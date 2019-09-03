Гороскоп по картах Таро на 4 вересня 2019: кому не пощастить в цей день

Гороскоп на 4 вересня 2019 року, по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку насичений на пригоди день. Будьте обережні і не ведіться на провокації.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Десятка мечів

Це день підведення підсумків. Можливо, ви не готові попрощатися з кимось або з чимось, тим більше, якщо мова йде про самому для вас дорогому. Хоча, може бути, ви вже радієте близького закінчення своїх неприємностей, прикрощів або страждань. У будь-якому випадку намагайтеся не піддаватися бажанню все зруйнувати.

Телець - Паж жезлів

Отримавши знак або шанс, не втрачайте його, навіть якщо він пов'язаний з ризиком. Не вірте пропозицій і обіцянкам, які можуть виявитися швидкоплинними. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

Близнюки - П'ятірка мечів

Перестаньте вичікувати: краще чесно програти, ніж здатися без бою. Не вдавайтеся в сумнівні справи і проекти. Якщо ви в цей раз будете готові заступитися за правду і стояти до кінця, то, може бути, в майбутньому опинитеся позбавлені подібних ситуацій.

Рак - Десятка кубків

У вас є причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день.

Лев - Десятка денарієв

Вам потрібно відчувати магію в буденному. Краса і потенціал, приховані в матеріальних предметах навколо нас. Укладайте вигідні угоди і радійте своєму успіху. Не піддавайтеся жадобі руйнування.

Діва - Дев'ятка жезлів

Грандіозна боротьба близька до завершення. Чи не розслабляйтеся на випадок непередбаченої слабкості. Будьте обережні, не підставляйте себе під удар і не відступайте. Не ломіться в замкнені двері, але і самі не замикайтеся в собі.

Терези - Лицар мечів

Уникайте конфлікту. Якщо ж у вас не вийде, то дивіться, щоб він не привів до різкого охолодження і погіршення атмосфери в колективі. Вам потрібно лише зберігати ясну голову і реагувати тверезо і холоднокровно. Намагайтеся не захоплюватися, продумуйте свою тактику і дискутуйте без емоцій.

Скорпіон - Трійка денаріїв

Вам необхідно знаходити майстерність і знання в якійсь галузі, робити щось вишукане з грубого, сирого матеріала. У вас є сила використовувати трансформують енергію (як вогонь в печі), щоб надати форму вишуканим творінням.

Стрілець - Король кубків

Емоція досягла тієї стадії, коли вона вже готова проявитися у відносинах або в якомусь етапі відносин. Ви готові повідомити іншим про свої почуття. Ви досягли достатньої зрілості і можете давати рекомендації і допомагати іншим спілкуватися.

Козеріг - Дама денаріїв

У багатому вбранні та прикрасах, Королева Монет, безсумнівно, насолоджується всім найкращим у житті. Ви повинні зробити те ж саме. Не думайте про негатив. Настав період спокійного насолоди матеріальними задоволеннями, а також час бути щедрим з іншими.

Водолій - Туз жезлів

Спалах натхнення настане зовсім раптово. Обнадійливе початок чогось нового зможе надати вам сил рухатися тільки вперед. Сила волі і рішучість - це те, що повинно вас супроводжувати протягом цього дня.

Риби - Верховний жрець

Ви глибоко вірите в щось. Але зараз вам слід знаходити значення вище і нижче матеріального світу. Етика і мораль допоможуть вам вийти на правильний шлях. Ваша життєва філософія, релігійні вчення і традиції предків також зможуть вам допомогти.

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