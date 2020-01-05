Гороскоп по картах Таро на 6 січня: що чекає Овнів, Дев, Левів та інші знаки Зодіаку на Різдвяний Святвечір

Гороскоп на 6 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Гороскоп по картах Таро на Різдвяний Святвечір говорить про те, що багатьох знаків Зодіаку чекає насичений на події день. Не бійтеся дивувати близьких і йти на ризик. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен - Король мечів

Не беріться за вирішення важливих питань. На вашому шляху може з'явитися недоброзичливець. Крім того, в Різдвяний Святвечір слід відкласти всі важливі справи, щоб не накликати на себе біду. Так, гороскоп по картах Таро рекомендує Овнам провести цей день зі своєю сім'єю.

Телець - Колесо Фортуни

Вас чекає удача. Будьте готові до будь-якої несподіванки. Також, підготуйте подарунки своїм близьким, щоб порадувати їх. На Різдвяний Святвечір Тельцям необхідно вирішити свої внутрішні конфлікти і подумати про своє майбутнє.

Близнюки - Трійка кубків

Будьте обережнішими, щоб уберегти свою сім'ю і не потрапити в неприємності. На Різдвяний Святвечір цьому знаку Зодіаку необхідно бути обережними з обіцянками. Не кидайте слова на вітер і не кажіть слів, які можуть образити ваших близьких.

Рак - Паж кубків

Ви повинні бути дуже уважні. Є шанс стати жертвою обману з боку людини з вашого особистого оточення. Уважно слухайте те, що говорять поруч з вами. Приділіть увагу своїй зовнішності і займіться своїм внутрішнім світом. Також, вам слід бути обережними з фінансами.

Лев - Сімка мечів

Обставини можуть надати вам можливість діяти не найчеснішими методами задля досягнення своїх цілей. Але не бійтеся цього. Ризикуйте і йдіть вперед. Пам'ятайте, що правда так чи інакше буде на вашому боці. Крім того, у вас буде серйозна розмова з близьким родичем.

Діва - Лицар жезлів

У вас може виникнути необхідність звернутися за допомогою або підтримкою до хорошого професіонала в своїй області. Не бійтеся довіритися цій людині – її втручання у ваші справи виявиться сприятливим для вас.

Ваги - Маг

Так карта символізує потенціал і магічний успіх. Не пропустіть свій шанс і подумайте про те, що ви можете зробити для поліпшення свого фінансового стану. Не бійтеся говорити правду і не бійтеся її почути.

Скорпіон - Паж Пентаклів

Вам належить познайомитися з несподіваною людиною. У майбутньому вона принесе вам чимало проблем, але в той же час допоможе впоратися з особистими неприємностями і розібратися в собі. Ви ділите світ на чорне і біле, тому в цей день вам самим доведеться вибрати сторону.

Стрілець - Двійка жезлів

Для вас Різдвяний Святвечір - це день великих справ. Вам варто вирішувати завдання, які накопичилися за 2019 рік. Незважаючи на те, що 6 січня святковий день - Стрільцям потрібно буде попрацювати.

Козеріг - Помірність

Будьте уважні до себе. Не реагуйте на критику і не бійтеся ризикувати. У Різдвяний Святвечір вам слід провести день зі своєю сім'єю. Крім того, вам можливо доведеться дізнатися про себе не дуже приємні речі. Але не бійтеся і сміливо робіть те, що запланували.

Водолій - Сонце

Сонце – одна з найщасливіших карт Старших Арканів, яка обіцяє, що всі справи будуть складатися вдало, і ви зумієте насолодитися плодами своєї праці. Можливо, на Різдвяний Святвечір збудеться якесь ваше заповітне бажання.

Риби - Двійка кубків

Це вдалий день для того, щоб покликати людину, яка подобається вам на побачення. Якщо ж у вас вже є друга половинка - здивуєте її і постарайтеся порадувати. Увечері вас чекає неймовірна удача й успіх.

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