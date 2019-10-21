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Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

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Гороскоп на 22 жовтня 2019 року, по картах Таро. Водоліям слід бути уважними до свого оточення, а ось Скорпіонам і Ракам з головою зануритися в роботу.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

pexels.com

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ОВЕН - Десятка кубків

Ви ніколи не дізнаєтеся, що зберігає в собі темрява, оскільки вас оточує тільки світло. Не намагайтеся шукати відповіді на питання, які насправді не дуже цікавлять вас. Будьте терпиміше і розумніші тих, хто намагається нашкодити вам. Чи не ступайте на стежку війни і дійте використовуючи тільки свій розум. Фізична сила не принесе вам необхідного для успіху результату.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Ви до сих пір вірите, що вам не потрібна допомога. Але це неправда і десь глибоко всередині себе ви знаєте це. Спроба здаватися сильніше і розумніше всіх не приносить вам радість, а тільки стомлює вас. Будьте уважні до власних бажань і не жертвуйте ними заради інших.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

Бігти від проблем - не найкраща тактика. Це приносить вам тільки нові неприємності, тому постарайтеся знайти рішення у власній голові і почніть рухатися далі. Ваше байдужість тільки погіршує ситуацію і налаштовує проти вас близьких людей. Пам'ятайте, що ангели не літають, якщо ви власноруч обрізаєте їм крила.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

РАК - Двійка кубків

Будьте впевнені у власній правоті і не давайте нікому маніпулювати собою. Цей день може принести вам справжній успіх тільки якщо ви самі цього захочете і зможете зрозуміти, куди вам слід рухатися далі. Вітер змін принесе вам нові відкриття і ви зможете дізнатися свої приховані таланти. Будьте уважні і стежте за променями сонця, які вкажуть вам істинний шлях.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

ЛЕВ - Шістка денаріїв

Прийшов час усвідомити свої помилки і починати виправляти їх. Ви відкидаєте всі, що вам дарує Всесвіт і це надягає на вас ще одну маску. Але прийшла пора зірвати їх все, прокинутися і усвідомити, що саме ви робите не так. Не бійтеся дивитися в дзеркало і бачити істину. Світло від свічок, що горіли не померкне тільки в тому випадку, якщо ви почнете працювати над собою.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

ДІВА - Сімка мечів

Сімка мечів вказує на той факт, що ви вже "повернули в сторону" і ухилилися від колишніх орієнтирів. Один етап вашого життя змінюється іншим, і до тих пір, поки ці зміни не призведуть до перебудови всіх сфер діяльності, ви будете почувати себе хоч і натхненно, а й дещо незатишно.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

ТЕРЕЗИ - Двійка жезлів

Чим більше ви будете заглиблюватися в хвилюючу вас проблему, тим обережніше доведеться поводитися. З одного боку, така поведінка вірно: навіщо кидатися "з головою" в ситуацію, не знаючи, що саме очікує вас попереду? З іншого ж боку, всі ми рано чи пізно опиняємося в такому положенні, коли необхідно чим-небудь ризикувати заради подальшого просування до мети.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

СКОРПІОН - Сімка жезлів

Беручись за будь-яку справу, ви попередньо прораховуєте можливі варіанти розвитку подій, з'ясовуєте, хто з оточуючих виявиться в змозі допомогти вам, - і тільки після цього приступаєте до реалізації своїх задумів. Імпульсивні вчинки властиві вам так само мало, як і несподівані сплески емоцій: ви прекрасно контролюєте не тільки свої дії, але і настрою.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка кубків

Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу, нежить або навіть печію. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів, не йдіть заради неї зі світу, не захоплюйтеся своїм горем. Інакше ви легко можете втратити сприятливий шанс, який вже так близький.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

КОЗЕРІГ - Трійка мечів

Будьте готові дізнатися про щось неприємне, але неминуче. Не зраджувати мріям, щоб не зазнати розчарування. Вас чекає черговий облом в роботі, "дуже неприємну звістку" або болісне рішення. Так що зберіться, тримайте спину прямо і постарайтеся переварити це якомога швидше.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка мечів

Прийшла пора насторожитися і всерйоз задатися питанням: чи так уже все благополучно у вашому житті, як ви хочете показати, і не потрібно зайнятися кардинальним виправленням ситуації? Ви не зуміли впоратися з сумнівами і негативними емоціями попередньої ступені розвитку і тепер пожали плоди власної нерішучості і схильності перебільшувати небезпеку.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

РИБИ - Шістка жезлів

Рибам необхідний відпочинок від зайвих думок і чужого уваги. Дотримуйтесь покликом внутрішнього голосу і він приведе вас туди, куди ви повинні прийти. Не бійтеся втоми або складнощів, оскільки вони зроблять вас тільки сильніше. Не переживайте про інших і не намагайтеся стрибнути вище власної голови.

Гороскоп по картах Таро на 22 жовтня 2019: кого чекають невдачі

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