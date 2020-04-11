На фоне падения цен на нефть хочу повторить мой астрологический прогноз для России, который был составлен мною пять лет назад на основе анализа трёх больших групп аспектов, описывающих следующие позиции:

1. Внешняя политика Москвы, которая реализуется в основном через войны – аспекты внешних захватнических войн на протяжении всей истории Московского государства присутствуют в гороскопе в огромном количестве; войны – это то, что составляет основу гороскопа государства с центром в Москве.

2. Внутренне экономическое состояние.

3. Положение народа.

Повторю свой прогноз в том виде, в котором он был записан пять лет назад.

2016 – 2017 года будут в целом соответствовать такой характеристике:

1. Внешняя политика останется в том же ключе, что и в предшествующие два года: войн много, подавляющее большинство из них выигрышные, ослабление политического влияния России в мире присутствует, но незначительно.

2. Сильные аспекты экономического спада в начале 2016 года. Затем относительное равновесие, т.е. позитивных и негативных аспектов в сфере экономики приблизительно поровну.

3. Народ молчит.

Примечание: разные малочисленные протесты (врачей, дальнобойщиков, пенсионеров), которые могут случаться, не учитываются, т.к. они не имеют влияния на историю. Учитываются только исторически значимые народные протесты.

К 2018-ому году картина несколько меняется:

1. Неудачных войн и внешнеполитических проигрышей становится больше.

2. Усиливаются аспекты экономического упадка. Забегая вперёд, скажу, что с этого времени упадок станет превалировать.

3. Несколько сильных аспектов народного недовольства.

2019 – 2020 года: сохраняется в целом та же ситуация, в экономике усиливается спад.

К 2021 году:

1. Присутствует подавляющее большинство негативных для внешней политики аспектов. На этом фоне продолжаются войны Москвы с целью отстаивания своих позиций.

2. В экономике будут предприняты заметные усилия для стабилизации положения, особенно во второй половине года. Однако аспектов упадка по-прежнему больше.

3. Ещё с 2020 года народ значительно ослабляет протестную активность.

2022 – 2024 года:

1. Количество аспектов внешних войн и попыток укрепить своё влияние на международной арене значительно уменьшается. Меньше и аспектов проигрыша, особенно к 2024 году. Можно сказать, внешнеполитическая активность Москвы замирает.

2. Стабилизировать экономику в 2021 году, очевидно, так и не удалось: начиная с 2022 года, сильные негативные аспекты прочно закрепляются в сфере внутренней жизни страны, вытесняя почти полностью позитив.

3. Слабые народные протесты.

2025 год:

К середине 20-х годов в России произойдёт перелом.

События резкие и, очевидно, драматические.

Очень большое количество аспектов народного недовольства, выступлений и протестов, особенно в середине 2025 года.

В это же время вдруг возобновляются аспекты войны, причём это, скорее всего, не внешние, а внутренние войны, возможно, региональные или гражданские.

Проигранных (не приносящих позитивных изменений) войн так же много, как и просто аспектов войны. Это впервые за много десятилетий, когда войны не приносят Москве успех, являются для неё однозначно негативными, существенно ослабляют её положение.

2026 – 2028 года:

1. Войны продолжаются в том же ключе, что и в 2025 году, то чуть затихая, то снова разгораясь.

2. В экономике без перемен.

3. Народная активность высокая, но всё же пик её пройден в 2025 году.

С 2030 года и далее в течение нескольких лет ситуация радикально не меняется. Внешнее положение России к началу 30-х годов ослаблено. Экономика в упадке. Народ проявляет недовольство, то в большей, то в меньшей степени.

И только в 40-ые года XXI века народные протесты прекращаются.

Может быть, уже некому будет протестовать?

К середине нашего века от сегодняшней России мало что останется... Разве что столицу из Москвы к этому времени перенесут в какую-нибудь другую географическую точку, тогда астрологические расчёты для России на координаты Москвы просто перестанут быть актуальными. И нужно будет составлять другой гороскоп.

Поживём – увидим!