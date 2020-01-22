Гороскоп за картами Таро на 23 січня: яким буде цей день для Львів, Дів, Риб і інших знаків

Гороскоп на 23 січня року, по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку насичений на цікаві події та зустрічі день. Будьте уважні до деталей і не бійтеся ризикувати.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Імператор

Овнам пора припинити думати тільки про себе. Прийшов час подбати про інших. Ваші близькі потребують цього. Перестаньте контролювати все навколо і відпустіть ситуацію. Пам'ятайте про те, що втома може відібрати у вас останні сили і це негативно вплине на всі спектри вашому житті.

Телець - Лицар жезлів

Ви мрієте стати метеликом і злетіти, але при цьому ніяк не можете вибратися зі свого кокона. Лицар - сильна карта, це боєць, який сміливо йде в бій. Вам необхідно вчинити так само і набратися сміливості для того, щоб робити кроки на зустріч своєму майбутньому.

Близнюки - Туз денаріїв

Гороскоп по картах Таро пророкує Близнюкам легкий день. Прийшла пора відмовитися від чогось старого і почати щось нове. Також, вам необхідно вирішити конфлікт з людиною, яка постійно знаходиться поруч з вами, але при цьому не є вашим другом.

Рак - Сімка кубків

Не бійтеся йти вперед. Ви можете поставити все на кін і виграти. Але навіть якщо програєте - це дасть вам нові сили рухатися до власного щастя. Не бійтеся нічого і нікого.

Лев - Дев'ятка денаріїв

Леви, гороскоп по картах Таро говорить про те, що вам слід щось кардинально змінити у своєму житті. Звільніться, розірвіть стосунки, які не приносять вам задоволення або змініть свою зовнішність - вибір за вами.

Діва - Десятка мечів

Вам необхідно відпочивати. Цей день буде продуктивним, але при цьому вам слід більше часу провести за справами, які приносять вам задоволення. Перестаньте негативно реагувати на критику, а краще прислухайтеся до неї.

Ваги - Трійка жезлів

Незважаючи на те, що для Терезів цей день буде легким - їх оточення відчує на собі всі їхні роздратування. Цьому знаку слід контролювати свої слова і вчинки, оскільки вони можуть ображати і кривдити людей, які знаходяться поруч з вами.

Скорпіон - П'ятірка кубків

Скорпіони, перестаньте намагатися повернути минуле. Запам'ятайте, то що вже пройшло - ніколи не повернеться. Через концентрацію уваги на спогадах ви не можете рухатися далі.

Стрілець - Трійка денаріїв

Ви пройшли пережили метаморфози, але не зрадили собі і своїм принципам. У цьому ваша сила і міць. 23 січня ви зможете керувати будь-якими процесами.

Козеріг - Туз мечів

Дорога руйнується під ногами того, хто йде. Але він же і будує нові шляхи. Не бійтеся змінювати своє життя на краще. Не думайте ні про кого, крім себе. Настав час взяти себе в руки і почати діяти.

Водолій - Король денаріїв

Не бійтеся вступати в бій. Прийшов час брати то що по праву належить вам. Ви постійно поглинаєте біль і не можете відчути себе щасливими. Кожен крок - це ризик, але результат вартий того щоб на нього піти.

Риби - Четвірка жезлів

Рибам гороскоп на 23 січня рекомендує провести час на самоті. Відмовтеся від галасливих заходів, оскільки вони можуть викликати у вас панічні атаки і зіпсувати настрій.

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