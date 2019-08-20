Гороскоп по картах Таро на 21 серпня: кому не пощастить в цей день

Гороскоп на 21 серпня 2019 року, по картах Таро пророкує більшості знаків Зодіаку складний день. Його слід провести в спокої і думати тільки про позитив.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Десятка кубків

У вас є причина для радості. Не виключено, що в цей день мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля. Цілком можливо, що це місце стане вашим будинком на довгий час.

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Вам представиться шанс, на який ви можете сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. Гороскоп по картах Таро говорить вам сміливо діяти і погоджуватися на будь-які пропозиції і авантюри. Не бійтеся свою долю, а йдіть за нею.

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

Будьте пильні і обережні. В цей день вам випаде шанс зустріти важливого людини, який в майбутньому зіграє роль у вашому житті. Не намагайтеся обдурити долю, а постарайтеся вловлювати все знаки.

РАК - Двійка кубків

Цей день пройде під знаком глибокої симпатії, любові, душевного контакту або примирення. Налаштуйте свої внутрішні антени на прийом - і можливо, в цей день доведеться знову закохатися. Якщо у вас вже є кохана людина, то ви зможете пережити з ним нову весну вашої любові.

ЛЕВ - Паж жезлів

Паж оголошує про новий починанні в якій-небудь справі або проекті. Така природа енергії – існувати не в незмінному вигляді, а швидше у вигляді хвиль або циклів. Таким чином, тільки-но минув кризу і ви налаштувалися насолодитися стабільністю, неодмінно раптом вас відвідає нова думка і прийметься нашіптувати вам щось спокусливе, і так почнеться новий цикл.

ДІВА - Дама денаріїв

Королева Монет, безсумнівно, насолоджується всім найкращим у житті. Ви чините також, але не через свого становища або в силу захоплення інших, а тому що і справді цінуєте ці речі заради них самих.

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Лицар - свавільний і імпульсивний. Вам необхідно бути саме таким. Вам потрібно слідувати своїм пристрастям з величезною енергією і відмовлятися від однієї справи заради іншого, в яке ви вкладаєте багато енергії. Будьте уважні і обережні, але не втрачайте свою красу. Все вирішитися незабаром.

СКОРПІОН - Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі - ви багато чим у своєму житті розчаровані. Незалежно від того хорошого, що в ній є, ваше увага прикута до того, чого вам бракує. Позитивна сторона цієї карти - в бажанні поліпшити своє життя або свої обставини. Негативна сторона - в нездатності цінувати те хороше, що ви вже маєте.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

Ви занадто зациклені на чомусь, тому швидше за все вам дістанеться щось прямо протилежне тому, чого ви хотіли. Краще згадайте про те, що будь-яка ініціатива карається, тому що порушує таємний хід космічних фішок.

КОЗЕРІГ - П'ятірка жезлів

Вам доведеться підтвердити свою майстерність. Вам доведеться довести, що ви як і раніше на висоті. Якщо ви поведете бій чесно і до того ж з повною віддачею, то перемога вам забезпечена. Однак навіть якщо вам дістанеться друге місце, ви все ж залишитеся задоволені тим, що взяли участь в цій боротьбі.

ВОДОЛІЙ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви її любите, яка проблема вас турбує або яке діло хвилює вас найбільше. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її.

РИБИ - Туз денаріїв

У вас з'явився новий інтерес. Перегляньте своє ставлення до грошей і здоров'ю. Тузи часто позначають несподівані можливості, так що ви можете знайти або отримати в дар необроблений матеріал, який дозволить вам зробити прогрес в цих областях. Постарайтеся створити щось нове, адже тільки так ви досягнете своєї мети.

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