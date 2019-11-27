Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

Гороскоп на 27 листопада 2019 року, по картах Таро пророкує Левам складний і неприємний день, а ось Дів чекає успіх і несподівана пригода.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН – П'ятірка Жезлів

Овнам доведеться знайти в собі сили рухатися далі, щоб зробити свою роботу добре. Будьте обережні, оскільки поруч з вами є недоброзичливець, який хоче зіпсувати результат вашої роботи.

ТЕЛЕЦЬ – Верховна Жриця

Будьте мудрими і чуйними в цей день, оскільки вам доведеться приймати важливі рішення, від яких залежить не тільки ваше майбутнє. Вам доведеться захищатися від ворогів і оберігати власну сім'ю.

БЛИЗНЮКИ – Імператриця

Зверніть увагу на своїх колег. Вони можуть нашкодити вам в цей день. Також зверніть увагу на стан свого здоров'я. Останнім часом ви занадто емоційно реагуєте на зовнішні фактори і це негативно на вас відбивається.

РАК – Світ

Будьте відкриті до всього нового в цей день. Вам належить отримати важливе повідомлення, яке може кардинально змінити ваше життя. Але не думайте, що вашу брехню зійде вам з рук.

ЛЕВ – Двійка Жезлів

Будьте уважні до своїх близьких. Останнім часом ви занадто часто буваєте грубим. Крім того, вам належить дізнатися, щось незвичайне в цей день. Готуйтеся до змін.

ДІВА – П'ятірка Кубків

Подумайте про своє майбутнє. Зберіться з силами і почніть нове життя. Не бійтеся змінюватися і викреслювати зі свого життя зайвих людей, які заважають вам рухатися далі.

ТЕРЕЗИ – Паж Денаріїв

Будьте розсудливі і уважні в цей день. Не намагайтеся нікого обманювати або отримати вигоду нечесним шляхом. Вам доведеться постояти за себе, тому постарайтеся тримати удар і не показувати свою слабкість.

СКОРПІОН – Зірка

Здатність сяяти відняти неможливо, пам'ятайте про це. Ви самі випромінюєте світло, тому не бійтеся ділитися ним з іншими. Не відмовляйте нікому в допомозі в цей день.

СТРІЛЕЦЬ – Повішений

Не бійтеся того, що ця карта виглядає страхітливо. Її значення не завжди таке. Вам потрібно просто продуктивно попрацювати в цей день і обов'язково провести час зі своєю сім'єю.

КОЗЕРІГ – Місяць

Постарайтеся розслабитися і зібратися з думками. Найближчим часом вам доведеться відправитися в шлях, який принесе вам задоволення. Готуйтеся до цієї подорожі.

ВОДОЛІЙ – Трійка Кубків

Постарайтеся відпочити в цей день. Останнім часом ви занадто сильно втомлюєтеся і це негативно впливає на вашу продуктивність і результат роботи, тому виправте це.

РИБИ – Двійка мечів

Не думайте про те, що вам все зійде з рук. Ваш обман незабаром розкриється, тому краще зізнайтеся самі. Будьте уважні до деталей, які зможуть підказати вам, що робити далі.

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