Гороскоп по картах Таро на 5 листопада 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 5 листопада 2019 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку рекомендує їм бути уважними до свого оточення. Багатьом слід переглянути своє ставлення до життя і роботи.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок за розкладом Таро. Гороскоп складений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН – П'ятірка Жезлів

П'ятірка Жезлів обіцяє Овнам захоплення і неприкриті лестощі, які весь день будуть литися з усіх боків. Не вірте нікому, вас будуть намагатися обдурити і задобрити, щоб нанести удар. Будьте уважні і подумайте про те, що результат, який ви отримаєте рівний тому, що ви віддасте.

ТЕЛЕЦЬ – Король Кубків

Будьте уважні до своїх друзів. Серед них є той, хто зробить усе, щоб вам було добре і вам слід ставитися до нього з вдячністю. Постарайтеся зрозуміти, хто ця людина.

БЛИЗНЮКИ – Шістка Кубків

Вам доведеться навчитися брати відповідальність за свої вчинки і справи. Досить тікати від себе і власних страхів – прийшла пора боротися з ними. Не бійтеся невідомості, за нею вас чекає тільки щастя і умиротворення. Вам допоможуть на цьому складному шляху і вкажуть, куди рухатися далі.

РАК – Дама Жезлів

Дама Жезлів – карта, що позначає зміни. Прийшла пора кардинально змінити себе і своє ставлення до світу. Будьте відкритими до нової інформації і не давайте собі можливості лінуватися. Вам необхідне повне перезавантаження.

ЛЕВ – Вісімка Кубків

Ловіть мить успіху, інакше вона вислизне. Ви на правильному шляху і вам слід триматися його. Не думайте про те, що щось може зупинити вас, а тільки сміливо рухайтеся вперед. Вам необхідно точно вирішити для себе, що саме ви хочете отримати в кінці свого шляху і тоді перед вами відкриються всі двері.

ДІВА – Шістка Денаріїв

Незважаючи на те, що ви переживаєте складні часи 5 листопада ви отримаєте заслужену порцію радості. Цей день буде легким і принесе вам безліч позитивних моментів. Вам необхідно бути уважними до деталей і поговорити з близьким другом, якому потрібна ваша допомога.

ТЕРЕЗИ – П'ятірка Денаріїв

Гороскоп по картах Таро на 5 листопада радить цьому знаку Зодіаку поводитися тихо і спокійно. Не встрявайте в конфлікти і не намагайтеся стрибнути вище своєї голови. Ваша самодостатність може зіграти не на вашу користь, тому вам потрібно бути трохи ввічливішим.

СКОРПІОН – Верховна Жриця

Карта приготувала для представників цього знака Зодіаку довгоочікувану нагороду за старання. Ви сміливо йшли наперекір усім обставинам, і нарешті дійшли до заповітної мети. Залишилося тільки простягнути руку і схопити свій приз. Гороскоп каже, що нагорода від долі буде саме такою, яку ви очікували.

СТРІЛЕЦЬ – Трійка Кубків

Стрільцям слід навчитися відчувати себе комфортно на самоті. Вам потрібно концентрувати думки тільки на позитиві і не думати про погане. Негативні думки змушують вас сумувати і штовхають на необдумані вчинки.

КОЗЕРІГ – Двійка Мечів

Двійка Мечів символізує вашу втому від усього, що вас оточує. Постарайтеся відпочити і знайти в собі сили для нових звершень. Подумайте про те, що чекає вас попереду і вирішіть, чи потрібно вам це.

ВОДОЛІЙ – Четвірка Кубків

Вівторок 5 листопада 2019 року принесе Водоліям радісну новину. Гороскоп по картах Таро обіцяє цьому знаку насичений на пригоди день. Пам'ятайте про те, що від ваших рішень залежить не тільки ваше життя, тому будьте уважні до свого оточення.

РИБИ – Суд

Гороскоп на 5 листопада по картах Таро підготував для Риб цікавий день, результатом якого може стати вигідна угода. Уважно стежте за своїми партнерами, вони готують щось масштабне проти вас і якщо ви помітите це, то перекрутите ситуацію на свою сторону і залишитеся в плюсі.

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