Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

6.1т
Читати матеріал російською

Гороскоп на 27 листопада 2019 року, по картах Таро пророкує Левам складний і неприємний день, а ось Дів чекає успіх і несподівана пригода.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі
Новини
Молодик в листопаді 2019: на які знаки вплине найбільше

ОВЕН П'ятірка Жезлів

Овнам доведеться знайти в собі сили рухатися далі, щоб зробити свою роботу добре. Будьте обережні, оскільки поруч з вами є недоброзичливець, який хоче зіпсувати результат вашої роботи.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

ТЕЛЕЦЬ – Верховна Жриця

Будьте мудрими і чуйними в цей день, оскільки вам доведеться приймати важливі рішення, від яких залежить не тільки ваше майбутнє. Вам доведеться захищатися від ворогів і оберігати власну сім'ю.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

БЛИЗНЮКИ Імператриця

Зверніть увагу на своїх колег. Вони можуть нашкодити вам в цей день. Також зверніть увагу на стан свого здоров'я. Останнім часом ви занадто емоційно реагуєте на зовнішні фактори і це негативно на вас відбивається.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

РАК Світ

Будьте відкриті до всього нового в цей день. Вам належить отримати важливе повідомлення, яке може кардинально змінити ваше життя. Але не думайте, що вашу брехню зійде вам з рук.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

ЛЕВ Двійка Жезлів

Будьте уважні до своїх близьких. Останнім часом ви занадто часто буваєте грубим. Крім того, вам належить дізнатися, щось незвичайне в цей день. Готуйтеся до змін.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

ДІВА П'ятірка Кубків

Подумайте про своє майбутнє. Зберіться з силами і почніть нове життя. Не бійтеся змінюватися і викреслювати зі свого життя зайвих людей, які заважають вам рухатися далі.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

ТЕРЕЗИ Паж Денаріїв

Будьте розсудливі і уважні в цей день. Не намагайтеся нікого обманювати або отримати вигоду нечесним шляхом. Вам доведеться постояти за себе, тому постарайтеся тримати удар і не показувати свою слабкість.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

СКОРПІОН Зірка

Здатність сяяти відняти неможливо, пам'ятайте про це. Ви самі випромінюєте світло, тому не бійтеся ділитися ним з іншими. Не відмовляйте нікому в допомозі в цей день.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

СТРІЛЕЦЬ Повішений

Не бійтеся того, що ця карта виглядає страхітливо. Її значення не завжди таке. Вам потрібно просто продуктивно попрацювати в цей день і обов'язково провести час зі своєю сім'єю.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

КОЗЕРІГ Місяць

Постарайтеся розслабитися і зібратися з думками. Найближчим часом вам доведеться відправитися в шлях, який принесе вам задоволення. Готуйтеся до цієї подорожі.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

ВОДОЛІЙ Трійка Кубків

Постарайтеся відпочити в цей день. Останнім часом ви занадто сильно втомлюєтеся і це негативно впливає на вашу продуктивність і результат роботи, тому виправте це.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

РИБИ Двійка мечів

Не думайте про те, що вам все зійде з рук. Ваш обман незабаром розкриється, тому краще зізнайтеся самі. Будьте уважні до деталей, які зможуть підказати вам, що робити далі.

Гороскоп по картах Таро на 27 листопада 2019: кого чекають невдачі

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы