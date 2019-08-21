Гороскоп по картах Таро на 22 серпня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 22 серпня 2019 року, по картах Таро говорить про те, що багато знаків Зодіаку зможуть здійснити те, що давно планували. Дівам слід добре відпочити, а ось Левам навчитися бути не такими добрими.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті

Овен - Дама денаріїв

Запасіться терпінням і витримкою, щоб здійснити свої плани. Не слухайте нікого, не дозволяйте сьогодні нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками.

Телець - Пустельник

Вам набридла ваша добровільно обрана самотність і усамітнення. Але вам дійсно необхідний спокій і тиша. Ви знайшли час на роздуми про життя, тому не втрачайте його даремно, а робіть висновки.

Близнюки - Трійка жезлів

Перевірте і переконайтеся, що основа у вас гарна і позиції міцні, так що ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Вас чекає велика пригода і вам необхідно бути до неї готовим. Також зверніть увагу на людей, які вас оточують.

Рак - Десятка мечів

Не піддавайтеся жадобі руйнування і не захоплюйтеся порожніми проектами. Це день підведення підсумків. Можливо, ви не готові попрощатися з кимось або з чим то саме, тим більше, якщо мова йде про самое для вас дороге. Але краще відпустіть ситуацію і розслабтеся.

Лев - Лицар кубків

Не робіть благородних жестів, якщо вони ні до чого не приведуть. Ви занадто добрі до всіх і це негативно впливає на ваше життя. Постарайтеся подумати про себе і не дайте нікому себе обдурити. Крім того, вас чекає зустріч з близькими друзями або родичами.

Діва - Четвірка жезлів

Будьте відкриті по відношенню до людей і ідей. Приймайте цікаві пропозиції і не сумуйте. Вас чекає дивовижний день, який може назавжди перегорнути ваше життя, якщо ви приймете правильні рішення. Також, вам слід добре відпочити і розслабитися.

Ваги - Сімка мечів

Будьте насторожі. Цілком можливо, що вас захочуть міцно надути. Покажіть всім, що ви теж тертий калач і не дасте обвести себе навколо пальця. Не виключено, що вас спробують обікрасти. Можливо, що ця карта радить вам самому сьогодні схитрувати.

Скорпіон - Трійка денаріїв

Вам представиться шанс покінчити зі старою рутиною або звільнитися від неї, щоб перейти на більш високий рівень. Якщо це іспит, не бійтеся: карта вам випала гарна. Якщо ви вже працюєте, то вона може передвіщати підвищення.

Стрілець - Дев'ятка мечів

Не зациклюйтеся на своїх кошмарах або на тих почуттях і вчинках, в яких рано чи пізно людині доводиться раскаіваться. Якщо ж вам дійсно загрожує небезпека ззовні, то тут є дві можливості: зберіться з духом - і прийміть удар, якщо вже його не уникнути.

Козеріг - Паж жезлів

Не вірте пропозиціям і обіцянкам, які можуть виявитися швидкоплинними. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я. Так чи інакше, не пропускайте подібних знаків.

Водолій - Туз кубків

Скористайтеся наданим шансом, він обіцяє вам велику удачу. Це день здійснення мрій. Використовуйте ж його, щоб зробити нарешті рішучий крок або прийняти багатообіцяючу пропозицію.

Риби - Вісімка жезлів

Чекайте хороших новин і сприятливих змін. Зміни можливі навіть там, де справа, здавалося б, застопорилося навіки. Якщо ви збиралися почати щось нове, то у вас є хороший шанс домогтися успіху швидше, ніж ви розраховували

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