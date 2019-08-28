Гороскоп по картах Таро на 29 серпня 2019 року: кому не пощастить в цей день

Гороскоп на 29 серпня 2019 року, по картах Таро говорить про те, в цей день багато знаки Зодіаку будуть змушені зіткнутися з проблемами і неприємностями.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Туз жезлів

Спіть, або медитуйте, або вирушайте на прогулянку, або занурюйтесь в спогади – робіть все, щоб дати своєму розуму відпочити від займаної вас проблеми. Думайте про безмежність творчого потенціалу для того, хто знає основне правило людської природи.

ТЕЛЕЦЬ - Паж жезлів

У цей день ви можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з іскри потім розгориться полум'я.

БЛИЗНЮКИ - Дев'ятка кубків

Все йде добре, і саме в тому напрямку як вам хотілося, так що ваше втручання поки більше не потрібно. Можете трохи полентяйнічать або побалувати себе.

РАК - Двійка денаріїв

Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Проявляйте гнучкість, не відмовляйтеся спробувати щось нове, а якщо не вийшло з першого разу - спробуйте ще раз.

ЛЕВ - Шістка денаріїв

Вам потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Часто вибір правильного моменту може досить помітно позначитися на результаті наших зусиль.

ДІВА - Сімка мечів

Покажіть всім, що ви не дасте обвести себе навколо пальця. Ведучи переговори або підписуючи договори, будьте особливо уважні і прочитайте все, що написано дрібним шрифтом, щоб потім не потрапити в халепу.

ТЕРЕЗИ - Двійка жезлів

Ви повинні навчитися керувати своїми почуттями і дати їм волю. Не приховуйте емоцій. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її.

СКОРПІОН - Сімка жезлів

Ваш темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Головне не будувати далекосяжні плани. Якщо ваші емоції вимагають виходу, підберіть для них відповідні підмостки.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка кубків

Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Якщо у вас дійсно є причина для прикрощів не захоплюйтеся своїм горем. Інакше ви легко можете втратити сприятливий шанс, який вже так близький.

КОЗЕРІГ - Трійка мечів

Вітайте наступив день, бо він сповнений дарів. Радійте життю і повноти буття, і не забудьте подякувати долі за те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість з вашими близькими і друзями.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка мечів

Зберіться з духом - і прийміть удар, якщо його не уникнути. Вам допоможе карта Дев'ятка мечів, якщо ви щиро покаєтеся в скоєному раніше.

РИБИ - Шістка жезлів

Енергія може співвідноситися з тим, що вас оточує, або скоріше з вашими ментальними процесами, які в цей момент ефективні і продуктивні. Ви добре працюєте і всі ваші цілі – у вас в руках.

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