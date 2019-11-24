Гороскоп по картах Таро на 25 листопада 2019: кого чекають проблеми

Гороскоп на 25 листопада 2019 року, по картах Таро пророкує Левам складний і неприємний день, а ось Дів чекає успіх і несподівана пригода.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – П'ятірка Жезлів

Овнам гороскоп оп картах Таро обіцяє насичений на пригоди день. Будьте уважні до знаків, які вам посилає Всесвіт, а також не реагуйте на критику на свою адресу. Сміливо йдіть за своєю мрією і не думайте про те, що може чекати вас завтра.

ТЕЛЕЦЬ – Король Кубків

Не будьте боязкими в цей день. Вам слід зібрати всю свою сміливість і спробувати зробити те, про що ви давно мріяли. Боягузтво ваш головний порок і він заважає вам йти далі і рухатися вперед. Будьте, подібно Королю, сміливим і відчайдушним.

БЛИЗНЮКИ – Шістка Кубків

Прийшов час попрощатися з чимось старим, що заважає вам рухатися далі. Подумайте про те, що або хто заважає вам зробити крок назустріч своєму майбутньому. Не намагайтеся обманювати себе, щоб уникнути руху вперед. Будьте чесними. Якщо ви заплуталися - запитаєте рада у близького друга.

РАК – Дама Жезлів

Дама Жезлів допоможе Ракам 25 листопада вирішити питання, яке давно їх хвилює. Ви зможете знайти відповідь і зрозумієте, що вам необхідно робити далі. Головне - не намагайтеся бігти від цієї відповіді, а сміливо прийміть його.

ЛЕВ – Вісімка Кубків

Для вас цей день буде максимально неприємним і невдалим. Можливо, ви посварилися з близьким другом через дрібницю, а може бути втратите те, що вам дуже подобається. Але не впадайте у відчай, зовсім скоро ви отримаєте те, що зможе поліпшити ваше життя і зможе допомогти вам в майбутньому.

ДІВА – Шістка Денаріїв

Ви стерли всі номери з минулого і постаралися втекти від нього. Але у вас не вийде зробити це, оскільки не розібравшись з примарами минулого - у вас не буде майбутнього. Сміливо йдіть вперед і не бійтеся ніяких перешкод.

ТЕРЕЗИ – П'ятірка Денаріїв

Вам необхідно відпочити і подумати про своє життя. Останнім часом ви дуже багато втрачаєте і це негативно впливає на якість вашого життя. Постарайтеся сконцентруватися на позитиві.

СКОРПІОН – Верховна Жриця

Мудрість - ваша головна зброя. Будьте сильніше тих, хто намагається ставити вам палиці в колеса і не намагайтеся перемагати ворогів хитрістю. Прийшов час стати сильніше і перебороти свої страхи.

СТРІЛЕЦЬ – Трійка Кубків

Останнім часом ви перебуваєте в дуже складному фінансовому становищі. Будьте обережні, оскільки вам доведеться сильно економити, щоб вирішити всі проблеми. Не бійтеся експериментів.

КОЗЕРІГ – Двійка Мечів

Вам слід бути уважнішими до своєї сім'ї. Останнім часом ви приділяєте своїм близьким дуже мало часу і це негативно впливає на ваші стосунки. Постарайтеся виправити ситуацію інакше в подальшому ви можете втратити зв'язок з родиною.

ВОДОЛІЙ – Четвірка Кубків

У цей день ви отримаєте важливе повідомлення, яке в майбутньому може змінити ваші погляди на безліч речей. Будьте уважні до знаків, які вам надасть всесвіт.

РИБИ – Суд

Будьте чесними перед усіма, а в першу чергу перед самим собою. Вам доведеться прийняти важливе рішення, яке зможе кардинально змінити ваше життя. Постарайтеся дати собі можливість відпочити.

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