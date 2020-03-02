Гороскоп по картах Таро на 3 березня: кого чекає удача

Гороскоп на 3 березня 2020 року, по картах Таро пророкує насичений на події день для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Шут

Не бійтеся веселитися в цей день і зустрічайте його порцією радості. Він обов'язково принесе вам щастя. При цьому вам слід залишатися уважним до деталей і дрібниць, щоб не залишитися в дурнях.

Телець - Шістка жезлів

Не бійтеся нічого в цей день. Ідіть до наміченої мети не дивлячись ні на кого. Також, зверніть увагу на свій емоційний стан. Вам належить вирішити кілька питань, які ви постійно відкладали на потім. Якщо ви чекали знак, щоб почати щось нове - то ось він. Дійте.

Близнюки - Колесо Фортуни

Удача в цей день буде на вашому боці тому не бійтеся ризикувати. Ви давно хотіли щось змінити в собі і 3 березня буде ідеальним днем для того, щоб зробити це.

Рак - Дама кубків

Ви, подібно листку, що впав в швидкоплинну річку несетесь і не можете контролювати свій власний шлях. Вам не потрібно нічого виправляти - доля приведе вас туди, куди вам потрібно.

Лев - Десятка денаріїв

Прийшла пора отримати несподіване підвищення або прибуток. В цей день на вашому боці буде "грошова" удача, тому не налякайте її занадто великими витратами.

Діва - Туз мечів

Діви, відпочиньте від турбот і роботи в цей день. Насолоджуйтесь собою і своїм життям і пам'ятайте про те, що все навколо вас пов'язано. Будьте ласкаві до оточуючих і радійте наступило дню.

Ваги - Трійка кубків

Не припиняйте рухатися вперед, навіть якщо вас намагаються зупинити. Не бійтеся критики і негативу на свою адресу. Пам'ятайте, що головне - ваша внутрішня сила, яка веде вас по життю.

Скорпіон - Вісімка жезлів

Вас чекають несподівані новини в цей день. Будьте уважні до деталей і дрібниць. Також, можливо в цей день вам доведеться поборотися за свою правоту. Головне не опускайте руки.

Стрілець - Вісімка денаріїв

Срельци, настав час зважитися на те, що ви постійно відкладали на потім. Ваш страх заважає вам рухатися далі і ви не можете зважитися і знайти в собі сміливість. Нічого не бійтеся і постарайтеся виходити з будь-якої ситуації переможцем.

Козеріг - Туз кубків

Подібно тіні в спекотний день ви постійно допомагаєте всім сховатися, але тепер прийшла пора, щоб допомогли вам. Цей день покаже, хто ваш справжній друг.

Водолій - Десятка мечів

Ця карта говорить про те, що 3 березня Водолії будуть в небезпеці. Ви зможете уникнути біди, тільки якщо будете сильні. Прислухайтеся до критики і намагайтеся ставати краще з кожним днем.

Риби - Палац жезлів

Гороскоп по картах Таро на 3 березня рекомендує Рибам відпочити. Відкладіть усі справи і приділіть увагу стану свого здоров'я. Проведіть вечір з близькими людьми і добре поспіть.

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