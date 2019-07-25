Гороскоп по картах Таро на 26 липня: кого чекають невдачі

Гороскоп на 26 липня 2019 року, по картах Таро. Багато знаків Зодіаку чекає удача в цей день, а деяким варто бути обережними і сподіватися тільки на себе.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Четвірка денаріїв

Ця карта обіцяє вирішення всіх ваших фінансових проблем. Вам нададуть допомогу і зможуть навчити вас справлятися з труднощами. Дійте тільки напевно, не піддавайте себе ніякому ризику.

ТЕЛЕЦЬ - Королева мечів

Вмійте вибирати аргументи, будьте незалежні, винахідливі і дотепні. Якщо ви до цих пір відчували себе обмеженим, залежним від кого то чи чогось, то тепер у вас є шанс прийняти правильне рішення і раз назавжди звільнитися від усього цього. Але дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну.

БЛИЗНЮКИ - Паж жезлів

Отримавши знак або шанс, не втрачайте його, навіть якщо він пов'язаний з ризиком. Не вірте пропозицій і обіцянкам, які можуть виявитися швидкоплинними. 26 липня ви і справді можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

РАК - Туз мечів

26 липня вам прийде в голову блискуча ідея, яка допоможе вирішити обридлу проблему або розгадати давно мучила вас загадку. Будьте уважні. Не чіпляйтеся до дрібниць і не намагайтеся все "прорахувати".

ЛЕВ - П'ятірка жезлів

Чи не бійтеся помірятися силами з іншими, навіть в новій для вас області. Честолюбство не повинно перетворюватися в безпардонність, а майстерність в хвастощі. 26 липня ви повинні бути в формі, тому що вам доведеться підтвердити свою майстерність.

ДІВА - Лицар жезлів

Уникайте показної діловитості, не піднімайте "шуму і пилу". Якщо ваші емоції вимагають виходу, підберіть для них відповідні підмостки. Занурьтесь в якусь авантюру або просто вирушайте розважатися.

ТЕРЕЗИ - Десятка кубків

Відчуйте себе вдома і розділіть своє щастя з іншими. 26 липня біля вас є причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу.

СКОРПІОН - Двійка кубків

Довірте свою любов іншій людині або протягніть йому руку дружби. Не жертвуйте собою в пошуках гармонії. Налаштуйте свої внутрішні антени на прийом - і можливо, вам доведеться знову закохатися. Якщо у вас вже є кохана людина, то ви зможете пережити з ним нову весну вашої любові.

СТРІЛЕЦЬ - Туз денаріїв

Не шукайте однієї тільки матеріальної вигоди. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Використовуйте всі можливості, щоб збагатити свій досвід - і непогано заробити.

КОЗЕРІГ - Верховний жрець

26 липня вам випала ця карта неспроста. Ви, подібно мудреця повинні приймати зважені і правильні рішення. Вам точно підкаже серце і світлий розум, яким шляхом піти і куди він вас приведе.

ВОДОЛІЙ - Місяць

Навіть після найтемнішої ночі настає ранок. Так і у вас - після чорної смуги обов'язково почнеться час удачі і радості. Дочекайтеся його з відкритим серцем і добрими помислами.

РИБИ - Паж денаріїв

Прийміть серйозну пропозицію і використовуйте її творчо. Не захоплюйтеся однією лише матеріальною вигодою. 26 липня у вас буде шанс, на який ви можете сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували.

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