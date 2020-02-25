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Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020: яким буде цей день

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Гороскоп на 26 лютого 2020 року, по картах Таро пророкує насичений на події день для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020
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Гороскоп на 26 лютого: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

ОВЕН – Колесо Фортуни

Овнам необхідно відпочити. Незважаючи на те, що останнім часом ви часто помилялися і багато втратили удача буде на вашому боці. Вам належить пройти найважливіше випробування, яке принесе неймовірний результат. Крім того, постарайтеся провести день концентруючи увагу тільки на позитиві. Вітер змін принесе вам нові шанси і нові можливості. Не пропустіть свій шанс.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

ТЕЛЕЦЬ – Утримання

Не намагайтеся обманом заволодіти тим, що вам не належить. Вам слід бути уважним до деталей, оскільки в них криється те, що приведе вас до істини і зможе дати вам можливість заспокоїтися. Ви отримаєте довгоочікуване умиротворення, а також спокій.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Кубків

Незважаючи на те, що поруч з вами завжди багато людей - ви відчуваєте себе самотньо. У натовпі вам неспокійно, а по ночах ви постійно бачите один і той же сон ... Не поспішайте впадати у відчай, оскільки зовсім скоро ваше життя кардинально зміниться. Ви зустрінете людину, яка подарує вам довгоочікувану любов.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

РАК – Сімка Жезлів

Ви почуєте важливу новину, яка приведе вас до несподіваного відкриття. Не давайте собі можливості розслаблятися і не намагайтеся стрибнути вище своєї голови. Вам не варто обмежувати свої можливості і відмовлятися від наданих шансів.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

ЛЕВ – Дев'ятка Денаріїв

Карта попереджає, що матеріальна забезпеченість і комфорт стоять під загрозою. Ви втрачаєте більше ніж купуєте, тому вам потрібно зупинитися і почати планувати своє майбутнє.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

ДІВА – Шістка Мечів

Відправляйтеся в шлях, незважаючи на затримки, і вступите на нову землю. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хто то, хто зможе допомогти вам.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

ТЕРЕЗИ – Десятка Денаріїв

Укладайте вигідні угоди і радійте своєму успіху. Ви можете насолоджуватися повнотою життя. Плоди дозріли і чекають лише, щоб ви прийшли і зібрали їх. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

СКОРПІОН – Сонце

Відстоюйте свою точку зору енергійно і послідовно. Будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливого для вас справи. У вас є суперники чи вороги, навмисні зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити видобуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

СТРІЛЕЦЬ – Двійка Мечів

Незабаром у вашому житті може виникнути буря, а перед нею – традиційне затишшя. Вас чекає те, що дасть вам необхідні знання в майбутньому. Будьте собою і не реагуйте на критику з боку. Ваше оточення підтримає вас і допоможе з труднощами.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

КОЗЕРІГ – Туз Денаріїв

Будьте уважні до свого оточення в цей день. Вам належить впоратися з багатьма труднощами. Найголовніше - не опускати руки і рухатися до своєї мети. Ви сильна особистість і у вас вийде зробити те, заради чого ви виконали весь цей шлях.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

ВОДОЛІЙ – Шут

Будьте готові до того, що над вами будуть сміятися. Але не віддавайте це занадто серйозного значення, оскільки вас в майбутньому чекає успіх. Ви отримаєте все, що хочете, не дивлячись ні на що. Крім того, ви отримаєте важливе повідомлення в цей день.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

РИБИ – Диявол

Незважаючи на те, що ця карта має досить негативне значення, вам необхідно усвідомити її прихований сенс. У ній заховано безліч таємниць, які вам потрібно розгадати. Але не намагайтеся ступити на цей шлях на самоті, а попросіть допомоги у інших.

Гороскоп по картах Таро на 26 лютого 2020

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Автор
Марія Дідик
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