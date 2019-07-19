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Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

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Гороскоп на 20 липня 2019 року, по картах Таро пророкує практично всім знакам Зодіаку насичений на пригоди день. Так, Близнюкам варто відпочити від роботи і справ, а ось Овнам і Рибам приділити час своїй роботі.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

pexels.com

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ОВЕН - Туз жезлів

20 липня вас очікує спалах натхнення. Обнадійливе початок чогось нового зможе показати вам, що у вас є сила волі і рішучість. Збережіть цей момент і будьте уважні і обережні. Карти Таро кажуть, що у вас все вийде.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

ТЕЛЕЦЬ - Паж жезлів

Коли випадає ця карта, значить вас чекає щось яскраве. Ви і справді можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

БЛИЗНЮКИ - Дев'ятка кубків

Ця карта виправдовує радість простих задоволень. Влаштуйте собі свято. Ви це заслужили. Все йде добре, і саме в тому напрямку як вам хотілося, так що ваше втручання поки більше не потрібно.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

РАК - Двійка денаріїв

Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Цей день вам треба прожити граючи. Проявляйте гнучкість. Не відмовляйтеся від доброї справи тільки через свого мінливого настрою.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

ЛЕВ - Шістка денаріїв

20 липня вам належить проявити щедрість. Допоможіть людині, яка звернулася до вас зі своєю бідою, позичте йому грошей або принаймні постарайтеся бути поблажливими до його проблем, недоліків і поглядам.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

ДІВА - Сімка мечів

Будьте насторожі. Цілком можливо, що вас 20 липня захочуть міцно надути. Покажіть всім, що ви не дасте обвести себе навколо пальця. Не виключено, що вас спробують обікрасти. Ведучи переговори або підписуючи договори, будьте особливо уважні.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

ТЕРЕЗИ - Двійка жезлів

Дотримуйтесь нейтралітету. Будьте готові не тільки на словах, а й на ділі. У вас ніяк не виходить прийняти рішення, висловитися або просто нарешті взятися за справу. Хвилюватися з цього приводу не варто.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

СКОРПІОН - Сімка жезлів

У п'ятницю, 20 липня будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливого для вас справи. У вас є суперники чи вороги, навмисні зробити вам підніжку. Коли вони будуть забирати прибуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі - ви багато чим у своєму житті розчаровані. Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь дрібниця може викликати у вас образу. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів не захоплюйтеся своїм горем.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

КОЗЕРІГ - Трійка мечів

Не зраджуйте мріям, щоб не зазнати розчарування. 20 липня вам так чи інакше доведеться проковтнути гірку пігулку. Вас чекає чергова невдача на роботі, "дуже неприємна звістка" або болісне рішення. Так що зберіться, тримайте спину прямо.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка мечів

Пройдіть через свій страх до кінця і, якщо це потрібно, зробіть покаяння. Не зациклюйтеся на своїх кошмарах або на тих почуттях і вчинках, в яких рано чи пізно людині доводиться каятися.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

РИБИ - Шістка жезлів

Ви можете бути впевнені в перемозі, тому що в п'ятницю для вас день удач! Вас чекає гарна новина. Тим більше, якщо у вас щойно закінчилася смуга невдач: 20 июля ви переконаєтеся, що справи пішли в гору.

Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності

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