Гороскоп по картах Таро на 24 лютого 2020

Гороскоп на 24 лютого 2020 року, по картах Таро пророкує насичений на події день для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - П'ятірка денаріїв

Гороскоп поп картах Таро говорить про те, що вам не вдасться задовольнити свої потреби, і справи підуть, на жаль, зовсім не так, як планувалося. Можливо, до сих пір ви самі занадто неуважно ставилися до своїх справ.

ТЕЛЕЦЬ - П'ятірка кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чогось або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Якщо ж ви зазнали розчарування в дійсно серйозній справі, то прийміть свою поразку з честю і не приховуйте його перед іншими.

БЛИЗНЮКИ - Імператриця

На карті зображено жінку, що сидить на лоні природи. Від неї віє спокоєм і умиротворенням. Так само має бути з вами. Будьте мовчазні і впевнені в собі і власних силах.

РАК - П'ятірка мечів

Ракам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Бийтеся, поки вистачить сил, і пам'ятаєте, що навіть самий темний день в кінці кінців зміниться чимось хорошим і можна буде відпочити.

ЛЕВ - Палац мечів

Плани та їх реалізація, нові знання, нова справа - це те, що вам потрібно. Надія вкаже вам шлях, а пристрасть, активність і енергія допоможуть виконати всі плани. Також, ця карта символізує активне чоловіче начало, особистісний ріст, творчість і силу волі.

ДІВА - Паж денаріїв

Дівам випаде шанс, на який вони можуть сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. Реагуйте відразу, коли вам запропонують, наприклад, укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка жезлів

Можете сміливо зустріти цей день хорошою порцією недовіри ні до кого і ні до чого. Будьте напоготові і не "розкривайтеся" навіть з того боку, звідки не чекаєте небезпеки. А якщо у вас до того ж нещодавно була сварка з кимось чи інша неприємна ситуація, то вам треба особливо остерігатися вплутуватися в цю справу знову.

СКОРПІОН - Маг

На карті зображено людину, з молодим обличчям і мудрими очима, яка стоїть на самоті. Це означає, що в цей день Скорпіонам необхідно бути сконцентрованими на собі і не намагатися ніким маніпулювати, щоб в результаті не залишитися на самоті.

СТРІЛЕЦЬ - Паж мечів

Стрільців будуть критикувати, а пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

КОЗЕРІГ - Вісімка кубків

Козерогам доведеться розлучитися з тим, що їм було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Настала пора шукати нові шляхи. Навіть якщо вас це засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу.

ВОДОЛІЙ - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками. Ось і не забувайте про свої довгострокові плани, і обробляйте свій виноградник терпляче і ретельно.

РИБИ - Шістка мечів

Риб чекають зміни, або має статися щось незвичайне. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хто то, хто зможе допомогти вам.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!