Гороскоп по картах Таро на 8 листопада 2019: кому не пощастить у цей день

Гороскоп на 8 листопада 2019 року, по картах Таро говорить про те, що всім знакам Зодіаку необхідний відпочинок і спокій. Левам і Дівам слід бути обережними, а ось Овнам і Ракам позбутися непотрібних речей.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро. Гороскоп складений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН – Закохані

Карта Закохані говорить про те, що вам час щось змінювати у своєму житті. Для цього вам необхідно позбутися баласту, який постійно заважає вам рухатися вперед. Також постарайтеся відпочити від проблем, які останнім часом переслідують вас.

ТЕЛЕЦЬ – Туз Жезлів

Туз Жезлів говорить про те, що прийшов час розкрити всі карти. Ваш обман зовсім скоро розкриють і вам доведеться відповідати за свої вчинки, тому постарайтеся підстелити собі солому, оскільки ваше падіння буде дуже болючим.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Жезлів

Гороскоп по картах Таро для Близнюків говорить про те, що цьому знаку Зодіаку необхідно відпочити. Перестаньте думати про інших і вирішувати їхні проблеми. Вам слід подумати і подбати про себе. Крім того, постарайтеся добре поспати.

РАК – Десятка Жезлів

Зовсім скоро вас чекає важлива справа, для вирішення якої необхідно безліч сил. Вам слід добре відпочити, тому бережіть свою енергію і внутрішній ресурс. Також постарайтеся не конфліктувати і не сперечатися ні з ким у цей день.

ЛЕВ – Шістка Денаріїв

Вам потрібно бути більш обережними і перебірливими. Ви довіряєте свої таємниці тим, хто їх повинен знати. Уважно стежте за своїм оточенням і постарайтеся сконцентрувати увагу на позитивних думках.

ДІВА – Лицар Кубків

Прийшов час боротися за своє щастя. Зовсім скоро вам доведеться докласти багато зусиль, щоб зберегти своє у себе. Ваша сила волі допоможе вам, а Всесвіт покаже дорогу, якою варто йти.

ТЕРЕЗИ – П'ятірка Мечів

Вам необхідно зважитися на важливий крок або визнання. Час валяти дурня минув і тепер вам потрібно ретельно попрацювати. Постарайтеся докласти до цього максимум зусиль і тоді ви отримаєте позитивний результат. Не думайте про те, що у вас раніше щось не виходило.

СКОРПІОН – Четвірка Мечів

Скорпіонам прийшов час зайнятися справами, які вони відкладали на потім. Будьте пильні й уважно стежте за людьми, які вас оточують. Крім того, постарайтеся провести вечір зі своїми друзями. Також, вас може чекати несподівана зустріч.

СТРІЛЕЦЬ – Смерть

Незважаючи на те, що вам випала така лякає карта – не потрібно впадати у відчай. Можливо, настав час "поховати" шкідливі звички і почати своє життя з чистого аркуша. Спробуйте позбутися усього, що вам заважає.

КОЗЕРІГ – Дев'ятка Кубків

Козероги, не лінуйтеся в цей день. Ваш ревну працю принесе вам неймовірний успіх у цей день. Придивіться до своїх колег, серед них затаївся ваш таємний шанувальник. Можливо, незабаром ваші стосунки стануть не тільки "робочими", але і романтичними.

ВОДОЛІЙ – Шут

Водоліям випала дуже грайлива карта. У цей день ви будете викликати в оточуючих вас людей тільки позитивні емоції. Але будьте уважні, оскільки поруч із вами може виявитися людина, яка захоче по-злому над вами пожартувати.

РИБИ – Правосуддя

Вам необхідно заспокоїтися і перестати лізти в колотнечі. Будьте розсудливі й ухваліть у цей день правильне рішення. Також постарайтеся бути уважні до деталей на роботі.

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