Гороскоп России: к середине века от нее мало что останется
На фоне падения цен на нефть хочу повторить мой астрологический прогноз для России, который был составлен мною пять лет назад на основе анализа трёх больших групп аспектов, описывающих следующие позиции:
1. Внешняя политика Москвы, которая реализуется в основном через войны – аспекты внешних захватнических войн на протяжении всей истории Московского государства присутствуют в гороскопе в огромном количестве; войны – это то, что составляет основу гороскопа государства с центром в Москве.
2. Внутренне экономическое состояние.
3. Положение народа.
Повторю свой прогноз в том виде, в котором он был записан пять лет назад.
2016 – 2017 года будут в целом соответствовать такой характеристике:
1. Внешняя политика останется в том же ключе, что и в предшествующие два года: войн много, подавляющее большинство из них выигрышные, ослабление политического влияния России в мире присутствует, но незначительно.
2. Сильные аспекты экономического спада в начале 2016 года. Затем относительное равновесие, т.е. позитивных и негативных аспектов в сфере экономики приблизительно поровну.
3. Народ молчит.
Примечание: разные малочисленные протесты (врачей, дальнобойщиков, пенсионеров), которые могут случаться, не учитываются, т.к. они не имеют влияния на историю. Учитываются только исторически значимые народные протесты.
К 2018-ому году картина несколько меняется:
1. Неудачных войн и внешнеполитических проигрышей становится больше.
2. Усиливаются аспекты экономического упадка. Забегая вперёд, скажу, что с этого времени упадок станет превалировать.
3. Несколько сильных аспектов народного недовольства.
2019 – 2020 года: сохраняется в целом та же ситуация, в экономике усиливается спад.
К 2021 году:
1. Присутствует подавляющее большинство негативных для внешней политики аспектов. На этом фоне продолжаются войны Москвы с целью отстаивания своих позиций.
2. В экономике будут предприняты заметные усилия для стабилизации положения, особенно во второй половине года. Однако аспектов упадка по-прежнему больше.
3. Ещё с 2020 года народ значительно ослабляет протестную активность.
2022 – 2024 года:
1. Количество аспектов внешних войн и попыток укрепить своё влияние на международной арене значительно уменьшается. Меньше и аспектов проигрыша, особенно к 2024 году. Можно сказать, внешнеполитическая активность Москвы замирает.
2. Стабилизировать экономику в 2021 году, очевидно, так и не удалось: начиная с 2022 года, сильные негативные аспекты прочно закрепляются в сфере внутренней жизни страны, вытесняя почти полностью позитив.
3. Слабые народные протесты.
2025 год:
К середине 20-х годов в России произойдёт перелом.
События резкие и, очевидно, драматические.
Очень большое количество аспектов народного недовольства, выступлений и протестов, особенно в середине 2025 года.
В это же время вдруг возобновляются аспекты войны, причём это, скорее всего, не внешние, а внутренние войны, возможно, региональные или гражданские.
Проигранных (не приносящих позитивных изменений) войн так же много, как и просто аспектов войны. Это впервые за много десятилетий, когда войны не приносят Москве успех, являются для неё однозначно негативными, существенно ослабляют её положение.
2026 – 2028 года:
1. Войны продолжаются в том же ключе, что и в 2025 году, то чуть затихая, то снова разгораясь.
2. В экономике без перемен.
3. Народная активность высокая, но всё же пик её пройден в 2025 году.
С 2030 года и далее в течение нескольких лет ситуация радикально не меняется. Внешнее положение России к началу 30-х годов ослаблено. Экономика в упадке. Народ проявляет недовольство, то в большей, то в меньшей степени.
И только в 40-ые года XXI века народные протесты прекращаются.
Может быть, уже некому будет протестовать?
К середине нашего века от сегодняшней России мало что останется... Разве что столицу из Москвы к этому времени перенесут в какую-нибудь другую географическую точку, тогда астрологические расчёты для России на координаты Москвы просто перестанут быть актуальными. И нужно будет составлять другой гороскоп.
Поживём – увидим!