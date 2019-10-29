Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

Гороскоп на 30 жовтня 2019 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку розслабитися і з головою зануритися в роботу або розваги.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро.

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ОВЕН – Туз Жезлів

Овнам гороскоп по картах Таро на 30 жовтня рекомендує почати налагоджувати відносини зі своїми ворогами. Серед них є люди, які в майбутньому зможуть допомогти вам досягти успіху. Не обов'язково перетворювати їх в своїх друзів, але згладити всі гострі кути безперечно варто.

ТЕЛЕЦЬ – Верховний Жрець

Гороскоп на 30 жовтня для Тельців обіцяє цьому знаку Зодіаку насичений на події день. Вам необхідно бути життєрадісним і відкритим до світу. Не бійтеся приймати важливі рішення в цей день, а також висловлювати свою думку. Крім того, постарайтеся зробити всі свої справи вчасно і не порушити дедлайни.

БЛИЗНЮКИ – Лицар Мечів

Близнюкам гороскоп по картах Таро рекомендує дати волю своїм бажанням. Будьте уважні до оточуючих вас людей і подумайте про те, що чекає вас в майбутньому. Ви занадто зациклені на собі і зовсім не звертаєте увагу на те, що робите боляче тим, кого любите.

РАК – Трійка Мечів

Ракам 30 жовтня слід довіритися свого внутрішнього голосу. Будьте сміливими і не чекайте поки на вас нападуть. Прийшов час оголосити війну своїм ворогам і власним страхам. Нічого не бійтеся і сміливо рухайтеся вперед. Перед вами будуть відкриті всі двері тільки тоді, коли ви самі цього захочете.

ЛЕВ – Король денаріїв

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня рекомендує Левам бути впевненим в собі. Подібно королю, вам доведеться захищати інтереси власної родини та своїх близьких. Ви, як мудрий правитель, повинні приймати правильні рішення, оскільки від них залежить не тільки ваше благополуччя.

ДІВА – Двійка денаріїв

Дівам гороскоп по картах Таро на 30 жовтня рекомендує розслабитися і відпочити. Ви відчуваєте втому і через це зліться на себе і оточуючих вас людей. Будьте собою і не намагайтеся приховати істину за сотнями масок, які ви постійно носите.

ТЕРЕЗИ – Четвірка Кубків

Гороскоп на 30 жовтня для Терезів говорить про те, що цьому знаку Зодіаку необхідне перезавантаження. Уважно стежте за тим, що відбувається навколо вас. Ви втрачаєте рівновагу і душевний спокій і вам слід виправити це. Перестаньте концентрувати увагу на своїх провалах і краще сміливо йдіть вперед.

СКОРПІОН – Трійка Жезлів

Ваше серце готове зустріти нову любов. Ви відкриті до світу і не боїтеся бути щасливим. Але над вами збираються хмари і це лякає вас. Не бійтеся неприємностей, оскільки ви точно впораєтеся з ними. Пам'ятайте, що нічого не дається легко, а безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці.

СТРІЛЕЦЬ – Світ

Стрільцям гороскоп на 30 жовтня по картах Таро рекомендує відпочити. Не думайте про справи та роботу. Відкладіть усі важливі завдання, а також перенесіть зустрічі. Вам слід провести час з собою, подумайте про свої бажання і дайте собі можливість зібратися з силами для подальших звершень.

КОЗЕРІГ – Диявол

Вам випала страшна карта, яка зазвичай не несе нічого хорошого. Але 30 жовтня везіння буде на вашому боці і ви не відчуєте серйозних труднощів. Будьте уважні і не приймайте сумнівних пропозицій. У цей день не слід укладати якісь угоди або приймати важливі рішення.

ВОДОЛІЙ – Правосуддя

Подібно судді вам доведеться винести вирок 30 жовтня. Ваше рішення стане доленосним для кого-то, а можливо, і для вас самих. Але не думайте про наслідки. Приймайте рішення не тільки серцем, а й розумом. Зважте всі "за" і "проти".

РИБИ – Шут

Протиріччя, які ви відчуваєте останнім часом можуть нашкодити вам і принести неприємності в цей день. Тому вам слід розслабитися і не концентрувати увагу на негативі. Краще розслабтеся і тоді відповіді на всі ваші запитання прийдуть самі собою.

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