба, змагання, необхідність відстоювати свої інтереси і місце під сонцем, перемога всупереч несприятливим об'єктивним обставинам. Порада: на цьому тижні вам не можна просто плисти за течією. Доведеться вступити в бій, навіть якщо ви на нього зовсім не налаштовані. Але навіть якщо в якийсь момент здасться, що весь світ налаштований проти вас, пам'ятайте: саме Небо на вашому боці. Як би не були сильні вороги, заздрісники і недоброзичливці, ви вийдете переможцем з цієї сутички. Головне – грати чесно і гідно.

Таро "Універсальний Ключ", 7 Жезлів

Лев – Зірка

Надія, яка здійсниться, початок нового періоду життя, останні випробування перед подарунком Долі. Порада: вам випала прекрасна карта, яка ілюструє приказку: "найтемніша ніч – перед світанком". Ваш світанок вже на порозі, просто наберіться терпіння і дочекайтеся ранку. Світла смуга життя ось-ось почнеться. Карта також говорить про зцілення і відновлення сил після перенесеного стресу або захворювання.

Таро "Універсальний Ключ", Зірка

Діва – Двійка Мечів

Коливання, сумніви, складний вибір. Надмірні надії на можливості розуму. Порада: на цьому тижні ви можете опинитися перед необхідністю вибирати між двома (або більше) практично рівноцінними варіантами. Ви будете зважувати всі "за" і "проти", але так і не зможете віддати перевагу чомусь одному. Таро рекомендують "розв'язати очі і озирнутися, щоб побачити море і місяць" - символи інтуїції і глибин підсвідомості. Просто постарайтеся відчути, який з варіантів вирішення відгукується теплом в серці. Він і є найправильніший.

Таро "Універсальний Ключ", 2 Мечів

Терези – Сімка Денаріїв

Очікування врожаю, невиправдані очікування, нетерпіння, поспіх, занепокоєння. Порада: на цьому тижні, швидше за все, ви не отримаєте того, на що сподівалися. Якесь питання не буде вирішено до кінця, доведеться почекати. Але терпіння в даному випадку піде тільки на користь, оскільки результат перевершить всі очікування. Карта також може вказувати на налагоджений процес, який вже не треба контролювати. Запущений механізм працює відмінно.

Таро "Універсальний Ключ", 7 Денаріїв

Скорпіон – Паж Денаріїв

Невеликі грошові надходження, позитивна інформація, що стосується фінансів, розмірене поступальний рух до своєї мети. Порада: це прекрасна карта досягнень. Таро рекомендують не проявляти нетерпіння, нікуди не поспішати, але і не сидіти склавши руки. Просто робіть те, що робите, крок за кроком. Так ви здійсните свою мрію. Перешкод на горизонті не спостерігається, і Небо вам на допомогу.

Таро "Універсальний Ключ", Паж Денаріїв

Стрілець – Туз Кубків

Любов у вищому прояві, відносини як благословення, гармонійний союз люблячих сердець. Порада: ця карта сповнена християнськими символами причастя і іноді називається "причастя любові духовної". Якщо на цьому тижні зав'яжуться нові романтичні відносини, знайте: такого в вашому житті ніколи не було і ніколи не буде. Це щось зовсім унікальне. Бережіть їх і не дозволяйте нікому зруйнувати те чудо, яке народжується у вас на очах.

Таро "Універсальний Ключ", Туз Кубків

Козеріг – Дев'ятка Денаріїв

Повне задоволення, достаток, комфортне життя в усіх відношеннях, будинок повна чаша, успіх в бізнесі. Порада: це прекрасна грошова карта, яка говорить про те, що матеріальних проблем у вас не буде. Вона також вказує на корисні знайомства з впливовими людьми і обмежений, але ретельно підібраний коло спілкування. Таро рекомендують іноді залишати цю "золоту клітку" і виходити із зони комфорту.

Таро "Універсальний Ключ", 9 Денаріїв

Водолій – Світ

Досягнення великої мети, можливо, цілі всього життя, вінець, тріумф, перемога, задоволення. Порада: довго піднімаючись на вершину, ви можете, нарешті, вийти на "плато" і усвідомити, що найважче позаду. Можна перепочити і навіть спочити на лаврах. Карта також може вказувати на кардинальну зміну пріоритетів і велику особистісну трансформацію.

Таро "Універсальний Ключ", Світ

Риби – Король Кубків

Романтичний партнер, романтика як така, почуття і емоції, приємні переживання і спілкування з коханою людиною. Порада: ця карта як ніяка інша підходить для Риб. Почуття і чуттєвість, занурення у внутрішній світ, життя в моменті тут і зараз. Вона може говорити про те, що поруч з вами буде людина турботлива, ніжна, ранима і щира. Вона допоможе насолодитися життям як таким і зрозуміти, що в ньому найголовніше.

Таро "Універсальний Ключ", Король Кубків

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