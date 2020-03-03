Гороскоп по картах Таро на 4 березня: яким буде цей день

Гороскоп на 4 березня 2020 року, по картах Таро пророкує насичений на події день для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Десятка кубків

Незважаючи на те, що середа - це розпал робочого тижня, вам слід відпочити. Краще візьміть вихідний і насолодитіться днем. Проведіть його зі своєю сім'єю або друзями і наберіться сил.

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Не бійтеся ризикувати в цей день. Удача на вашому боці, тому не опускайте руки і рухайтеся тільки вперед до своєї мети. Також, вас чекає важлива розмова з близьким другом. Можливо, він розповість вам таємницю, яку приховував тривалий час.

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

Подумайте про те, чого б ви хотіли і почніть шлях до цього. Нічого не бійтеся і сміливо йдіть до мрії. Прийшов час перестати звертати увагу на всіх і почати жити для себе. Також, вам слід бути більш толерантним до оточуючих. Не думайте, що все навколо потребують ваших радах.

РАК - Двійка кубків

Ви придумали собі світ і живете в ньому. Але прийшов час повертатися в реальність, як би це важко не було. Ви боїтеся і це нормально, але слід робити щось з цим. Не бійтеся жорстокості чи негативу на свою адресу. У вас обов'язково все вийде.

ЛЕВ - Паж жезлів

Ви як альбінос серед білих ворон намагаєтеся знайти своє місце в цьому світі і ніяк не можете це зробити. Але слід зрозуміти, що ваша унікальність - ваша головна сила. Прийміть і полюбіть себе і тоді у вас все вийде.

ДІВА - Дама денаріїв

Ви вирішили, що вам не потрібні друзі і постійно відштовхуєте всіх від себе. Порожнеча всередині вас ненажерлива і постійно вимагає ваших емоцій. Заповніть її радістю і добром. Досить жити на самоті. Простягніть руку тим, хто тягнеться до вас і тоді ви відчуєте себе щасливими.

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Прийшов час йти в бій проти чужої підлості. Ви занадто довго дозволяли іншим керувати собою і своїм життям, тепер візьміть все в свої руки. Але пам'ятайте, що Диявол - продавець і він дасть вам тільки те, що ви самі захочете. Не вигодовуйте в собі злість і негатив.

СКОРПІОН - Четвірка кубків

Гороскоп по картах Таро на 4 березня рекомендує Скорпіонам з головою зануритися в роботу. Це допоможе вам відволіктися від негативних думок. Також, постарайтеся звернути увагу на стан свого здоров'я і в разі погіршення самопочуття - зверніться до фахівців.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

Стрільці, гороскоп по картах Таро говорить вам, що прийшла пора зважитися на крок, який ви постійно відкладали на потім. Досить бояться - робіть те, що хочете.

КОЗЕРІГ - П'ятірка жезлів

Скільки б вам не говорили, що у вас нічого не вийде - це неправда. Ви на вірному шляху, тому не реагуйте на чужі слова і коментарі. Озирніться навколо, поруч з вами повно людей, які люблять і підтримують вас.

ВОДОЛІЙ - Король кубків

Танцюйте і веселіться в цей день. Він створений для того, щоб ви змогли відпочити і набратися емоцій. Постарайтеся прожити цей день граючи і насолоджуючись, а потім зберегти ці емоції.

РИБИ - Туз денаріїв

Вам потрібна допомога, але ви постійно боїтеся її попросити. Не переживайте, справжні друзі точно не відмовлять вам і зможуть надати все необхідне для того, щоб допомогти.

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