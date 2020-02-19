Гороскоп по картах Таро на 20 лютого 2020: кого чекають проблеми

Гороскоп на 20 лютого 2020 року, по картах Таро пророкує Овнам вдалий день. Дівам і Ракам варто відпочити, а ось Рибам і Скорпіонам ретельно потрудитися.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Колесо Фортуни

Удача - вельми норовиста. Вам належить вирішувати важливі питання, тому не покладайтеся лише на фортуну. Слідуйте за своїм розумом і будьте сміливими. Також, вам слід побоюватися незнайомців.

ТЕЛЕЦЬ – Утримання

Утримання пророкує Тельцям складний день. Вам доведеться стримувати свої емоції і контролювати те, що ви говорите іншим. Слова можуть бути зброєю, які ви будете використовувати проти інших, але пам'ятайте, що їх можуть використовувати і проти вас.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Кубків

Не намагайтеся рватися вперед. Краще просто пливіть за течією і тоді у вас все вийде. Крім того, вам слід звернути увагу на стан свого здоров'я.

РАК – Сімка Жезлів

Якщо ви отримуєте цю карту в розкладі, ви перебуваєте в екстремальній ситуації. Відстоюйте свою точку зору енергійно і послідовно. Будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливої для вас справи.

ЛЕВ – Шістка Мечів

Перестаньте вичікувати: краще чесно програти, ніж здатися без бою. Не вдавайтеся в сумнівні справи і проекти. Не налаштовуйтесь на спокій. Вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу.

ДІВА - Дев'ятка денаріїв

Готуйтеся до приємного сюрпризу. Можливо, ви отримаєте послання, або до вас прийдуть, або на роботі вас чекатиме повідомлення. Якщо ви ні на що подібне не розраховуєте, спробуйте допомогти щасливому випадку і вирушайте самі на пошуки щастя.

ТЕРЕЗИ – Десятка денаріїв

Укладайте вигідні угоди і радійте своєму успіху. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Відчуйте себе людиною, багатою внутрішньо і зовні, і поділіться своїм багатством з іншими.

СКОРПІОН – Сонце

Сонце вкаже вам істинний шлях. Будьте уважні і обережні до всього, що вас оточує. Не бійтеся робити помилки і намагатися рухатися вперед.

СТРІЛЕЦЬ – Двійка Мечів

Якщо від вас вимагається висловити думку або прийняти рішення, то день для цього невідповідний. Відкладіть справи на завтра: ранок вечора мудріший. Не намагайтеся знайти рішення або лінію поведінки з допомогою одного тільки інтелекту.

КОЗЕРІГ – Туз денаріїв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

ВОДОЛІЙ – Шут

Будьте легкі в цей день і не бійтеся помилятися. Постарайтеся відпочити в цей день і не концентруйте свою увагу на негативі.

РИБИ – Диявол

Він розповідає про брехню і зраду. Будьте готові до гіршого в цей день і тоді ви зможете пережити день з невеликими втратами. Будьте уважні до деталей і не бійтеся імпровізувати.

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