Гороскоп по картах Таро на 25 липня: кого чекають неприємності

Гороскоп на 25 липня 2019 року, по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку насичений на цікаві події день. Овни, будьте обережні зі своїми бажаннями, а Близнюкам варто бути уважнішими.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Вісімка денаріїв

Вам належить взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось давно виношуваної бажання. Що б це не було, перспективи у вас хороші, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх.

ТЕЛЕЦЬ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Не приховуйте емоцій, але постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви його любите, яка проблема вас турбує або яке діло хвилює вас найбільше.

БЛИЗНЮКИ - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте сьогодні нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками. Ось і не забувайте про своїх довгострокових планах.

РАК - Лицар мечів

Уникайте конфлікту. Потрібно лише зберігати ясну голову і реагувати тверезо і холоднокровно. Намагайтеся не захоплюватися, продумуйте свою тактику і дискутуйте без емоцій. Тоді і в самому складному конфлікті ви зможете здобути перемогу.

ЛЕВ - Четвірка жезлів

Ви можете виразити себе повністю. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді. Будьте відкриті по відношенню до людей і ідей.

ДІВА - Десятка мечів

Пора "підвести риску", рішуче покінчив з чим то. Не піддавайтеся жадобі руйнування і не захоплюйтеся порожніми прожектами. Намагайтеся не піддаватися бажанню все зруйнувати і виплеснути разом з водою то, про що потім будете шкодувати.

ТЕРЕЗИ - Утримання

Вода знищує вогонь, полум'я перетворює воду в пар. Пам'ятайте про це. Ви не всесильні і завжди знайдеться хтось сильніший за вас. Ставтеся з повагою до інших людей і тоді вас може очікувати удача і незвичайні враження.

СКОРПІОН - Король жезлів

25 липня ви можете звернути гори! Вас переповнює енергія, і ви з легкістю зможете надихнути нею інших. Якщо у вас поки немає конкретних планів, поставте перед собою максимально високу мету, і ви її, швидше за все, досягнете.

СТРІЛЕЦЬ - Двійка Мечів

25 липня вас будуть долати сумніви. Чи вірне рішення, яке ви прийняли нещодавно, що робити далі, чи заслуговує ця людина або пропозиція довіри. Не намагайтеся знайти рішення або лінію поведінки з допомогою одного тільки інтелекту.

КОЗЕРІГ - Десятка кубків

У вас є причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день.

ВОДОЛІЙ - Вісімка кубків

25 липня вам так чи інакше доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Ні, вас не виганяють, просто настала пора шукати нові шляхи. Навіть якщо вас це засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу.

РИБИ - Шістка жезлів

Ви можете бути впевнені в перемозі, тому що 25 липня для вас день удач! Вас чекає гарна новина. Тим більше, якщо у вас щойно закінчилася смуга невдач, то в цей день ви переконаєтеся, що справи пішли в гору, і ви можете сміливо "вирулювати на обгін".

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