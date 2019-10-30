Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає біда

Гороскоп на 31 жовтня 2019 року, по картах Таро рекомендує всім знакам Зодіаку бути обережними. Багато з вас втомлюються і втрачають контроль над своїми почуттями.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро.

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ОВЕН – П'ятірка Жезлів

Найскладніше, що очікує вас в цей день - це розмова з близьким другом. Ви давно повинні зізнатися йому в тому, що зробили. Можливо ви втратите цю людину, але ваша совість буде чиста і ви зможете спокійно рухатися далі. Також, спробуйте дати собі можливість відпочити.

ТЕЛЕЦЬ – Верховна Жриця

Ви так відрадно танцюєте і розважаєтесь, що не помічаєте, як всі важливі події проходять повз. Вам необхідно прокинутися і почати діяти. Можливо, в цей день ви зустрінете сильну жінку, яка зможе вивести вас із небуття і вказати правильну дорогу. Будьте уважні і дотримуйтесь за всіма знаками, які 31 жовтня вам буде надавати Всесвіт.

БЛИЗНЮКИ – Імператриця

Вам необхідно зняти з себе корону і віддати кермо влади комусь іншому. Ви втомилися і це негативно відбивається на стані вашого здоров'я. Зніміть цю ношу зі своїх плечей і почніть дихати спокійно. Вам необхідно кардинально змінити своє життя. Можливо слід знайти нову роботу, а можливо, викреслити зі свого життя людей, які не приносять вам ніякої користі.

РАК – Світ

Вам більше нікого рятувати. Тисячі сказаних вами фраз ріжуть вам серце і заважають спокійно спати. Припиніть це. Живіть для себе. Вам більше не потрібно нікуди поспішати або намагатися зробити краще комусь. Не думайте про пережиті вами невдачах, концентруйте увагу і всі свої сили на майбутнє.

ЛЕВ – Двійка Жезлів

Ваша сила в вашому розумі. Не забувайте про це. Не намагайтеся бути тим, ким не є насправді. Не намагайтеся бути жертвою, оскільки всі нелегкі ситуації у вашому житті були створені вами ж. Ви ніби поглинаєте власний біль замість того, щоб відпустити її. Перестаньте ростити в собі ненависть і почніть любити і радіти життю.

ДІВА – П'ятірка Кубків

Дорога руйнується під ногами йде. Ви не можете підібрати правильну комбінацію до власного життя і мчимо вперед, щоб сісти на трон з шипів. Перемога принесе вам тільки біль і нещастя, тому вам необхідно зупинитися. Ще раз добре обдумайте свою кінцеву мету і переконайтеся в тому, що вам насправді це потрібно.

ТЕРЕЗИ – Паж денаріїв

Вам слід прожити цей день присвятивши його своїй родині. Стати їй опорою і підтримкою. Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня рекомендує вам перестати бігати від себе. Робіть те, що хочете і не слухайте нікого. Пам'ятайте, ви самі господар своєї долі і тільки вам вирішувати, ким бути в цьому світі.

СКОРПІОН – Зірка

Підніміть голу до неба. На ньому ви побачите або сяюче сонце, або яскраві зірки. Так чи інакше, ці небесні світила вкажуть вам істинний шлях і допоможуть знайти відповіді на всі питання. Гороскоп по картах Таро на 31 жовтня для Скорпіонів рекомендує їм дати собі шанс на свободу.

СТРІЛЕЦЬ – Повішений

Ви намагаєтеся замкнути в собі всі свої негативні якості. Ви рано стали одиноким і не підпускаєте до себе людей. Вам потрібні емоції, але ви не знаєте, як отримати їх. Не бійтеся йти вперед. Ваш страх знищує вас і руйнує. Будьте сміливіше, гуляйте, спілкуйтеся з людьми і не соромтеся себе і своїх почуттів.

КОЗЕРІГ – Місяць

Не бійтеся своїх бажань і пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі завжди настає ранок. Не бійтеся темряви, оскільки ви здатні перемогти всіх монстрів, які в ній ховаються. Не намагайтеся встигнути все, краще проводите час з користю і радістю для себе.

ВОДОЛІЙ – Трійка Кубків

Ви перестали вірити людям і це постійно створює вам безліч проблем. Намагаючись зробити все самостійно ви забуваєте про розваги та відпочинок. Такий розклад знищує в вас особистість і перетворює на робота.

РИБИ – Двійка мечів

Колись ви обіцяли зберігати вогонь в своєму серці, але не змогли стримати слово. Ви забули про те, якою була ваша життя до того, як ви самі загнали себе в емоційний ув'язнення. Терміново виправляйте ситуацію.

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