Гороскоп по картах Таро на 29 лютого: на кого чекає успіх

Гороскоп на 29 лютого 2020 року, по картах Таро пророкує насичений на події день для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Верховна жриця

Ця карта пов'язана з Місяцем, зі стихією води. Це завжди таємниця. Карта стресу. Вона означає подвійність, невизначеність, непередбачуваність. Також, жриця може позначати інтуїцію і пасивне сприйняття подій, що відбуваються. Вам доведеться підлаштовуватися під обставини.

ТЕЛЕЦЬ - Правосуддя

Правосуддя це одна з тих карт, назва яких також є хорошим описом значень. У житті вам часто доводиться боротися, щоб завоювати справедливе ставлення до себе або до тих, хто знедолений і позбавлений права голосу. Вам доведеться вступити в бій.

БЛИЗНЮКИ - Сонце

Ця карта означає граничний розквіт свідомості, за контрастом з Місяцем, яка висвітлює глибини підсвідомості. У цей день вас чекає свято, удача у всіх справах, пов'язаних з будинком, сім'єю і здоров'ям.

РАК - Паж мечів

Вітер буде дути проти вас. Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного. Прислухайтеся до неї.

ЛЕВ - Четвірка кубків

Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів, не захоплюйтеся своїм горем. Інакше ви легко можете втратити сприятливий шанс, який вже так близький.

ДІВА - Трійка жезлів

Або у вас вже дуже міцна позиція, або в цей день ви нарешті зійде на "плато", з якого перед вами відкриються широкі перспективи. Використовуйте ж цей шанс, щоб усвідомити свої можливості, заглянути в майбутнє і вибрати потрібні орієнтири на шляху до мети.

ТЕРЕЗИ - Король жезлів

Вас переповнює енергія, і ви з легкістю зможете надихнути нею інших. Якщо у вас поки немає конкретних планів, поставте перед собою максимально високу мету, і ви її, швидше за все, досягнете. Труднощі, що здаються іншим нездоланними, ви подолаєте одним помахом руки.

СКОРПІОН - Трійка мечів

Влаштуйте собі свято. Ви це заслужили. Все йде добре, і саме в тому напрямку як вам хотілося, так що ваше втручання поки більше не потрібно. Можете трохи побалувати себе.

СТРІЛЕЦЬ - Дев'ятка кубків

Вас чекає черговий облом в роботі, "дуже неприємна звістка" або болісне рішення. Так що зберіться, тримайте спину прямо і постарайтеся переварити це якомога швидше. Зробіть те, що повинні.

КОЗЕРІГ - Дама жезлів

Ви впевнені в своїх силах, ви точно знаєте, чого хочете, і готові, якщо треба, взяти на себе найважчу частину роботи. Значить, ви готові зробити вирішальний крок. Так ви зможете захопити за собою інших, яким потрібні ваші оптимізм, підтримка і мудре керівництво.

ВОДОЛІЙ - Місяць

Ви блукаєте в сутінках своєї душі, не знаходячи дороги, та й не знаючи, власне, куди йдете. Повертати назад пізно, йдіть далі до самої суті речей, не обмежуйтеся поверхневим оглядом.

РИБИ - Закохані

Ця карта означає, що у вашій душі оселилася це світле і в той же час страхітливе відчуття любові. Будьте обережні зі своїми бажаннями і не намагайтеся заховати їх усередині свого серця.

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