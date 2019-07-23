Гороскоп по картах Таро на 24 липня: кого чекають неприємності

Гороскоп на 24 липня 2019 року, по картах Таро пророкує неоднозначний, але цілком продуктивний день всім знакам Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Паж жезлів

24 липня Овни зможуть пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я. Так чи інакше, не пропускайте подібних знаків.

ТЕЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

Відчувайте магію в буденному. Краса і потенціал, приховані в матеріальних предметах навколо вас. Ви сповнені рішучості виграти, тому нагадуєте собі про обережність, хоча насправді вам просто бракує сил і вміння виграти. Ви занадто зациклені на чомусь, що насправді заважає реалізації ваших планів, тому швидше за все вам дістанеться в результаті щось прямо протилежне тому, чого ви хотіли.

БЛИЗНЮКИ - Королева мечів

Вмійте вибирати аргументи, будьте незалежні, винахідливі і дотепні. Цинізм і холодний розрахунок для вас 24 липня гірші якості. Дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну проти всіх і вся, яка може завести вас дуже далеко.

РАК - П'ятірка жезлів

Ви повинні бути в формі, тому що вам доведеться підтвердити свою майстерність. Це нормальна ситуація іспиту, випробування, уникати якої не варто. Честолюбство не повинно перетворюватися в безпардонність.Не бійтеся помірятися силами з іншими, навіть в новій для вас області.

ЛЕВ - Туз мечів

Вам прийде в голову блискуча ідея, яка допоможе вирішити обридлу проблему або розгадати загадку, котра давно мучила вас. Будьте уважні. Так ви не тільки проникнете в суть справи, а й отримаєте можливість прийняти найбільш мудре рішення.

ДІВА - Десятка кубків

У вас є причина для радості. Це може бути успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день.

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Ви можете дати волю своїм почуттям і раз в житті діяти за велінням серця. Головне не будувати далекосяжні плани. Для цього день не підходящий. Якщо ваші емоції вимагають виходу, підберіть для них відповідні підмостки.

СКОРПІОН - Двійка кубків

24 липня пройде під знаком глибокої симпатії, любові, душевного контакту або примирення. Налаштуйте свої внутрішні антени на прийом - і можливо, вам доведеться знову закохатися.

СТРІЛЕЦЬ - Туз денарієв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. 24 липня ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

КОЗЕРІГ - Верховний жрець

Ви давно відчуваєте себе слабким і вам потрібна допомога сильнішої людини. Спробуйте впоратися з усім самостійно і тоді ви отримаєте небувалий результат. Крім того, не слухайте нікого, хто слабший за вас. Довіряйте тільки сильним.

ВОДОЛІЙ - Паж денаріїв

Можливо, вам варто почати майструвати фізичний об'єкт або починати проект, що включає садівництво, харчування, дієти або фізкультуру. Можливо, ви роздумуєте про те, щоб стати батьками. Якщо приймати масть Монет більш буквально, ви можете розглядати новий план заощаджень або інвестицій.

РИБИ - Місяць

Вам випала ця карта не випадково. Цей день буде складним, як шлях у темряві. Ви будете йти в сліпу і вам доведеться справлятися з труднощами. Головне пам'ятайте, що зовсім скоро вас чекає новий початок і сонячний день.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся