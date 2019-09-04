Гороскоп по картах Таро на 5 вересня 2019: кого чекають неприємності в цей день

Гороскоп на 5 вересня 2019 року, по картах Таро пророкує всім знакам Зодіаку насичений на пригоди день. Левам і Дівам слід поводитися обережно, а ось Риби можуть відпочити.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Імператор

Пам'ятайте про те, що ви повинні бути, подібно Імператору, мудрі і розважливі. Ви стоїте на порозі нового початку або відкриття. Пам'ятайте про своє коріння і предків. Також, вам слід відчути власну свободу і подумати про майбутнє.

Телець - Лицар жезлів

Лицар жезлів - воїн. Як воїн, ви зобов'язані 5 вересня боротися за власні досягнення. Ідіть тільки вперед і не звертайте уваги на тих, хто буде намагатися негативно вплинути на вас.

Близнюки - Туз денаріїв

Вам слід бути в центрі уваги 5 вересня. Думайте тільки про себе і йдіть до своєї мети. Ваші недоброзичливці завжди поруч з вами, пам'ятайте про це і не дайте їм собі нашкодити. Якщо ви не будете захищатися - програєте бій. Якщо програєте бій - не зможете домогтися успіху.

Рак - Сімка кубків

Раки, 5 серпня виберіть собі мрію і всіма силами беріться за її здійснення. Не біжіть від дійсності і не піддавайтеся на приманки ведуть до загибелі. Зберігайте абсолютну ясність і тверезість розуму, щоб не погнатися за примарою, не піддатися обману або самообману.

Лев - Дев'ятка денаріїв

Вірте в свою удачу. Прибуток треба не тільки отримати, але і зберегти. Готуйтеся до приємного сюрпризу. Можливо, ви отримаєте послання, або до вас прийдуть, або на роботі вас чекатиме повідомлення. Якщо ви ні на що подібне не розраховуєте, спробуйте допомогти щасливому випадку і вирушайте самі на пошуки щастя.

Діва - Десятка мечів

Не піддавайтеся жадобі руйнування і не захоплюйтеся порожніми проектами. Цей день принесе кінець вашим страхам. Ви зможете отримати одужання і відродження. Стати вільними і відпустіть свої думки.

Терези - Трійка жезлів

Очікування перших ознак успіху після початкових дій зможе принести вам кілька неспокійних годин. Але не переживайте, зовсім скоро все налагодиться. Перевірте і переконайтеся, що основа у вас гарна і позиції міцні, так що ви можете сміливо дивитися в майбутнє.

Скорпіон - П'ятірка кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чогось або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Чи не купайтеся в своєму горі і не чекайте від майбутнього занадто багато чого. Але не впадайте у відчай, в кінці кожного темного шляху - світло і необхідно тільки йти до нього і свого успіху.

Стрілець - Трійка денаріїв

Покінчить з колишніми заняттями і переходьте на новий, більш високий рівень. Вам представиться шанс покінчити зі старою рутиною або звільнитися від неї, щоб перейти на більш високий рівень.

Козеріг - Туз мечів

Вам прийде в голову блискуча ідея, яка допоможе вирішити обридлу проблему або розгадати давно мучила вас загадку. Будьте уважні і готові "до прийому сигналу". Але не забувайте про обережність і не говоріть зайвого.

Водолій - Король денаріїв

Радійте досягнутому і розумно використовуйте свої ресурси. Не будьте вперті і не піддавайтеся безглуздою паніки. Якщо у вас виникне бажання взятися за якусь нову справу, це дуже добре. Однак головне завдання для вас на найближче майбутнє - зберегти нажите.

Риби - Четвірка жезлів

Будьте відкриті по відношенню до людей і ідей. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді.

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