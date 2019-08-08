Гороскоп по картах Таро на 9 серпня: кого чекає розчарування

Гороскоп на 9 серпня 2019 року, по картах Таро пророкує яскравий і одночасно складний день більшості знаків Зодіаку. Він буде присвячений вирішенню проблем і складних завдань.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю.

ОВЕН - Туз денаріїв

9 серпня вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про який ви мріяли так довго.

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка мечів

У цей день гороскоп говорить про те, що вам слід відмовитися розваг і тугіше затягнути пояс. Можливо, ви натрапите на заборону, відчуєте почуття скутості, або зустрінетесь з якимись іншими обмеженнями. Візьміть себе в руки - і додайте в кроці.

БЛИЗНЮКИ - Лицар кубків

Лицар Чаш рекомендує вам взяти почуття в свої руки. У відносинах ми всі дуже часто виявляємо, що ми паралізовані, нерішучі, не здатні відповісти. Пірніть на саму глибину і дістаньте до дна ваших емоцій і почуттів.

РАК - Дама жезлів

Ви впевнені в своїх силах, ви точно знаєте, чого хочете, і готові, якщо треба, взяти на себе найважчу частину роботи. У цей день ви готові зробити вирішальний крок. Так ви зможете захопити за собою інших, яким потрібні ваші оптимізм, підтримка і мудре керівництво.

ЛЕВ - Четвірка жезлів

Не бійтеся самовиражатися і того, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах. Ви переконаєтеся, що вам раді. Вітайте цей день, відкиньте сумні думки і подаруйте собі букет квітів. Якщо ви вже давно відкладали якийсь неприємний обов'язок, наприклад, важку телефонну розмову - це найсприятливіший день для таких справ.

ДІВА - Десятка денаріїв

Ви можете насолоджуватися повнотою життя. Плоди дозріли і чекають лише, щоб ви прийшли і зібрали їх. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Якщо ви мали намір укласти угоду або зробити прибуткову операцію, то це для цього найкращий день.

ТЕРЕЗИ - Дама мечів

Якщо ви до цього дня відчували себе обмеженим або залежним від кого то чи чогось, то тепер у вас є шанс прийняти правильне рішення і звільнитися. Але дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну проти всіх, яка може завести вас дуже далеко.

СКОРПІОН - Вісімка денаріїв

9 серпня вам доведеться взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось бажання. Що б це не було, перспективи у вас хороші, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх.

СТРІЛЕЦЬ - Шістка кубків

Розберіться в собі і подумайте, від яких неприємних думок з минулого ви хочете позбутися. Минуле дасть вам пораду або підказку для вашого нинішнього життя, якщо ви зустрінетеся з людиною, яку не бачили багато років або знайдете річ давно забуту або втрачену.

КОЗЕРІГ - Десятка жезлів

Цей день бажано зустріти хорошою порцією дисципліни і витримки. Цілком можливо, що вам знадобиться і те, і інше. Або ви самі візьметеся за справу, яка зажадає всіх ваших сил і навіть більше, або вам доручать справу, яке здасться вам нездійсненною. Але, якщо справа того варта, зберіться з силами і ризикніть.

ВОДОЛІЙ - Трійка жезлів

9 серпня ви нарешті зійде на "плато", з якого перед вами відкриються широкі перспективи. Використовуйте ж цей шанс, щоб усвідомити свої можливості, заглянути в майбутнє і вибрати потрібні орієнтири на шляху до мети. Але пам'ятайте про обережність.

РИБИ - Туз кубків

Використовуйте цей день, щоб зробити рішучий крок або прийняти багатообіцяючу пропозицію. Можливо, ви віддасте перевагу використовувати 9 серпня для того, щоб дозволити нарешті якусь застарілу проблему або "зарити сокиру війни", помирившись з кимось.

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