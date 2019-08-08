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Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

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Гороскоп на 9 серпня 2019 року, по картах Таро пророкує яскравий і одночасно складний день більшості знаків Зодіаку. Він буде присвячений вирішенню проблем і складних завдань.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування
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ОВЕН - Туз денаріїв

9 серпня вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про який ви мріяли так довго.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка мечів

У цей день гороскоп говорить про те, що вам слід відмовитися розваг і тугіше затягнути пояс. Можливо, ви натрапите на заборону, відчуєте почуття скутості, або зустрінетесь з якимись іншими обмеженнями. Візьміть себе в руки - і додайте в кроці.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

БЛИЗНЮКИ - Лицар кубків

Лицар Чаш рекомендує вам взяти почуття в свої руки. У відносинах ми всі дуже часто виявляємо, що ми паралізовані, нерішучі, не здатні відповісти. Пірніть на саму глибину і дістаньте до дна ваших емоцій і почуттів.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

РАК - Дама жезлів

Ви впевнені в своїх силах, ви точно знаєте, чого хочете, і готові, якщо треба, взяти на себе найважчу частину роботи. У цей день ви готові зробити вирішальний крок. Так ви зможете захопити за собою інших, яким потрібні ваші оптимізм, підтримка і мудре керівництво.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

ЛЕВ - Четвірка жезлів

Не бійтеся самовиражатися і того, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах. Ви переконаєтеся, що вам раді. Вітайте цей день, відкиньте сумні думки і подаруйте собі букет квітів. Якщо ви вже давно відкладали якийсь неприємний обов'язок, наприклад, важку телефонну розмову - це найсприятливіший день для таких справ.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

ДІВА - Десятка денаріїв

Ви можете насолоджуватися повнотою життя. Плоди дозріли і чекають лише, щоб ви прийшли і зібрали їх. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Якщо ви мали намір укласти угоду або зробити прибуткову операцію, то це для цього найкращий день.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

ТЕРЕЗИ - Дама мечів

Якщо ви до цього дня відчували себе обмеженим або залежним від кого то чи чогось, то тепер у вас є шанс прийняти правильне рішення і звільнитися. Але дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну проти всіх, яка може завести вас дуже далеко.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

СКОРПІОН - Вісімка денаріїв

9 серпня вам доведеться взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось бажання. Що б це не було, перспективи у вас хороші, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

СТРІЛЕЦЬ - Шістка кубків

Розберіться в собі і подумайте, від яких неприємних думок з минулого ви хочете позбутися. Минуле дасть вам пораду або підказку для вашого нинішнього життя, якщо ви зустрінетеся з людиною, яку не бачили багато років або знайдете річ давно забуту або втрачену.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

КОЗЕРІГ - Десятка жезлів

Цей день бажано зустріти хорошою порцією дисципліни і витримки. Цілком можливо, що вам знадобиться і те, і інше. Або ви самі візьметеся за справу, яка зажадає всіх ваших сил і навіть більше, або вам доручать справу, яке здасться вам нездійсненною. Але, якщо справа того варта, зберіться з силами і ризикніть.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

ВОДОЛІЙ - Трійка жезлів

9 серпня ви нарешті зійде на "плато", з якого перед вами відкриються широкі перспективи. Використовуйте ж цей шанс, щоб усвідомити свої можливості, заглянути в майбутнє і вибрати потрібні орієнтири на шляху до мети. Але пам'ятайте про обережність.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

РИБИ - Туз кубків

Використовуйте цей день, щоб зробити рішучий крок або прийняти багатообіцяючу пропозицію. Можливо, ви віддасте перевагу використовувати 9 серпня для того, щоб дозволити нарешті якусь застарілу проблему або "зарити сокиру війни", помирившись з кимось.

Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

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