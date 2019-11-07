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Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

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Гороскоп на 8 листопада 2019 року, по картах Таро говорить про те, що всім знакам Зодіаку необхідний відпочинок і спокій. Левам і Дівам слід бути обережними, а ось Овнам і Ракам позбутися непотрібних речей.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро. Гороскоп складений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день
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ОВЕН – Закохані

Карта Закохані говорить про те, що вам час щось змінювати у своєму житті. Для цього вам необхідно позбутися баласту, який постійно заважає вам рухатися вперед. Також постарайтеся відпочити від проблем, які останнім часом переслідують вас.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

ТЕЛЕЦЬ – Туз Жезлів

Туз Жезлів говорить про те, що прийшов час розкрити всі карти. Ваш обман зовсім скоро розкриють і вам доведеться відповідати за свої вчинки, тому постарайтеся підстелити собі солому, оскільки ваше падіння буде дуже болючим.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Жезлів

Гороскоп по картах Таро для Близнюків говорить про те, що цьому знаку Зодіаку необхідно відпочити. Перестаньте думати про інших і вирішувати їхні проблеми. Вам слід подумати і подбати про себе. Крім того, постарайтеся добре поспати.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

РАК – Десятка Жезлів

Зовсім скоро вас чекає важлива справа, для вирішення якої необхідно безліч сил. Вам слід добре відпочити, тому бережіть свою енергію і внутрішній ресурс. Також постарайтеся не конфліктувати і не сперечатися ні з ким у цей день.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

ЛЕВ – Шістка Денаріїв

Вам потрібно бути більш обережними і перебірливими. Ви довіряєте свої таємниці тим, хто їх повинен знати. Уважно стежте за своїм оточенням і постарайтеся сконцентрувати увагу на позитивних думках.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

ДІВА – Лицар Кубків

Прийшов час боротися за своє щастя. Зовсім скоро вам доведеться докласти багато зусиль, щоб зберегти своє у себе. Ваша сила волі допоможе вам, а Всесвіт покаже дорогу, якою варто йти.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

ТЕРЕЗИ – П'ятірка Мечів

Вам необхідно зважитися на важливий крок або визнання. Час валяти дурня минув і тепер вам потрібно ретельно попрацювати. Постарайтеся докласти до цього максимум зусиль і тоді ви отримаєте позитивний результат. Не думайте про те, що у вас раніше щось не виходило.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

СКОРПІОН – Четвірка Мечів

Скорпіонам прийшов час зайнятися справами, які вони відкладали на потім. Будьте пильні й уважно стежте за людьми, які вас оточують. Крім того, постарайтеся провести вечір зі своїми друзями. Також, вас може чекати несподівана зустріч.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

СТРІЛЕЦЬ – Смерть

Незважаючи на те, що вам випала така лякає карта – не потрібно впадати у відчай. Можливо, настав час "поховати" шкідливі звички і почати своє життя з чистого аркуша. Спробуйте позбутися усього, що вам заважає.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

КОЗЕРІГ – Дев'ятка Кубків

Козероги, не лінуйтеся в цей день. Ваш ревну працю принесе вам неймовірний успіх у цей день. Придивіться до своїх колег, серед них затаївся ваш таємний шанувальник. Можливо, незабаром ваші стосунки стануть не тільки "робочими", але і романтичними.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

ВОДОЛІЙ – Шут

Водоліям випала дуже грайлива карта. У цей день ви будете викликати в оточуючих вас людей тільки позитивні емоції. Але будьте уважні, оскільки поруч із вами може виявитися людина, яка захоче по-злому над вами пожартувати.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

РИБИ – Правосуддя

Вам необхідно заспокоїтися і перестати лізти в колотнечі. Будьте розсудливі й ухваліть у цей день правильне рішення. Також постарайтеся бути уважні до деталей на роботі.

Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

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