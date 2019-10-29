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Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

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Гороскоп на 30 жовтня 2019 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку розслабитися і з головою зануритися в роботу або розваги.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

pexels.com

Новини
Гороскоп на 30 жовтня 2019: кому не пощастить

ОВЕН – Туз Жезлів

Овнам гороскоп по картах Таро на 30 жовтня рекомендує почати налагоджувати відносини зі своїми ворогами. Серед них є люди, які в майбутньому зможуть допомогти вам досягти успіху. Не обов'язково перетворювати їх в своїх друзів, але згладити всі гострі кути безперечно варто.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

ТЕЛЕЦЬ – Верховний Жрець

Гороскоп на 30 жовтня для Тельців обіцяє цьому знаку Зодіаку насичений на події день. Вам необхідно бути життєрадісним і відкритим до світу. Не бійтеся приймати важливі рішення в цей день, а також висловлювати свою думку. Крім того, постарайтеся зробити всі свої справи вчасно і не порушити дедлайни.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

БЛИЗНЮКИ – Лицар Мечів

Близнюкам гороскоп по картах Таро рекомендує дати волю своїм бажанням. Будьте уважні до оточуючих вас людей і подумайте про те, що чекає вас в майбутньому. Ви занадто зациклені на собі і зовсім не звертаєте увагу на те, що робите боляче тим, кого любите.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

РАК – Трійка Мечів

Ракам 30 жовтня слід довіритися свого внутрішнього голосу. Будьте сміливими і не чекайте поки на вас нападуть. Прийшов час оголосити війну своїм ворогам і власним страхам. Нічого не бійтеся і сміливо рухайтеся вперед. Перед вами будуть відкриті всі двері тільки тоді, коли ви самі цього захочете.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

ЛЕВ – Король денаріїв

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня рекомендує Левам бути впевненим в собі. Подібно королю, вам доведеться захищати інтереси власної родини та своїх близьких. Ви, як мудрий правитель, повинні приймати правильні рішення, оскільки від них залежить не тільки ваше благополуччя.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

ДІВА – Двійка денаріїв

Дівам гороскоп по картах Таро на 30 жовтня рекомендує розслабитися і відпочити. Ви відчуваєте втому і через це зліться на себе і оточуючих вас людей. Будьте собою і не намагайтеся приховати істину за сотнями масок, які ви постійно носите.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

ТЕРЕЗИ – Четвірка Кубків

Гороскоп на 30 жовтня для Терезів говорить про те, що цьому знаку Зодіаку необхідне перезавантаження. Уважно стежте за тим, що відбувається навколо вас. Ви втрачаєте рівновагу і душевний спокій і вам слід виправити це. Перестаньте концентрувати увагу на своїх провалах і краще сміливо йдіть вперед.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

СКОРПІОН – Трійка Жезлів

Ваше серце готове зустріти нову любов. Ви відкриті до світу і не боїтеся бути щасливим. Але над вами збираються хмари і це лякає вас. Не бійтеся неприємностей, оскільки ви точно впораєтеся з ними. Пам'ятайте, що нічого не дається легко, а безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

СТРІЛЕЦЬ – Світ

Стрільцям гороскоп на 30 жовтня по картах Таро рекомендує відпочити. Не думайте про справи та роботу. Відкладіть усі важливі завдання, а також перенесіть зустрічі. Вам слід провести час з собою, подумайте про свої бажання і дайте собі можливість зібратися з силами для подальших звершень.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

КОЗЕРІГ – Диявол

Вам випала страшна карта, яка зазвичай не несе нічого хорошого. Але 30 жовтня везіння буде на вашому боці і ви не відчуєте серйозних труднощів. Будьте уважні і не приймайте сумнівних пропозицій. У цей день не слід укладати якісь угоди або приймати важливі рішення.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

ВОДОЛІЙ – Правосуддя

Подібно судді вам доведеться винести вирок 30 жовтня. Ваше рішення стане доленосним для кого-то, а можливо, і для вас самих. Але не думайте про наслідки. Приймайте рішення не тільки серцем, а й розумом. Зважте всі "за" і "проти".

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

РИБИ – Шут

Протиріччя, які ви відчуваєте останнім часом можуть нашкодити вам і принести неприємності в цей день. Тому вам слід розслабитися і не концентрувати увагу на негативі. Краще розслабтеся і тоді відповіді на всі ваші запитання прийдуть самі собою.

Гороскоп по картах Таро на 30 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекають неприємності

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