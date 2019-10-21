Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

Гороскоп на 22 жовтня 2019 року, по картах Таро. Водоліям слід бути уважними до свого оточення, а ось Скорпіонам і Ракам з головою зануритися в роботу.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Десятка кубків

Ви ніколи не дізнаєтеся, що зберігає в собі темрява, оскільки вас оточує тільки світло. Не намагайтеся шукати відповіді на питання, які насправді не дуже цікавлять вас. Будьте терпиміше і розумніші тих, хто намагається нашкодити вам. Чи не ступайте на стежку війни і дійте використовуючи тільки свій розум. Фізична сила не принесе вам необхідного для успіху результату.

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Ви до сих пір вірите, що вам не потрібна допомога. Але це неправда і десь глибоко всередині себе ви знаєте це. Спроба здаватися сильніше і розумніше всіх не приносить вам радість, а тільки стомлює вас. Будьте уважні до власних бажань і не жертвуйте ними заради інших.

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

Бігти від проблем - не найкраща тактика. Це приносить вам тільки нові неприємності, тому постарайтеся знайти рішення у власній голові і почніть рухатися далі. Ваше байдужість тільки погіршує ситуацію і налаштовує проти вас близьких людей. Пам'ятайте, що ангели не літають, якщо ви власноруч обрізаєте їм крила.

РАК - Двійка кубків

Будьте впевнені у власній правоті і не давайте нікому маніпулювати собою. Цей день може принести вам справжній успіх тільки якщо ви самі цього захочете і зможете зрозуміти, куди вам слід рухатися далі. Вітер змін принесе вам нові відкриття і ви зможете дізнатися свої приховані таланти. Будьте уважні і стежте за променями сонця, які вкажуть вам істинний шлях.

ЛЕВ - Шістка денаріїв

Прийшов час усвідомити свої помилки і починати виправляти їх. Ви відкидаєте всі, що вам дарує Всесвіт і це надягає на вас ще одну маску. Але прийшла пора зірвати їх все, прокинутися і усвідомити, що саме ви робите не так. Не бійтеся дивитися в дзеркало і бачити істину. Світло від свічок, що горіли не померкне тільки в тому випадку, якщо ви почнете працювати над собою.

ДІВА - Сімка мечів

Сімка мечів вказує на той факт, що ви вже "повернули в сторону" і ухилилися від колишніх орієнтирів. Один етап вашого життя змінюється іншим, і до тих пір, поки ці зміни не призведуть до перебудови всіх сфер діяльності, ви будете почувати себе хоч і натхненно, а й дещо незатишно.

ТЕРЕЗИ - Двійка жезлів

Чим більше ви будете заглиблюватися в хвилюючу вас проблему, тим обережніше доведеться поводитися. З одного боку, така поведінка вірно: навіщо кидатися "з головою" в ситуацію, не знаючи, що саме очікує вас попереду? З іншого ж боку, всі ми рано чи пізно опиняємося в такому положенні, коли необхідно чим-небудь ризикувати заради подальшого просування до мети.

СКОРПІОН - Сімка жезлів

Беручись за будь-яку справу, ви попередньо прораховуєте можливі варіанти розвитку подій, з'ясовуєте, хто з оточуючих виявиться в змозі допомогти вам, - і тільки після цього приступаєте до реалізації своїх задумів. Імпульсивні вчинки властиві вам так само мало, як і несподівані сплески емоцій: ви прекрасно контролюєте не тільки свої дії, але і настрою.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка кубків

Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу, нежить або навіть печію. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів, не йдіть заради неї зі світу, не захоплюйтеся своїм горем. Інакше ви легко можете втратити сприятливий шанс, який вже так близький.

КОЗЕРІГ - Трійка мечів

Будьте готові дізнатися про щось неприємне, але неминуче. Не зраджувати мріям, щоб не зазнати розчарування. Вас чекає черговий облом в роботі, "дуже неприємну звістку" або болісне рішення. Так що зберіться, тримайте спину прямо і постарайтеся переварити це якомога швидше.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка мечів

Прийшла пора насторожитися і всерйоз задатися питанням: чи так уже все благополучно у вашому житті, як ви хочете показати, і не потрібно зайнятися кардинальним виправленням ситуації? Ви не зуміли впоратися з сумнівами і негативними емоціями попередньої ступені розвитку і тепер пожали плоди власної нерішучості і схильності перебільшувати небезпеку.

РИБИ - Шістка жезлів

Рибам необхідний відпочинок від зайвих думок і чужого уваги. Дотримуйтесь покликом внутрішнього голосу і він приведе вас туди, куди ви повинні прийти. Не бійтеся втоми або складнощів, оскільки вони зроблять вас тільки сильніше. Не переживайте про інших і не намагайтеся стрибнути вище власної голови.

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