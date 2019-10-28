Гороскоп по картах Таро на 29 жовтня 2019: кого чекають проблеми

Гороскоп на 29 жовтня 2019 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку розслабитися і з головою зануритися в роботу або розваги.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по картах Таро.

Овен – Місяць

Овнам випала рідкісна і дивовижна на значення карта. Так, ви ніби темної ночі бреде і намагаєтеся вийти на світло. Ваш шлях висвітлює тільки місяць, яка і вказує вам істинний шлях. Будьте уважні і дивіться під ноги. Ваші недруги очікують вас в темряві і можуть доставити вам неприємності. Але пам'ятайте, що після кожної ночі обов'язково настає день.

Телець – Пустельник

Бути мудрим не складно, але важливо пам'ятати, що мудрі говорять лише тоді, коли їх просять. Мовчання - справжнє золото і Тельцям 29 жовтня слід пам'ятати про це. Ваші слова можуть поранити близьких, але ви абсолютно не розумієте цього. Знайте, якщо ви не виправите ситуацію - вас чекатимуть неприємності. Самотність не підходить вам, оскільки ви звикли до шуму натовпу і схваленню інших людей. Тому, вам необхідно не віддаляти від себе людей.

Близнюки – Шістка мечів

Близнюкам варто 29 жовтня зібратися з думками і зважитися на відчайдушний крок. Уважно стежте за всіма знаками, які вам надає Всесвіт. Ви втомилися і це негативно відбивається на вашій роботі. Ви постійно відчуваєте дискомфорт і не можете знайти себе. Розслабтеся. Хороший відпочинок допоможе вам. Крім того, вам необхідно приділити увагу стану свого здоров'я.

Рак – Десятка жезлів

Ракам слід приділити увагу своїй роботі. Ви намагаєтеся встигнути занадто багато і в результаті не встигаєте нічого. Будьте уважні до дрібниць і деталей, які іноді здаються вам незначними. Гороскоп по картах Таро на 29 жовтня говорить про те, що вас може чекати успіх тільки в тому випадку, якщо ви візьмете себе в руки.

Лев – Королева кубків

Гороскоп по картах Таро для Львів обіцяє безліч цікавих зустрічей. Деякі з них зможуть прояснити ситуацію на те, що відбувається у вашому житті і зможе дати вам можливість розібратися в собі. Вам пора задуматися про те, що ви хочете від життя.

Діва – Утримання

Гороскоп по картах Таро для Дів рекомендує їм забути про всі справи і турботи і з головою зануритися в радість і веселощі. Відпочивайте і не думайте ні про що. Ваша втома негативно впливає на ваше самопочуття і продуктивність на роботі. Крім того, ви зберігаєте секрет, який заважає вам і не дає спокою. Не бійтеся розкритися перед близькою людиною. Він обов'язково зрозуміє вас.

Терези – Трійка мечів

Гороскоп на 29 жовтня рекомендує Терезам провести час з коханою людиною. Ви давно не приділяли йому уваги. Ви розучилися бути вдячні собі і тим людям, які допомагаю вам. Виправте ситуацію і постарайтеся відчувати себе більш розслаблено і спокійно.

Скорпіон – Двійка денаріїв

Не відмовляйтеся від доброї справи тільки через свого мінливого настрою. Проявіть гнучкість і спробуйте пограти з усіма можливостями. Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Цей день вам треба прожити граючи.

Стрілець – Королева мечів

Не думайте, що маєте право прощати собі будь-які примхи і не приймайте бажане за дійсне. Залишайтеся вірні своїм почуттям. Можливо також що ви зустрінетеся з тонкої, сенситивной жінкою, за допомогою якої зумієте розкрити багато таємниць і загадки життя.

Козеріг – Сила

Гороскоп на вівторок радить Козерогам зібрати всю свою волю в кулак і зважитися на важливий крок. Прийшла пора рухатися далі і забути про минуле. Ви концентруєте увагу на емоціях і почуттях, а повинні мислити тверезо.

Водолій – Імператриця

Водоліям можна тільки позаздрити в цей день. Вас чекає успіх і радість, а також зустріч з незнайомкою, яка зможе змінити ваше життя. Будьте готові до цього і не намагайтеся втекти від своєї долі. Результат дій, які ви справите в цей день зможуть принести вам фінансову прибуток в майбутньому.

Риби – Лицар денаріїв

Гороскоп для Риб на 29 жовтня радить цьому знаку Зодіаку приділити увагу своїм фінансовим станом. Останнім часом ви витрачаєте занадто багато грошей і зовсім не думаєте про наслідки таких нерозумних витрат. У майбутньому вас можуть очікувати неприємності через це.

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