Гороскоп по картах Таро на 21 лютого 2020

Гороскоп на 21 лютого 2020 року, по картах Таро пророкує цікавий день для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Туз жезлів

Спіть, або медитуйте, або вирушайте на прогулянку, або занурюйтесь в спогади – робіть все, щоб дати своєму розуму відпочити від займаної вас проблеми. Думайте про безмежність творчого потенціалу для того, хто знає основне правило людської природи.

ТЕЛЕЦЬ - Паж жезлів

У цей день ви можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з іскри потім розгориться полум'я.

БЛИЗНЮКИ - Дев'ятка кубків

Все йде добре, і саме в тому напрямку як вам хотілося, так що ваше втручання поки більше не потрібно. Можете трохи полентяйнічать або побалувати себе.

РАК - Двійка денаріїв

Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Проявляйте гнучкість, не відмовляйтеся спробувати щось нове, а якщо не вийшло з першого разу - спробуйте ще раз.

ЛЕВ - Шістка денаріїв

Вам потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Часто вибір правильного моменту може досить помітно позначитися на результаті наших зусиль.

ДІВА - Сімка мечів

Покажіть всім, що ви не дасте обвести себе навколо пальця. Ведучи переговори або підписуючи договори, будьте особливо уважні і прочитайте все, що написано дрібним шрифтом, щоб потім не потрапити в халепу.

ТЕРЕЗИ - Двійка жезлів

Ви повинні навчитися керувати своїми почуттями і дати їм волю. Не приховуйте емоцій. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її.

СКОРПІОН - Сімка жезлів

Ваш темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Головне не будувати далекосяжні плани. Якщо ваші емоції вимагають виходу, підберіть для них відповідні підмостки.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка кубків

Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Якщо у вас дійсно є причина для прикрощів не захоплюйтеся своїм горем. Інакше ви легко можете втратити сприятливий шанс, який вже так близький.

КОЗЕРІГ - Трійка мечів

Вітайте наступив день, бо він сповнений дарів. Радійте життю і повноти буття, і не забудьте подякувати долі за те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість з вашими близькими і друзями.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка мечів

Зберіться з духом - і прийміть удар, якщо його не уникнути. Вам допоможе карта Дев'ятка мечів, якщо ви щиро покаєтеся в скоєному раніше.

РИБИ - Шістка жезлів

Енергія може співвідноситися з тим, що вас оточує, або скоріше з вашими ментальними процесами, які в цей момент ефективні і продуктивні. Ви добре працюєте і всі ваші цілі – у вас в руках.

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