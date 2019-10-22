Гороскоп по картах Таро на 23 жовтня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 23 жовтня 2019 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку налаштуватися на складний день. Будьте готові до того, що вам доведеться боротися за своє щастя і благополуччя.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро.

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Овен - Туз Мечів

Пам'ятайте, що мовчання - це золото. Ті, хто сміється над вами не варті вашої уваги і емоцій. Проходьте повз них і не реагуйте на їх слова. Ви сильні духом, але поки самі не до кінця усвідомлюєте це. Концентруйте думки тільки на своє роботі і уважно вдивлятися в обличчя людей. Очі незнайомця підкажуть вам істинний шлях.

Телець - П'ятірка Жезлів

Ви постійно перебуваєте в пошуку, але не знаєте, що саме шукайте. Будьте готові до різких змін. Зовсім скоро вітер принесе вам нові думки та ідеї і у вас буде зовсім мало часу, щоб їх втілити. Ви можете вплинути на долі інших людей, тому на ваших плечах лежить велика відповідальність.

Близнюки - Лицар денаріїв

Ви стоїте під дощем і сподіваєтеся, що він зможе змити з вас всі ваші невдачі і гріхи. Але так не буде і вам доведеться самостійно спокутувати їх. Будьте готові до будь-яких складнощів і будьте готові програти бій, в якому ви навіть не брали участь. Ви бачите тільки те, що хочете бачити, але не намагаєтеся зрозуміти саму суть.

Рак - Вежа

Там, де живе зима і там, де холод і морок ви не знайдете своєї істини. Віддайте своє багатство і вирушайте в свій шлях тільки зі своїми думками. Не бійтеся йти навмання і не бійтеся згорнути не туди. Ваші ноги самі виведуть вас на істинний шлях. Якщо ж ви зупинитеся на перехресті, то видихніть і прислухайтеся до того, що говорить вам ваше серце.

Лев - Десятка Жезлів

Ваші думки, подібно воронам, літають у вашій голові і не можуть осісти. Тому у вас все валиться з рук. Щоб виправити це вам необхідно заспокоїтися і дати собі можливість відпочити. Кращим рішення для Львів буде - відправитися в подорож і побути наодинці з собою. Подібно чоловікові на карті, ви намагаєтеся вмістити в своїх руках все, що тільки можете і це заважає вам взяти щось дійсно важливе.

Діва - Вісімка денаріїв

Настав час повернутися додому. Але не в той, де ваш нічліг і дах, а в той, де ваша душа. Ви бачите перед собою тільки розмитий горизонт, який лякає вас. Всі ваші шляхи і дороги привели вас не туди, куди б ви хотіли потрапити, тому ви відчуваєте себе розбите. Щоб змінити це - досить просто зійти на бездоріжжі, не боячись поранити ноги об каміння.

Терези - Король Мечів

Того, хто йде на смерть - не врятувати. Злодій - завжди буде грабувати, а той, хто не здатний любити не стане вашою долею. Перестаньте витрачати час на тих, кому ви не потрібні. Якщо ви не зробите це найближчим часом, то не зможете знайти тих людей, які по-справжньому будуть разом з вами.

Скорпіон - Двійка Мечів

Хтось поруч з вами бажає вам зла. Ця людина краде ваші сни і намагається замінити вас, стати вами. Вона вносить правки в ваші правила і закриває ваші очі на те, що може відкрити вам правду. Подібно тіні, вона гасить світло. Прийшов час побачити істину і відкинути її, інакше ви втратите не тільки себе, але і піддасте небезпеці інших.

Стрілець - Паж денаріїв

Ніхто не дарує вам тепло, яке так необхідно вам для того, щоб стати щасливим. Ви звинувачуєте в цьому всіх, крім себе, оскільки не вірите в свою неправоту. Вам необхідно шукати причини в собі. Не відкидайте слова інших людей і пам'ятайте, що в любові завжди перемагає щирість, а правда завжди вирветься назовні.

Козеріг - Страшний Суд

Намагаючись виправдати себе ви піддаєте інших неосяжному жаху. Вони бояться вас, ваших почуттів і занадто сильних емоцій. Правда не завжди в силі. Часом всім потрібна допомога, щоб показати свою людяність.

Водолій - Паж Жезлів

Будьте уважні до деталей. Прислухайтеся до себе і перестаньте шукати смисли там, де їх немає. Тріснуте дзеркало неможливо склеїти, а зруйновану життя зібрати по шматочках. Згодом ви охолонете до того, до чого не відчували справжніх почуттів, тому не намагайтеся зробити це штучно.

Риби - Пустельник

Втеча - не дасть вам нічого крім втрат і розчарувань. Ви тягнете руки до квітів, але вони відразу ж в'януть, ви намагаєтеся стати кимось і постійно втрачаєте себе. Не бійтеся власних чудовиськ і пам'ятайте, що у ангела не може бути хвоста.

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