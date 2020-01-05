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Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

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Гороскоп на 6 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Гороскоп по картах Таро на Різдвяний Святвечір говорить про те, що багатьох знаків Зодіаку чекає насичений на події день. Не бійтеся дивувати близьких і йти на ризик. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір
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Овен - Король мечів

Не беріться за вирішення важливих питань. На вашому шляху може з'явитися недоброзичливець. Крім того, в Різдвяний Святвечір слід відкласти всі важливі справи, щоб не накликати на себе біду. Так, гороскоп по картах Таро рекомендує Овнам провести цей день зі своєю сім'єю.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Телець - Колесо Фортуни

Вас чекає удача. Будьте готові до будь-якої несподіванки. Також, підготуйте подарунки своїм близьким, щоб порадувати їх. На Різдвяний Святвечір Тельцям необхідно вирішити свої внутрішні конфлікти і подумати про своє майбутнє.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Близнюки - Трійка кубків

Будьте обережнішими, щоб уберегти свою сім'ю і не потрапити в неприємності. На Різдвяний Святвечір цьому знаку Зодіаку необхідно бути обережними з обіцянками. Не кидайте слова на вітер і не кажіть слів, які можуть образити ваших близьких.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Рак - Паж кубків

Ви повинні бути дуже уважні. Є шанс стати жертвою обману з боку людини з вашого особистого оточення. Уважно слухайте те, що говорять поруч з вами. Приділіть увагу своїй зовнішності і займіться своїм внутрішнім світом. Також, вам слід бути обережними з фінансами.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Лев - Сімка мечів

Обставини можуть надати вам можливість діяти не найчеснішими методами задля досягнення своїх цілей. Але не бійтеся цього. Ризикуйте і йдіть вперед. Пам'ятайте, що правда так чи інакше буде на вашому боці. Крім того, у вас буде серйозна розмова з близьким родичем.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Діва - Лицар жезлів

У вас може виникнути необхідність звернутися за допомогою або підтримкою до хорошого професіонала в своїй області. Не бійтеся довіритися цій людині – її втручання у ваші справи виявиться сприятливим для вас.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Ваги - Маг

Так карта символізує потенціал і магічний успіх. Не пропустіть свій шанс і подумайте про те, що ви можете зробити для поліпшення свого фінансового стану. Не бійтеся говорити правду і не бійтеся її почути.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Скорпіон - Паж Пентаклів

Вам належить познайомитися з несподіваною людиною. У майбутньому вона принесе вам чимало проблем, але в той же час допоможе впоратися з особистими неприємностями і розібратися в собі. Ви ділите світ на чорне і біле, тому в цей день вам самим доведеться вибрати сторону.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Стрілець - Двійка жезлів

Для вас Різдвяний Святвечір - це день великих справ. Вам варто вирішувати завдання, які накопичилися за 2019 рік. Незважаючи на те, що 6 січня святковий день - Стрільцям потрібно буде попрацювати.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Козеріг - Помірність

Будьте уважні до себе. Не реагуйте на критику і не бійтеся ризикувати. У Різдвяний Святвечір вам слід провести день зі своєю сім'єю. Крім того, вам можливо доведеться дізнатися про себе не дуже приємні речі. Але не бійтеся і сміливо робіть те, що запланували.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Водолій - Сонце

Сонце – одна з найщасливіших карт Старших Арканів, яка обіцяє, що всі справи будуть складатися вдало, і ви зумієте насолодитися плодами своєї праці. Можливо, на Різдвяний Святвечір збудеться якесь ваше заповітне бажання.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Риби - Двійка кубків

Це вдалий день для того, щоб покликати людину, яка подобається вам на побачення. Якщо ж у вас вже є друга половинка - здивуєте її і постарайтеся порадувати. Увечері вас чекає неймовірна удача й успіх.

Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

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Автор
Марія Дідик
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