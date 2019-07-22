Гороскоп по картах Таро на 23 липня: кого чекає біда

Гороскоп на 23 липня 2019 року, по картах Таро пророкує важкий день для багатьох знаків Зодіаку. Левам і Дівам необхідно відпочити, а ось Стрільцям і Овнам старанно попрацювати.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Верховна жриця

Ця карта пов'язана з Місяцем, зі стихією води. Це завжди таємниця. Карта стресу. Вона означає подвійність, невизначеність, непередбачуваність. Також, жриця може позначати інтуїцію і пасивне сприйняття подій, що відбуваються. Вам доведеться підлаштовуватися під обставини.

ТЕЛЕЦЬ - Правосуддя

Правосуддя це одна з тих карт, назва яких також є хорошим описом значень. У житті вам часто доводиться боротися, щоб завоювати справедливе ставлення до себе або до тих, хто знедолений і позбавлений права голосу. 23 липня вам доведеться вступити в бій.

БЛИЗНЮКИ - Сонце

Ця карта означає граничний розквіт свідомості, за контрастом з Місяцем, яка висвітлює глибини підсвідомості. У цей день вас чекає свято, удача у всіх справах, пов'язаних з будинком, сім'єю і здоров'ям.

РАК - Паж мечів

У вівторок вітер буде дути проти вас. Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного. Прислухайтеся до неї.

ЛЕВ - Четвірка кубків

Уважно прослідкуйте 23 липня за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів, не захоплюйтеся своїм горем. Інакше ви легко можете втратити сприятливий шанс, який вже так близький.

ДІВА - Трійка жезлів

Або у вас вже дуже міцна позиція, або в цей день ви нарешті зійде на "плато", з якого перед вами відкриються широкі перспективи. Використовуйте ж цей шанс, щоб усвідомити свої можливості, заглянути в майбутнє і вибрати потрібні орієнтири на шляху до мети.

ТЕРЕЗИ - Король жезлів

Вас переповнює енергія, і ви з легкістю зможете надихнути нею інших. Якщо у вас поки немає конкретних планів, поставте перед собою максимально високу мету, і ви її, швидше за все, досягнете. Труднощі, що здаються іншим нездоланними, ви видалите одним помахом руки.

СКОРПІОН - Трійка мечів

Влаштуйте собі сьогодні свято. Ви це заслужили. Все йде добре, і саме в тому напрямку як вам хотілося, так що ваше втручання поки більше не потрібно. Можете трохи побалувати себе. Проведіть цей день з родиною чи друзями, доставте радість один одному.

СТРІЛЕЦЬ - Дев'ятка кубків

Вас чекає чергова невдача в роботі, "дуже неприємна звістка" або болісне рішення. Так що зберіться, тримайте спину прямо і постарайтеся переварити це якомога швидше. Зробіть те, що повинні.

КОЗЕРІГ - Дама жезлів

Ви впевнені в своїх силах, ви точно знаєте, чого хочете, і готові, якщо треба, взяти на себе найважчу частину роботи. Значить, ви готові зробити вирішальний крок. Так ви зможете захопити за собою інших, яким потрібні ваші оптимізм, підтримка і мудре керівництво.

ВОДОЛІЙ - Місяць

Ви блукаєте в сутінках своєї душі, не знаходячи дороги, та й не знаючи, власне, куди бреде. Повертати назад пізно, йдіть далі до самої суті речей, не обмежуйтеся поверхневим оглядом. Незабаром, пройшовши через цю "сумну рівнину", ви знову виберетеся на сонячне світло.

РИБИ - Закохані

Ця карта випадає рідко. Вона означає, що у вашій душі оселилася це світле і в той же час страхітливе відчуття любові. Будьте обережні зі своїми бажаннями і не намагайтеся заховати їх усередині свого серця.

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