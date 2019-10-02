Гороскоп по картах Таро на 3 жовтня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 3 жовтня 2019 року, по картах Таро говорить про те, Левам і Дівам слід ретельно попрацювати. Рибам варто провести день з близькою людиною, а Близнюкам подумати про своє здоров'я.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - П'ятірка кубків

На жаль, ситуація все більше і більше виходить з-під контролю, завдаючи вам чимало мук і страхів. Саме ці тривожні думки, емоційні переживання, а не реальні неприємності, роблять вас нервовим і дратівливим.

ТЕЛЕЦЬ - П'ятірка денаріїв

Ця карта символізує початок перетворень, які повинні докорінно змінити ваше життя. Це завжди збиток і недолік, занижена самооцінка, боязнь проявити почуття. Вам не вистачає засобів. Глобальні зміни не можуть пройти безболісно: чимось доведеться пожертвувати.

БЛИЗНЮКИ - Імператриця

Імператриця говорить про стабільність, життя в гармонії з природою і навколишніми людьми, про творчі злети та любові до всього прекрасного, про перспективи зростання і процвітання у всіх сферах життя, мудрого використанні талантів. Карта символізує як подружжя, так і материнство, і може вказувати як на народження дитини, так і на зародження нового творчого проекту.

РАК - П'ятірка мечів

П'ятірка Мечів вважається картою, що відбиває виникають в людині протиріччя. Вони не з'являються з нізвідки: вони цілком зрозумілі і навіть у чомусь виправдані. Це вірна ознака того, що життя входить зараз в стресову ситуацію, звільнитися від якої вдасться не відразу.

ЛЕВ - Палац мечів

Все, що хвилює вас - це плани і їх реалізація, нові знання, нову справу. Ви постійно відчуваєте бажання жити, пристрасть, активність і енергію. Ця карта символізує активне чоловіче начало, особистісний ріст, творчість і силу волі.

ДІВА - Паж денаріїв

Ви починаєте проект, що включає садівництво, харчування, дієти або фізкультуру. Можливо, ви роздумуєте про те, щоб стати батьком. Якщо приймати масть Монет більш буквально, ви можете розглядати новий план заощаджень або інвестицій.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка жезлів

Останнім часом, ви вже неодноразово переживали періоди пригніченості і безпричинного роздратування. Всі ці тривожні ознаки вказують на те, що нинішній уклад вашого життя вичерпав себе: настав час готувати майбутні зміни.

СКОРПІОН - Маг

Маг - це карта позитивна. Початок нового етапу в житті. Прийшов час діяти і реалізовувати свою мрію, бажати і домагатися. Вам доведеться взяти ініціативу в свої руки, показати свою перевагу, а також проявляти силу волі, йти до мети і розкрити свій потенціал.

СТРІЛЕЦЬ - Паж мечів

Ви можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я. Так чи інакше, не пропускайте подібних знаків.

КОЗЕРІГ - Вісімка кубків

Коли в розкладі з'являється ця карта, вона означає, що ви повертаєтеся обличчям до Місяця, іншим словом, до джерела своєї інтуїції. У більш загальних термінах, ця карта може означати повернення до витоків, або звернення уваги на приховані або найменш очевидні аспекти.

ВОДОЛІЙ - Шістка мечів

Шістка Жезлів в цьому розкладі – це подолання перешкод, що стояли на шляху до мети і заважали досягти бажаного. Перемога важка. Не просто так дається. Щоб зробити кар'єру треба пройти певні сходинки. Це був важкий етап, але, на щастя, тривав він не дуже довго.

РИБИ - Дама денаріїв

Не слухайте нікого. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Не забувайте про своїх довгострокових планах. 9 лютого ви зустрінетеся з доброю жінкою, що володіє великим материнським серцем, і ця зустріч зіграє певну роль у вашій долі.

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