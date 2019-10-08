Гороскоп по картах Таро на 9 жовтня 2019: кого чекають невдачі

Гороскоп на 9 жовтня 2019 року, по картах Таро.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН – Вісімка денаріїв

Всі пройдені дні, всі шляхи, якими ви йшли раніше закінчуються. Прийшла пора відкривати нові горизонти і перестати блукати пустками руйнуючи все на своєму шляху. Не намагайтеся стрибнути в потяг, а побудуйте власний. Вічна дорога - не те, що потрібно вам.

ТЕЛЕЦЬ - Король кубків

Ви забрали у себе друзів, але, подібно королю, створили довкола себе вірну свиту. Скасуйте всі справи і поверніться до витоків. Зрозумійте, хто ви є насправді. Можливо, за маскою сильного і сміливого правителя, короля ховається всього лише придворний блазень. Не пропустіть знак Всесвіту, який він надасть вам 9 жовтня.

БЛИЗНЮКИ - Дама денаріїв

Ви заплуталися в собі і ніяк не можете знайти вихід. Вам належить зважитися на відчайдушний крок, який допоможе вам зустріти свою любов і щастя. Сумні очі видають вас. Ви не такі сильні, як вам здається і ви не зможете вічно протистояти всім бурям.

РАК - Лицар мечів

Ви поєднали зі своїм холодним серцем холодну сталь. Ви воїн, але ваша битва давно закінчена. Спробуйте зрозуміти це і нарешті відпустити. Втома робить вас уразливими, а, можливо, що нова битва або навіть війна вже не за горами. Можливо скоро розгоряться поминальні багаття, а це значить, що вам слід бути максимально обережним.

ЛЕВ - Четвірка жезлів

Четвірка жезлів подарує Левам насичений на пригоди день. Ви зможете побачити те, що приховано від ваших глаз.Но головна мета - зрозуміти себе і поміркувати про своє майбутнє. Спробуйте почати нову справу або дозвольте запитання, який давно турбує вас. Пам'ятайте, що гнів і злість не вихід. Ви, як альбінос серед білих ворон, але саме в цьому і полягає ваша сила.

ДІВА - Десятка мечів

Сльози, істерики або, навпаки, радість і сміх - це те, що буде чекати вас в 9 жовтня. Позитивні ви отримаєте емоції мул негативні - залежить тільки від вас. Ваші внутрішні демони не дають вам спокою і ви постійно намагаєтеся позбутися від них. Перестаньте робити це, а краще спробуйте приручити. Вивчіть їх імена і не давайте вириватися назовні.

ТЕРЕЗИ - Утримання

Думайте в цей день тільки про хороше. Ви зможете побачити серед зірок своє істинне призначення. Але, щоб розгледіти його вам доведеться ретельно попрацювати. Не думайте, що все буде просто. Життя ще надасть вам випробування. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і не забувайте підгодовувати його виконуючи свої бажання.

СКОРПІОН - Король жезлів

Король жезлів - гордий і самозакоханий. Вам слід бути його протилежністю. Станьте смиренно і зверніть увагу на тих, хто вас оточує. Ваші близькі потребують допомоги, а сім'я в увазі. Крім того, пам'ятайте, що вбив дракона - сам стає драконом.

СТРІЛЕЦЬ - Двійка мечів

Подібно дівчині на карті - ваші очі зав'язані і ви не бачите того, що відбувається навколо вас. Ви постійно намагаєтеся знайти всьому виправдання і сліпо прямуєте за натовпом. Зірвіть пов'язку з очей і почніть бачити всі барви світу. 9 жовтня вам вдасться шанс зрозуміти, що ви гідні більшого. Не пропустіть його, оскільки в майбутньому такого шансу може й не бути.

КОЗЕРІГ - Десятка кубків

Ви будете самотні, якщо не навчитеся заводити друзів. Будьте уважні, оскільки поруч з вами є людина, яка хоче принести вам шкоду. Він, як монстр під ліжком, а ви, як наляканий дитина зі страхом чекаєте настання ночі. Будьте сильніше і зробіть так, щоб монстр боявся вас, а не навпаки.

ВОДОЛІЙ - Вісімка кубків

Вісімка кубків 9 жовтня 2019 року принесе Водоліям душевну рівновагу і спокій. У павутині життя вам слід бути павуком, а не мухою, яка застрягла в цих мережах. Пам'ятайте, що хто не сховався - той буде знайдений. Прийміть все знаки долі і вірте, що у вас все вийде.

РИБИ - Шістка жезлів

У цей день Всесвіт піднесе вам безліч сюрпризів. Будьте обережні зі своїми бажаннями і пам'ятайте, що часом мрії пожирають мрійників і пускають в їх душі темряву. Будьте вірні собі і не давайте своїм внутрішнім бажанням повну свободу. Уважно стежте за своїм душевним станом.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!