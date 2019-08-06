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Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

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Гороскоп на 7 серпня 2019 року, на картах Таро для всіх знаків Зодіаку приготував несподівані зустрічі і пригоди для багатьох знаків. Левам необхідно забути про боягузтво, а Рибам добре відпочити.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

pexels.com

Новини
Гороскоп на 5-11 серпня: кого чекають неприємності

Овен - Туз жезлів

Увінчаний кристалом посох на цій карті сяє жовтим світлом, а значить ваш день буде наповнений радістю і веселощами. Будьте обережні, адже раптовий успіх може запаморочити вам голову і ви забудете про застереження. Пам'ятайте, світло супроводжує вас на всьому життєвому шляху і ви самі повинні стати його джерелом.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Телець - Двійка денаріїв

Проявіть гнучкість і спробуйте пограти з усіма можливостями. Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселіться. Цей день вам треба прожити граючи.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Близнюки - Дама кубків

Подумайте про те, як зробити спілкування з близькими людьми та колегами більш приємним обом сторонам, – так, щоб і ви, і ваші друзі не говорили пізніше, що це був "даремно витрачений час".

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Рак - Десятка денаріїв

У цей день вам слід відчувати магію в буденному. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Відчуйте себе людиною, багатою внутрішньо і зовні, і поділіться своїм багатством з іншими.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Лев - Трійка мечів

Відправляйтеся в дорогу, незважаючи на затримки, і вступіть на нову землю. Будьте мужні і не бійтеся труднощів. Успіх буде на вашому боці. Пам'ятайте, що не можна засновувати свої плани на одних лише теоретичних міркуваннях.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Діва - Дама денаріїв

Запасіться терпінням і витримкою, щоб здійснити свої плани. Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Терези - П'ятірка кубків

Постарайтеся взяти себе в руки: спочатку це здасться вам неможливим – ви вже занадто сильно піддалися паніці. Але поступово, намагаючись контролювати кожну свою негативну емоцію, ви знайдете бажаний "грунт під ногами".

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Скорпіон - Десятка жезлів

Настає час, коли будь-яка справа або проект просто руйнується під силою власної ваги. Початковий вогонь і натхнення виснажуються під вагою ускладнень. Ідіть до своєї мети, незважаючи ні на що, і не намагайтеся обдурити Всесвіт.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Стрілець - Четвірка кубків

Ви наразі занурені в переживання, які, строго кажучи, можна назвати суб'єктивними. У вашому житті не відбулося нічого трагічного, що могло б заподіяти вам стільки прикрощів. Але ви до такої міри заплуталися у власних бажаннях і страхах, що тепер буде потрібен певний час, щоб знайти вихід із цього глухого кута.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Козеріг - Трійка жезлів

Ви тільки почали свій шлях і вже очікуєте результату. Не поспішайте, спробуйте заспокоїться і вникнути в суть того, що ви робите. Ваше прагнення до успіху може зіпсувати вам початкову мету. Ви отримаєте винагороду, але не зможете зрозуміти, як домоглися цього і не зробите висновків на майбутнє.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Водолій - Король мечів

Вам належить скласти іспит на винахідливість, знання тактики і вміння користуватися накопиченим досвідом. Готуйте переконливі плани, підбирайте аргументи, не забудьте скористатися своєю чарівністю і дотепністю – і підтримка вам забезпечена.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

Риби - Паж кубків

Скористайтесь наявним шансом, погодьтеся на компроміс або підіть на примирення. Не вірте обіцянкам. Доля грає вам на руку. Або ви отримаєте емоційне підживлення, яке вас підтримає, або ж перед вами відкриються нові можливості, яких ви не очікували.

Гороскоп по картах Таро на 7 серпня 2019: кого чекають прикрощі

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