Гороскоп по картах Таро на 26 серпня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 26 серпня 2019 року, по картах Таро говорить про те, що Овнам слід ретельно попрацювати, а ось Левам і Дівам відпочити. Також, всім знакам Зодіаку слід бути обережними і звертати увагу на деталі.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Королева мечів

Вмійте вибирати аргументи, будьте незалежні, винахідливі і дотепні. Цинізм і холодний розрахунок для вас - гірші якості. Можливо також, що вам має бути зустріч з розумною жінкою. Вислухайте її уважно, вона може зіграти важливу роль у вашій подальшу долю.

ТЕЛЕЦЬ - Паж жезлів

Паж оголошує про новий починанні в якій-небудь справі або проекті. Отримавши знак або шанс, не втрачайте його, навіть якщо він пов'язаний з ризиком. Ви можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

БЛИЗНЮКИ - Четвірка денаріїв

Дійте тільки напевно, не піддавайте себе ніякому ризику. Ви сповнені рішучості виграти, тому нагадуєте собі про обережність, хоча насправді вам просто бракує сил і вміння виграти. Ви занадто зациклені на чомусь, що насправді заважає реалізації ваших планів, тому швидше за все вам дістанеться в результаті щось прямо протилежне тому, чого ви хотіли.

РАК - Туз мечів

Вам прийде в голову блискуча ідея, яка допоможе вирішити обридлу проблему або розгадати давно мучила вас загадку. Будьте уважні і готові "до прийому сигналу". Так ви не тільки проникне в суть справи, а й отримаєте можливість прийняти найбільш мудре рішення.

ЛЕВ - П'ятірка жезлів

Не бійтеся помірятися силами з іншими, навіть в новій для вас області. Ви повинні бути в формі, тому що вам доведеться підтвердити свою майстерність. Це нормальна ситуація іспиту, випробування, уникати якої не варто. Ви повинні відразу взяти бика за роги і довести, що ви як і раніше на висоті.

ДІВА - Десятка кубків

Відчуйте себе вдома і розділіть своє щастя з іншими. Не впадайте в надмірності і не намагайтеся виглядати щасливішим, ніж ви є насправді. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день. Цілком можливо, що це місце або місцевість стане вашим будинком на довгий час.

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Уникайте показної діловитості, не піднімайте "шуму і пилу". Або ваш бурхливий темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Навіть якщо це всього лише шум з дрібниці, ви можете дати волю своїм почуттям і раз в житті діяти за велінням серця.

СКОРПІОН - Туз денаріїв

Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

СТРІЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Прийміть серйозну пропозицію і використовуйте його творчо. Не захоплюйтеся однієї лише матеріальною вигодою. Вам представиться шанс, на який ви можете сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували.

КОЗЕРОГ- Двійка кубків

Довірте свою любов іншій людині або протягніть йому руку дружби. Чи не жертвуйте собою в пошуках гармонії. Цей день пройде під знаком глибокої симпатії, любові, душевного контакту або примирення.

ВОДОЛІЙ - Верховний жрець

Можливо, до сих пір ви самі занадто неуважно ставилися до своїх справ і своєму власному благополуччю. Боюся, вам доведеться налаштуватися на те, що найближчим часом вас чекає смуга випробувань або "шлях через пустелю".

РИБИ - Місяць

Вірте в свою удачу. Прибуток треба не тільки отримати, але і зберегти. Готуйтеся до приємного сюрпризу. Можливо, ви отримаєте послання, або до вас прийдуть, або на роботі вас чекатиме повідомлення.

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