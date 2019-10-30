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Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

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Гороскоп на 31 жовтня 2019 року, по картах Таро рекомендує всім знакам Зодіаку бути обережними. Багато з вас втомлюються і втрачають контроль над своїми почуттями.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

pexels.com

Новини
Будьте з ними обережні! Найбільш заздрісні знаки Зодіаку

ОВЕН П'ятірка Жезлів

Найскладніше, що очікує вас в цей день - це розмова з близьким другом. Ви давно повинні зізнатися йому в тому, що зробили. Можливо ви втратите цю людину, але ваша совість буде чиста і ви зможете спокійно рухатися далі. Також, спробуйте дати собі можливість відпочити.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

ТЕЛЕЦЬ – Верховна Жриця

Ви так відрадно танцюєте і розважаєтесь, що не помічаєте, як всі важливі події проходять повз. Вам необхідно прокинутися і почати діяти. Можливо, в цей день ви зустрінете сильну жінку, яка зможе вивести вас із небуття і вказати правильну дорогу. Будьте уважні і дотримуйтесь за всіма знаками, які 31 жовтня вам буде надавати Всесвіт.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

БЛИЗНЮКИ Імператриця

Вам необхідно зняти з себе корону і віддати кермо влади комусь іншому. Ви втомилися і це негативно відбивається на стані вашого здоров'я. Зніміть цю ношу зі своїх плечей і почніть дихати спокійно. Вам необхідно кардинально змінити своє життя. Можливо слід знайти нову роботу, а можливо, викреслити зі свого життя людей, які не приносять вам ніякої користі.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

РАК Світ

Вам більше нікого рятувати. Тисячі сказаних вами фраз ріжуть вам серце і заважають спокійно спати. Припиніть це. Живіть для себе. Вам більше не потрібно нікуди поспішати або намагатися зробити краще комусь. Не думайте про пережиті вами невдачах, концентруйте увагу і всі свої сили на майбутнє.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

ЛЕВ Двійка Жезлів

Ваша сила в вашому розумі. Не забувайте про це. Не намагайтеся бути тим, ким не є насправді. Не намагайтеся бути жертвою, оскільки всі нелегкі ситуації у вашому житті були створені вами ж. Ви ніби поглинаєте власний біль замість того, щоб відпустити її. Перестаньте ростити в собі ненависть і почніть любити і радіти життю.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

ДІВА П'ятірка Кубків

Дорога руйнується під ногами йде. Ви не можете підібрати правильну комбінацію до власного життя і мчимо вперед, щоб сісти на трон з шипів. Перемога принесе вам тільки біль і нещастя, тому вам необхідно зупинитися. Ще раз добре обдумайте свою кінцеву мету і переконайтеся в тому, що вам насправді це потрібно.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

ТЕРЕЗИ Паж денаріїв

Вам слід прожити цей день присвятивши його своїй родині. Стати їй опорою і підтримкою. Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня рекомендує вам перестати бігати від себе. Робіть те, що хочете і не слухайте нікого. Пам'ятайте, ви самі господар своєї долі і тільки вам вирішувати, ким бути в цьому світі.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

СКОРПІОН Зірка

Підніміть голу до неба. На ньому ви побачите або сяюче сонце, або яскраві зірки. Так чи інакше, ці небесні світила вкажуть вам істинний шлях і допоможуть знайти відповіді на всі питання. Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня для Скорпіонів рекомендує їм дати собі шанс на свободу.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

СТРІЛЕЦЬ Повішений

Ви намагаєтеся замкнути в собі всі свої негативні якості. Ви рано стали одиноким і не підпускаєте до себе людей. Вам потрібні емоції, але ви не знаєте, як отримати їх. Не бійтеся йти вперед. Ваш страх знищує вас і руйнує. Будьте сміливіше, гуляйте, спілкуйтеся з людьми і не соромтеся себе і своїх почуттів.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

КОЗЕРІГ Місяць

Не бійтеся своїх бажань і пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі завжди настає ранок. Не бійтеся темряви, оскільки ви здатні перемогти всіх монстрів, які в ній ховаються. Не намагайтеся встигнути все, краще проводите час з користю і радістю для себе.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

ВОДОЛІЙ Трійка Кубків

Ви перестали вірити людям і це постійно створює вам безліч проблем. Намагаючись зробити все самостійно ви забуваєте про розваги та відпочинок. Такий розклад знищує в вас особистість і перетворює на робота.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

РИБИ Двійка мечів

Колись ви обіцяли зберігати вогонь в своєму серці, але не змогли стримати слово. Ви забули про те, якою була ваша життя до того, як ви самі загнали себе в емоційний ув'язнення. Терміново виправляйте ситуацію.

Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

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