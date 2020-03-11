"Вибрати правильний час для важливих покупок - це гарантія того, що гроші не викинуті на вітер. Тому так корисно знати ці дати", – стверджує астролог OBOZREVATEL.

Пошуки подарунків напередодні Жіночого Дня тыльки посилили наше бажання порадувати себе чимось новим, модним або корисним. Та ще й розбудили апетит до шопінгу. Але щоб нові покупки не розчарували, важливо знати, коли і що краще придбати в березні. Отже, ось кілька ідей щодо вибору часу для покупок у другій половині березня.

Ретроградний Меркурій, який відповідає за контакти і покупки, офіційно вже розвернувся в прямий рух. Це сталося вчора, 10 березня. Але так само, як автомобіль під час розвороту уповільнює рух, так і меркуріанські енергії комунікацій на цьому тижні ще тільки починають набирати швидкість.

Потрібно, щоб пройшов певний час, перш ніж теми купівлі-продажу будуть проявлятися ефективно. Тому на цьому тижні все ще можливі помилки, зволікання, поломки при придбанні нових речей. А особливо засобів зв'язку і пересування - взуття, смартфони, автомобілі. Перебування Меркурія в непередбачуваному знаку Водолій може нас штовхати на несподівані і дивні придбання, які трохи пізніше викличуть тільки почуття здивування.

Венера, планета, що відповідає за задоволення, зараз налаштовує нас на покупку не тільки красивих, але головне - корисних, добротних і цінних речей. А оскільки відповідальний за угоди Меркурій ще не зовсім отямився, є шанс витратити гроші на те, що доведеться ремонтувати або повертати. Це ще одна причина, завдяки якій не варто поспішати розлучатися з грошима на цьому тижні.

З покупками резонно почекати до 16 березня, коли Меркурій повернеться в знак Риб і набере швидкість.

Що стосується важливих і серйозних угод і придбань – наприклад, нерухомості, автомобілів – з цим варто пригальмувати аж до 27 березня..

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