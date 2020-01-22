Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

1.6т
Читати матеріал російською

Гороскоп на 23 січня року, по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку насичений на цікаві події та зустрічі день. Будьте уважні до деталей і не бійтеся ризикувати.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків
Новини
Тільки дайте привід: найревнивіші знаки Зодіаку

Овен - Імператор

Овнам пора припинити думати тільки про себе. Прийшов час подбати про інших. Ваші близькі потребують цього. Перестаньте контролювати все навколо і відпустіть ситуацію. Пам'ятайте про те, що втома може відібрати у вас останні сили і це негативно вплине на всі спектри вашому житті.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Телець - Лицар жезлів

Ви мрієте стати метеликом і злетіти, але при цьому ніяк не можете вибратися зі свого кокона. Лицар - сильна карта, це боєць, який сміливо йде в бій. Вам необхідно вчинити так само і набратися сміливості для того, щоб робити кроки на зустріч своєму майбутньому.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Близнюки - Туз денаріїв

Гороскоп по картах Таро пророкує Близнюкам легкий день. Прийшла пора відмовитися від чогось старого і почати щось нове. Також, вам необхідно вирішити конфлікт з людиною, яка постійно знаходиться поруч з вами, але при цьому не є вашим другом.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Рак - Сімка кубків

Не бійтеся йти вперед. Ви можете поставити все на кін і виграти. Але навіть якщо програєте - це дасть вам нові сили рухатися до власного щастя. Не бійтеся нічого і нікого.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Лев - Дев'ятка денаріїв

Леви, гороскоп по картах Таро говорить про те, що вам слід щось кардинально змінити у своєму житті. Звільніться, розірвіть стосунки, які не приносять вам задоволення або змініть свою зовнішність - вибір за вами.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Діва - Десятка мечів

Вам необхідно відпочивати. Цей день буде продуктивним, але при цьому вам слід більше часу провести за справами, які приносять вам задоволення. Перестаньте негативно реагувати на критику, а краще прислухайтеся до неї.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Ваги - Трійка жезлів

Незважаючи на те, що для Терезів цей день буде легким - їх оточення відчує на собі всі їхні роздратування. Цьому знаку слід контролювати свої слова і вчинки, оскільки вони можуть ображати і кривдити людей, які знаходяться поруч з вами.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Скорпіон - П'ятірка кубків

Скорпіони, перестаньте намагатися повернути минуле. Запам'ятайте, то що вже пройшло - ніколи не повернеться. Через концентрацію уваги на спогадах ви не можете рухатися далі.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Стрілець - Трійка денаріїв

Ви пройшли пережили метаморфози, але не зрадили собі і своїм принципам. У цьому ваша сила і міць. 23 січня ви зможете керувати будь-якими процесами.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Козеріг - Туз мечів

Дорога руйнується під ногами того, хто йде. Але він же і будує нові шляхи. Не бійтеся змінювати своє життя на краще. Не думайте ні про кого, крім себе. Настав час взяти себе в руки і почати діяти.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Водолій - Король денаріїв

Не бійтеся вступати в бій. Прийшов час брати то що по праву належить вам. Ви постійно поглинаєте біль і не можете відчути себе щасливими. Кожен крок - це ризик, але результат вартий того щоб на нього піти.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Риби - Четвірка жезлів

Рибам гороскоп на 23 січня рекомендує провести час на самоті. Відмовтеся від галасливих заходів, оскільки вони можуть викликати у вас панічні атаки і зіпсувати настрій.

Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этoм сайте лeгко найти кpасивую девушку для секса в cвоем городе uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0