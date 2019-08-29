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Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

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Гороскоп на 30 серпня 2019 року, по картах Таро говорить про те, що Овнам і Ракам слід звернути увагу на своє оточення, а Дівам і Левам добре відпочити.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності
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Овен - Лицар кубків

30 серпня Овнам здасться, що у них виросли крила. І справа тут не тільки в хорошому настрої і самопочутті. Можливо ви отримаєте таку емоційну підживлення, яка піднесе вас на сьоме небо. Використовуйте ж цю можливість, щоб влаштувати свої справи.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Телець - Туз жезлів

Проявляйте ініціативу і рішуче рухайтеся вперед. З ентузіазмом використовуйте випав шанс. Не будьте захоплено, нетерплячі і самовпевнені. У вас все вийде тільки якщо ви докладете максимум зусиль.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Близнюки - Вісімка кубків

Вам так чи інакше доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Ні, вас не виганяють, просто настала пора шукати нові шляхи. Навіть якщо вас це засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Рак - Сімка жезлів

Будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливого для вас справи. У вас є суперники чи вороги, навмисні зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити видобуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій. Ваші права незаперечні, і ви зумієте нагадати своїм противникам, що їм доведеться рахуватися з вами.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Лев - Король денаріїв

Ви можете підвести підсумки своєї праці і порадіти ім. І, провівши інвентаризацію своїх багатств, можете навіть трошки попочівать на лаврах. Якщо у вас при цьому виникне бажання взятися за якусь нову справу, це дуже добре. Радійте досягнутому і розумно використовуйте свої ресурси.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Діва - Паж мечів

Прийміть критику на свою адресу і витягніть з неї урок. 30 серпня вітер дме проти вас. Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Ваги - Вісімка жезлів

Чекайте хороших новин і сприятливих змін. Зміни можливі навіть там, де справа, здавалося б, застопорилося навіки. Якщо ви збиралися 30 серпня розпочати щось нове, то у вас є хороший шанс домогтися успіху швидше, ніж ви розраховували.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Скорпіон - Лицар денаріїв

Беріться лише за справи серйозні. Нікому не вдасться обвести вас навколо пальця. Якщо ви повинні зробити якісь важливі, довготривалі кроки, або вирішити важку проблему, що вимагає розсудливості і терпіння, то це - найкраща позиція.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Стрілець - Дама мечів

Вам може вдасться найфантастичніший трюк. Якщо ви до цих пір відчували себе обмежено, залежно від кого то чи чогось, то тепер у вас є шанс прийняти правильне рішення і раз назавжди звільнитися від усього цього. Але дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну проти всіх.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Козеріг - Дама кубків

Не думайте, що маєте право прощати собі будь-які примхи і не приймайте бажане за дійсне. Ваше емоційний стан 30 серпня таке, що ви особливо ясно відчуваєте душевні сподівання і потреби оточуючих. На жаль не виключено, що ви можете і постраждати за чужих негативних емоцій.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Водолій - Вісімка денаріїв

Вам належить взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось давно виношуваної бажання. Що б це не було, перспективи у вас хороші, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх.

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

Риби - Туз мечів

30 серпня вам прийде в голову блискуча ідея, яка допоможе вирішити обридлу проблему або розгадати давно мучила вас загадку. Будьте уважні і готові "до прийому сигналу". Так ви не тільки проникне в суть справи, а й отримаєте можливість прийняти найбільш мудре рішення

Гороскоп по картах Таро на 30 серпня 2019 року: кого чекають неприємності

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