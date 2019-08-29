Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Гороскоп на 30 серпня 2019 року, по картах Таро говорить про те, що Овнам і Ракам слід звернути увагу на своє оточення, а Дівам і Левам добре відпочити.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Лицар кубків

30 серпня Овнам здасться, що у них виросли крила. І справа тут не тільки в хорошому настрої і самопочутті. Можливо ви отримаєте таку емоційну підживлення, яка піднесе вас на сьоме небо. Використовуйте ж цю можливість, щоб влаштувати свої справи.

Телець - Туз жезлів

Проявляйте ініціативу і рішуче рухайтеся вперед. З ентузіазмом використовуйте випав шанс. Не будьте захоплено, нетерплячі і самовпевнені. У вас все вийде тільки якщо ви докладете максимум зусиль.

Близнюки - Вісімка кубків

Вам так чи інакше доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Ні, вас не виганяють, просто настала пора шукати нові шляхи. Навіть якщо вас це засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу.

Рак - Сімка жезлів

Будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливого для вас справи. У вас є суперники чи вороги, навмисні зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити видобуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій. Ваші права незаперечні, і ви зумієте нагадати своїм противникам, що їм доведеться рахуватися з вами.

Лев - Король денаріїв

Ви можете підвести підсумки своєї праці і порадіти ім. І, провівши інвентаризацію своїх багатств, можете навіть трошки попочівать на лаврах. Якщо у вас при цьому виникне бажання взятися за якусь нову справу, це дуже добре. Радійте досягнутому і розумно використовуйте свої ресурси.

Діва - Паж мечів

Прийміть критику на свою адресу і витягніть з неї урок. 30 серпня вітер дме проти вас. Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

Ваги - Вісімка жезлів

Чекайте хороших новин і сприятливих змін. Зміни можливі навіть там, де справа, здавалося б, застопорилося навіки. Якщо ви збиралися 30 серпня розпочати щось нове, то у вас є хороший шанс домогтися успіху швидше, ніж ви розраховували.

Скорпіон - Лицар денаріїв

Беріться лише за справи серйозні. Нікому не вдасться обвести вас навколо пальця. Якщо ви повинні зробити якісь важливі, довготривалі кроки, або вирішити важку проблему, що вимагає розсудливості і терпіння, то це - найкраща позиція.

Стрілець - Дама мечів

Вам може вдасться найфантастичніший трюк. Якщо ви до цих пір відчували себе обмежено, залежно від кого то чи чогось, то тепер у вас є шанс прийняти правильне рішення і раз назавжди звільнитися від усього цього. Але дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну проти всіх.

Козеріг - Дама кубків

Не думайте, що маєте право прощати собі будь-які примхи і не приймайте бажане за дійсне. Ваше емоційний стан 30 серпня таке, що ви особливо ясно відчуваєте душевні сподівання і потреби оточуючих. На жаль не виключено, що ви можете і постраждати за чужих негативних емоцій.

Водолій - Вісімка денаріїв

Вам належить взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось давно виношуваної бажання. Що б це не було, перспективи у вас хороші, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх.

Риби - Туз мечів

30 серпня вам прийде в голову блискуча ідея, яка допоможе вирішити обридлу проблему або розгадати давно мучила вас загадку. Будьте уважні і готові "до прийому сигналу". Так ви не тільки проникне в суть справи, а й отримаєте можливість прийняти найбільш мудре рішення

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