Гороскоп по картах Таро на 28 лютого: на кого чекає удача

Гороскоп на 28 лютого 2020 року, по картах Таро пророкує насичений на події день для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Лицар денаріїв

Нічого не бійтеся і рухайтеся тільки вперед. Ви повинні бути сильними і сміливими, щоб досягти результатів. Карти Таро обіцяють вам незвичайний і наповнений пригодами день.

Телець - Туз мечів

Правда не завжди на вашому боці, тому у вас є шанс вдатися до обману. Скористатися ним чи ні - вирішити можете тільки ви.

Близнюки - Сімка кубків

Близнюки, карти Таро рекомендують вам спробувати відпочити і припинити намагатися всім догодити. Прийшов час жити для себе і насолоджуватися цим життям. Також будьте ласкаві до навколишнього світу.

Рак - Туз жезлів

Ваше покликання - вести за собою і керувати. Але ви не намагаєтеся робити щось для свого майбутнього, а просто пливете за течією. Не бійтеся нічого і тільки тоді ви зможете кардинально змінити своє життя.

Лев - Вежа

Ви піднялися на вершину своєї віри і презирливо дивитеся на тих, хто знаходиться внизу. Припиніть це, оскільки в падати вниз і не отримати потім допомоги - дуже складно і боляче.

Діва - Палац кубків

Не намагайтеся ілюзій і зайвих надій. Вам належить самостійно боротися за свою долю і не бояться нічого. Не реагуйте на критику і робіть тільки те, що задумали.

Терези - Шістка мечів

Ви перестали бачити диво в буденних речах і вам слід кардинально змінити своє життя. Зміни допоможуть вам впоратися з тривогами.

Скорпіон - Туз денаріїв

Будьте сильні в цей день. Стійте на своєму і відповідайте за свої слова. Вам належить вирішити важливу проблему, тому не відволікайтеся на сторонні справи і чужі турботи.

Стрілець - Повішений

Ця карта обіцяє вам зміни і зміни. Вам необхідно прийняти їх і не бояться негативного результату. Пам'ятайте, що на помилках можна вчитися і завдяки їм ставати тільки сильніше.

Козеріг - Десятка кубків

28 лютого гороскоп по картах Таро рекомендує Козерогам приділити час стану свого здоров'я. Якщо вас щось турбує - зверніться до фахівців, які зможуть вам допомогти.

Водолій - Шістка жезлів

Ви постійно перебуваєте в стані стресу через те, що намагаєтеся все контролювати. Вам слід змінити це, оскільки така поведінка приносить негатив не тільки вам, але і вашому оточенню.

Риби - Імператор

Сила і вірність - слова, які повинні супроводжувати вас протягом цього дня. Зберіться з думками і зробіть все, що запланували.

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